Qué se considera un líquido en el equipaje de mano de los aviones

Uno de los puntos más importantes a la hora de organizar un viaje es decidir qué llevar en la maleta. Para ello, debemos tener en cuenta todas las normativas de equipaje, como la de los líquidos en la maleta de mano. Mientras que en equipaje facturado podemos llevar todo el líquido que queramos, en el de cabina existen ciertas regulaciones. Pero primero de todo debemos saber qué se considera exactamente un líquido.

Qué es un líquido y cuáles se pueden llevar

Tal y como detalla Aena, la empresa que gestiona los aeropuertos de España, los siguientes elementos se consideran un líquido y está permitido llevarlos en el equipaje de mano: perfume, crema, espuma, gel, champú, lociones, mermeladas, pasta de dientes, mezclas de líquido y sólido y otros elementos de consistencia similar.

También pueden llevarse las medicinas líquidas o dietas especiales que deban ser utilizadas durante el viaje, es decir, durante el vuelo de ida, el de vuelta y la estancia, pero en la medida de lo posible hay que traer la receta médica o justificación de la condición particular.

Cómo llevar los líquidos en el equipaje de manos

Para pasar el control de seguridad correctamente, debemos llevar esos líquidos en "envases individuales de capacidad no superior a 100 ml, contenidos a su vez en una bolsa de plástico transparente con sistema de apertura/cierre y de capacidad no superior a 1 litro (bolsa de aproximadamente 20 x 20 cm.)", explican desde Aena. Las medicinas líquidas están exentas de estas restricciones.

El personal de seguridad del control puede requerir a los pasajeros que se abran los recipientes con líquidos para su inspección y, si no la superan o los usuarios no permiten que se lleva a cabo, se les retirará y no podrán llevarlos. Después de pasar los controles de seguridad, la bebida, cosmética, perfume, etc. comprados en las tiendas del aeropuerto también podrán llevarse sin problema, mientras no las saquemos de sus bolsas de seguridad homologadas y precintadas, que contienen el recibo de la compra.

