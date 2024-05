Pablo Motos, a Antonio Resines, en 'El Hormiguero': "Vienes a promocionar una serie y no sabes de qué va..."

El Hormiguero concluyó la semana con la visitaeste jueves de Antonio Resines, que le presentará a Pablo Motos su nueva serie, Atasco, dirigida por Rodrigo Sopeña y que llegará a Prime Video el próximo 24 de mayo.

Se trata de una ficción coral que nos sumerge en el caos que genera un gran atasco que interrumpe los planes de miles de ciudadanos a las afueras de Madrid.

Nada más entrar en el plató, DJ Valdi puso de fondo el rap que realizó en una gala de los Premios Goya, pero al invitado no pareció gustarle y amagó con irse: "Esa canción es una invocación a las fuerzas satánicas", comentó Resines.

Tras la broma, el presentador le preguntó por la trama de la serie, pero el actor le dijo que "solo me dieron mi parte y no me explicaron de qué iba", admitió el invitado.

"Vienes a promocionar una serie y no sabes de qué va...", le dijo Motos a su excolaborador, que le contestó: "Parece que hemos desayunado payaso... el director Rodrigo Sopeña no nos explicó por qué se producía el atasco".

El valenciano apuntó que "Rodrigo Sopeña comenzó conmigo como guionista de El Club de la Comedia, pero ahora ya está en el olimpo de los directores".

Por último, Resines destacó entre risas que "hago de conductor de un furgón blindado junto a Santi Rodríguez, pero no tengo carnet de conducir".