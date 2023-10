Ryanair planta cara a la Unión Europea: "No todos los pasajeros podrán llevar una maleta de mano gratuita"

Nuevo giro de los acontecimientos en lo que a la gratuidad de la maleta de mano se refiere. Y en el centro de la polémica se encuentran las aerolíneas de bajo coste, como es el caso de Ryanair, que se resisten a que todos los pasajeros que viajen dentro de los aeropuertos de la Unión Europea puedan llevar equipaje de mano de forma gratuita. Será mañana miércoles cuando el pleno de Estrasburgo decida si eleva esta cuestión a la Comisión Europea, responsable de implementar la legislación vigente de servicios aéreos.

Para entender esta demanda impulsada desde España, es fundamental conocer que fue eurodiputado Jordi Cañas, Diputado del Parlamento Europeo por Ciudadanos, el responsable de que en el texto de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) se incluyera una petición expresa para que se incluya una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada en 2014, que considera el equipaje de mano como "elemento indispensable" del pasajero y, por tanto, no puede ser sujeto a un coste extra. En concreto, tuvo que ver con el caso de una pasajera de Galicia que denunció a Vueling para obligarla a pagar un sobrecoste para cargar su maleta de mano a la cabina.

También se debe asegurar que las compañías aéreas proporcionen información transparente sobre el precio y horario del vuelo. No obstante, a pesar de ello, todavía se permiten que ciertas compañías aéreas cobren por la maleta sin facturar. Tanto es así que en agosto de este mismo año, el Ministerio de Consumo abrió un expediente sancionador a varias compañías, entre las que se encuentran easyJet, Vueling, Volotea y Ryanair, tal y como informan desde la asociación de consumidores FACUA.

Ryanair descarta el equipaje de mano gratuito

En una entrevista realizada por La Información al CEO Ryanair, Eddie Wilson, ha dejado clara cuál es su opinión acerca de la gratuidad del equipaje de mano que se mantendrá el miércoles en el Parlamento Europeo. "No creo que puedan. Tenemos permitido fijar los precios de nuestros productos, es un derecho fundamental según la ley europea", ha declarado el actual CEO de la compañía irlandesa.

A todo ello añade: "Tenemos libertad para fijar precios. No hay suficiente espacio en el interior del avión para que todos lleven una maleta de mano y otra debajo de su asiento, por lo que lo limitamos para que quienes quieran tener la comodidad de llevar una bolsa adicional, la lleven. Mientras tanto, todos pueden llevar una bolsa a bordo que quepa debajo del asiento".

"Ni la Comisión Europea ni el Parlamento pueden ampliar el espacio disponible para el equipaje en un avión, así que no todos los pasajeros podrán llevar una maleta. Por eso existe una tarificación. Es igual que en cualquier otro negocio, si en un hotel quieres tener una habitación de primera, pagas más", sentencia Wilson.

Pero ahí no acaba la cosa porque cuando se le pregunta sobre las pérdidas si sale adelante la propuesta de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo su respuesta es tajante: "No va a suceder. No pueden decirle a la gente cómo fijar los precios. Ya lo intentaron en Rusia en 1970 y no funcionó".

Cobros abusivos por la maleta de mano en España

Fue el 17 de junio cuando un Tribunal de Madrid, en concreto el Juzgado Mercantil número 1, declaró como "abusivo y nulo el suplemento de 50 euros" que habían obligado a pagar a una pareja. Tras lo dictado por un Juzgado de Madrid, que había condenado a devolver el suplemento de 50 euros a unos pasajeros que se vieron obligados a facturar el equipaje de mano, estableció que "el equipaje de mano es un derecho indispensable del pasajero y, por lo tanto, no se puede cobrar un suplemento".

En 2022 tres tribunales de España condenaron a Ryanair por cobrar dinero adicional a los pasajeros por llevar equipaje de mano en la cabina. La justicia española consideró que esta práctica abusiva y afirmaron que el equipaje de mano es esencial para los viajeros, y su precio debería estar incluido en la tarifa del billete. Sin embargo, se permiten cargos adicionales por el equipaje facturado, ya que no se considera indispensable y puede incurrir en gastos adicionales de combustible.

¿Pueden cobrarte por llevar equipaje de mano en un vuelo?

la Ley de Navegación Aérea, en concreto en el artículo noventa y siete, indica que el transporte del equipaje está incluido de forma gratuita en el precio del billete. El problema es que este equipaje tiene el límite de peso y volumen que fije cada compañía aérea y algunas ponen unos límites claramente insuficientes para el equipaje de mano. Normalmente las compañías lo suelen limitar a diez kilos, aunque algunas aerolíneas como Qatar Airways y Emirates lo acotan a solo siete kg.

Cómo reclamar paso a paso

Estos son los pasos a seguir si te cobran un suplemento por el equipaje de mano:

Reclamar directamente a la compañía por correo electrónico o a través de su página web.

a la compañía por correo electrónico o a través de su página web. Reclamar ante la Dirección General de Consumo de tu Comunidad Autónoma o el Centro Europeo del Consumidor en España.

de tu Comunidad Autónoma o el Centro Europeo del Consumidor en España. Interponer una demanda ante los tribunales. Al tratarse de una reclamación de menos de 2.000 euros, no necesitas contratar abogado ni procurador, por lo que sería totalmente gratis.

Medidas del equipaje de mano en Ryanair, easyJet y Vueling



En el caso de Vueling, solo permite llevar gratuitamente un bulto de 40 x 20 x 30 centímetros, sin limitación de peso, que deberá situarse bajo el asiento delantero sin que sobresalga ni suponga un obstáculo al pasar. Por su parte, Ryanair permite llevar una pieza pequeña de equipaje de 40 x 20 x 25 centímetros sin coste extra.

Sin embargo, los clientes que contraten el servicio Priority sí podrán llevar un segundo equipaje de hasta 10 kg, además de que podrán embarcar por una cola prioritaria. El coste de este servicio parte de los 6 euros y puede llegar a costar hasta 36,90 euros. En el caso de EasyJet, se permite llevar un bulto pequeño de hasta 45 x 36 x 20 centímetros, incluyendo las asas y las ruedas, que tendrá que caber debajo del asiento delantero y pesar menos de 15 kilos.

Los pasajeros que quieran llevar una maleta de mano más grande (máximo 56 x 45 x 25 centímetros) tendrán que contratar las tarifas "Flexi", "Up Front" o "Extra Legroom". Otra opción es añadir directamente un segundo bulto a la hora de comprar el billete, con un precio que parte de los 7,99 euros.

