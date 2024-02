España no cambia la norma en los aeropuertos: los líquidos habrá que sacarlos también en 2024

El cambio más esperado a la hora de coger un vuelo no se convierte por el momento en una realidad tácita en los aeropuertos de España. El Gobierno acaba de confirmar que mantiene el control para líquidos en la cabina del avión hasta que AENA active equipos para escanearlos dentro de la maleta. Sin embargo, era a principios de octubre del año pasado cuando la empresa pública española confirmaba que era a partir de este mismo año cuando no habría que sacar los líquidos ni los ordenadores portátiles de la maleta de mano a la hora de pasar el control de seguridad.

En ese momento, la razón no era otra que la puesta en marcha de nuevos escáneres con rayos X en 3D, similares a un TAC, capaz de generar una imagen con mucho detalle del interior de la maleta. Pero parece que por el momento no será así y se mantienen los límites a los líquidos que pueden llevarse en la bolsa de mano a partir de este jueves, cuando entrará en vigor la nueva actualización del Programa de Seguridad Nacional de Aviación Civil que, en su parte pública, mantiene la obligación de que cada frasco no supere la capacidad de 100 mililitros y de que el pasajero tenga que sacarlos de la maleta y meterlos en una bolsa de plástico de un litro de capacidad para ser escaneados antes de acceder a la zona de embarque.

Así figura en la Resolución del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobó a mitad de enero con la segunda actualización de normas de seguridad sobre el control de aeropuertos y sus trabajadores, de pasajeros o de aeronaves en España que entrará en vigor este jueves, 1 de febrero. Se trata de la "parte pública" de las medidas de seguridad en este ámbito, de aplicación en todos los aeropuertos españoles, a excepción de los de tipo militar, aunque en ellos también haya vuelos civiles, esto es, comerciales.

¿Habrá que sacar los líquidos de la maleta de mano en 2024?



Según ha podido confirmar este medio de comunicación, Aena confirmó en febrero de 2023 que la normativa de líquidos no cambia. De esta manera, todavía en 2024 seguirá vigente el límite de 100 mililitros. En cualquier caso, sobre esta norma de seguridad tiene que decidir la Unión Europea.

En resumidas cuentas, "líquidos, perfumes, cremas, aerosoles, espumas, geles y champús, gel hidroalcohólico y pasta de dientes irán en envases individuales de capacidad no superior a 100 mililitros contenidos a su vez en una bolsa de plástico transparente con sistema de apertura/cierre y de capacidad no superior a un litro", detallan desde la empresa pública que gestiona los aeropuertos en España.

Lo cierto es que la puesta en marcha de los nuevos escáneres con rayos X en 3D ya han comenzado a funcionar en algunos aeropuertos de Estados Unidos, y las primeras pruebas se llevarán a cabo en los aeropuertos de Barajas en Madrid y El Prat de Barcelona. Asimismo, a lo largo de 2025 está previsto que se instalen los nuevos escáneres en el Aeropuerto de Palma de Mallorca y en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. Si todo marcha conforme a lo previsto, en 2026 será el turno de los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura, Alicante-Elche, Valencia, Ibiza, Menorca y Bilbao.

¿Qué se considera un líquido en el equipaje de mano?



Los siguientes elementos se consideran un líquido y está permitido llevarlos en el equipaje de mano:

Perfume

Crema

Espuma

Gel

Champú

Lociones

Mermeladas

Pasta de dientes

Mezclas de líquido y sólido y otros elementos de consistencia similar

Además, también pueden llevarse las medicinas líquidas o dietas especiales que deban ser utilizadas durante el viaje, es decir, durante el vuelo de ida, el de vuelta y la estancia, pero en la medida de lo posible hay que traer la receta médica o justificación de la condición particular.

¿Me pueden abrir los botes en el control de seguridad?



El personal de seguridad del control puede requerir que se abran los recipientes con líquidos para su inspección y, si no la superan o los pasajeros no permiten que se lleva a cabo, se les retirará y no podrán llevarlos. Después de pasar los controles de seguridad, la bebida, cosmética, perfume y demás comprados en las tiendas del aeropuerto también podrán llevarse sin problema, mientras no las saquemos de sus bolsas de seguridad homologadas y precintadas, que contienen el recibo de la compra.

