Omar Montes, en 'El Hormiguero': "No he probado el alcohol en la vida"

Omar Montes acudió este martes a El Hormiguero para presentar su nuevo single con Nicky Jam titulado Oye, BB: "Hace 6 años me hice una foto fan con él aquí en el programa y ahora hemos hecho una canción", reconoció el madrileño.

"Estaba durmiendo y, de repente, a las 8 de la mañana, me llamó para colaborar conmigo. Le contesté que ya era hora porque le había mandado muchos mensajes por Instagram para hacerlo", afirmó.

También comentó con Pablo Motos el éxito cosechado en los últimos meses, que le ha valido su reciente nominación a los Latin Grammy como mejor artista flamenco.

No obstante, el cantante no se llevó el premio (lo ganó Niña Pastori por la canción Camino), algo que no le gustó: "Me puse triste por no ganarlo, me levanté y me fui de la gala".

Montes sorprendió al conductor del programa de Antena 3 al reconocer que "no he probado el alcohol en la vida, aunque últimamente he tenido ganas".

"Pero no he sucumbido, y eso que mis amigos se emborrachan. Con eso lo paso fatal y a las 2 de la mañana me agarran, me hablan muy cerca… así que lo que hago es irme sin avisar y cuando lo hablamos al día siguiente, no se acuerdan de que me marché", explicó el invitado.