La 'Reina de la Burundanga': "Lo veo y me arrepiento muchísimo, les pido perdón. Lo mejor que me pasó fue entrar en la cárcel"

Natalia Torices, de 29 años, más conocida como la Reina de la Burundanga, saltó a la fama por utilizar esta peligrosa sustancia para llevar a cabo robos a diferentes víctimas.

Este miércoles, Mañaneros ha mostrado la entrevista que, en exclusiva, han podido llevar a cabo a Natalia que, por primera vez, ha hablado en un medio de comunicación y ha explicado cómo se encuentra actualmente: "A día de hoy, lo veo y me arrepiento muchísimo".

"Veo el vídeo y se me cae la cara de vergüenza porque yo las quería muchísimo. En ese momento no era yo. Hice eso y, a día de hoy, sigo sin poder asimilar que lo hiciera. Les pido todo el perdón del mundo", ha explicado la Reina de la Burundanga que, además, ha desmentido que drogase y estafase a su abuelo.

🟠#EXCLUSIVA

La reina de la burundanga confiesa



Habla por primera vez en cámara 👉 "Igual que estoy pidiendo perdón a algunas personas, otras se están riendo un poco de mí"@josemariafj_#Mañaneros15Mhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/Gd2kxijb2r — Mañaneros (@MananerosTVE) May 15, 2024

Asimismo, respecto a los rumores de que la joven hubiera drogado a su padre, ha apuntado: "Yo quedo con él todos los días y no le he envenenado (...). Tengo una relación perfecta con mi padre. Mis padres entienden que yo tengo un problema, que estoy tomando 18 pastillas. Me ha costado muchísimo superarlo y lo llevo muy mal. La gente se cree que no llevo una mochila encima. No estoy feliz y llevo una carga que llevaré toda la vida".

🟠#EXCLUSIVA

La reina de la burundanga confiesa



Analizamos las palabras de disculpas que ha lanzado en nuestro programa@AnaPradaTv#Mañaneros15Mhttps://t.co/CfpoB4nErB pic.twitter.com/sfqxoLafS5 — Mañaneros (@MananerosTVE) May 15, 2024

"Ni siquiera sé por qué lo hice. Me vi tan arrinconada que llegó un momento en el que lo mejor que me pudo pasar fue entrar en la cárcel", ha agregado la joven. Además, acerca de los supuestos envenenamientos a las hermanas de sus padres, ha apuntado que "habrá que demostrarlo donde haya que demostrarlo".

"Igual que estoy pidiendo perdón a unas personas, otras se han reído un poco de mí", ha señalado la joven con respecto a la actuación de las hermanas de sus parejas. Por su parte, desde el plató del matinal de RTVE, el psiquiatra José Cabrera ha explicado que Natalia "es una persona con problemas mentales" y "este perdón es lo único que tiene para defenderse porque el peso de la ley va a caer sobre ella".