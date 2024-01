Wyoming anuncia en 'El Intermedio' que cambia su propósito de año nuevo: "Así conozco a gente de mi edad"

Un día más, Wyoming volvió a ocupar el centro del plató de El Intermedio para comentar las noticias más destacadas en su tradicional monólogo de comienzo de programa.

Al acabarlo, acudió a la mesa junto a Sandra Sabatés para volver a protagonizar una cómica situación que se ha convertido en un clásico del espacio de La Sexta.

"Hola Wyoming: ¿Cómo estás?", le preguntó la periodista al presentador, que le contestó que estaba muy bien, pero… "¿Te puedes creer que me canso yendo del centro del plató a la mesa? Tanta acción me mata".

Wyoming, en 'El Intermedio'. ATRESMEDIA

El conductor del programa de La Sexta le recordó a la periodista que "había dicho que mi propósito para este 2024 era ir a clases de inglés", señaló.

"¿Qué tal lo llevas?", le respondió Sabatés, pero el madrileño le explicó que había cambiado de idea, dejando los idiomas para otro momento: "Me he apuntado a aquagym, ya me he hecho las ingles y, de paso, conozco a gente de mi edad".

La presentadora tiró de ironía para contestarle: "¿Aquagym? Por lo menos ya has aprendido una palabra en inglés, eso que te llevas. Mucho más no puedes esperan", arrancando las carcajadas del público y comenzando con el programa del día.