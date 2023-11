Kike Quintana, el sobrino de Ana Rosa, ha vuelto a hacer su sección en TardeAR este miércoles. El colaborador que critica el programa de Telecinco ha querido dejar claro que el parentesco que le une a la presentadora es real.

Y es que, según ha defendido, varios espectadores le han preguntado si se trata de un actor, pues no se creen que sea sobrino de la periodista. Además, en el plató pocas personas han defendido que colaborador y presentadora sean familia.

Ante estas dudas, Kike ha mostrado una fotografía que le deja ver a él de pequeño con su tía. En la instantánea, el colaborador es un bebé, y se encuentra sentado sobre los hombros de Ana Rosa.

Kike y Ana Rosa Quintana en una fotografía de jóvenes, en 'TardeAR'. Mediaset

"En esa foto yo creo que no había nacido ni Franco", ha bromeado el colaborador. Además, no ha perdido la oportunidad de bromear sobre su tía: "Mira qué guapa estabas con esa cara, que creo que no te habías puesto ni vitaminas ni esas cosas que te pones".

La presentadora también ha apuntado a la evolución de su sobrino: "Con lo mono que eras de pequeño...". "Estaría bien que volviésemos a hacer esta foto, aunque no sé si me aguantarías", ha lanzado Kike, en clave de humor.