Qué pasará con los líquidos en la maleta de cabina en los aeropuertos de España a partir de 2024

Aena acaba de confirmar que a partir de 2024 no habrá que sacar ni los líquidos ni los portátiles de la maleta de mano de cara a pasar el control de seguridad. La empresa pública que gestiona los aeropuertos de España implantará nuevos escáneres con rayos X en 3D capaz de generar una imagen con mucho detalle del interior de la maleta.

Esto ya se ha llevado a cabo en algunos aeropuertos de Estados Unidos, y las primeras pruebas se llevarán a cabo en los aeropuertos de Barajas en Madrid y El Prat de Barcelona. A lo largo de 2025 está previsto que se instalen los nuevos escáneres en el Aeropuerto de Palma de Mallorca y en el Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol. En 2026 será el turno de los aeropuertos de Gran Canaria, Tenerife Sur, Lanzarote, Fuerteventura, Alicante-Elche, Valencia, Ibiza, Menorca y Bilbao.

No cabe duda de que la ventaja más evidente para los pasajeros será la comodidad a la hora de pasar el control de seguridad. Esto supone un gran ahorro de tiempo para los viajeros, ya que el proceso se agilizará considerablemente. Sin embargo, no son pocos los pasajeros que se preguntan ahora si cambiará la normativa en cuanto a la cantidad de líquido que se pueda transportar dentro del avión, ya que la nueva tecnología será capaz de identificar si estos líquidos son o no una amenaza.

Qué pasará con los líquidos en la maleta de mano a partir de 2024

Según ha podido confirmar este medio de comunicación, Aena confirmó en febrero de este año que la normativa de líquidos no cambia. De esta manera, a partir de 2024 seguirá vigente el límite de 100 mililitros. En cualquier caso, sobre esta norma de seguridad tiene que decidir la Unión Europea.

En resumen, "líquidos, perfumes, cremas, aerosoles, espumas, geles y champús, gel hidroalcohólico y pasta de dientes irán en envases individuales de capacidad no superior a 100 mililitros contenidos a su vez en una bolsa de plástico transparente con sistema de apertura/cierre y de capacidad no superior a un litro", detallan desde AENA.

Líquidos en el equipaje de mano. nadisja / iStock

Qué se considera un líquido en el equipaje de mano



Los siguientes elementos se consideran un líquido y está permitido llevarlos en el equipaje de mano:

Perfume

Crema

Espuma

Gel

Champú

Lociones

Mermeladas

Pasta de dientes

Mezclas de líquido y sólido y otros elementos de consistencia similar

Asimismo, también pueden llevarse las medicinas líquidas o dietas especiales que deban ser utilizadas durante el viaje, es decir, durante el vuelo de ida, el de vuelta y la estancia, pero en la medida de lo posible hay que traer la receta médica o justificación de la condición particular.

¿Me pueden abrir los botes en el control de seguridad?



El personal de seguridad del control puede requerir que se abran los recipientes con líquidos para su inspección y, si no la superan o los pasajeros no permiten que se lleva a cabo, se les retirará y no podrán llevarlos. Después de pasar los controles de seguridad, la bebida, cosmética, perfume y demás comprados en las tiendas del aeropuerto también podrán llevarse sin problema, mientras no las saquemos de sus bolsas de seguridad homologadas y precintadas, que contienen el recibo de la compra.

