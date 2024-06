Nuestro casting de famosos para presentar la nueva edición de Gran Hermano'

"Jorge Javier Vázquez se situará al frente de las galas principales de ‘Gran Hermano’, que llegará a Telecinco la próxima temporada. El equipo de presentadores de nueva entrega del 'reality show' se completa con Ion Aramendi, que conducirá los debates del formato", confirmó Mediaset en un comunicado. En este sentido, y pensando en futuras ediciones, hemos pensado en algunos famosos que nos gustaría ver al frente del icónico 'reality' que se estrenó por primera vez en España el 23 de abril de 2000.

Mercedes Milá

Mercedes Milá en 'No sé de qué me hablas', de La 1. RTVE

La primera presentadora de la historia de 'Gran Hermano', Mercedes Milá, no podía faltar en esta selección. “Me fui de 'Gran Hermano' en 2016. Fui muy feliz en el programa, pero con el paso de los años, ya no cuento con eso. Alguna vez me han ofrecido volver, pero para mí eso ya es el pasado, ahora estoy mirando hacia adelante”, confesó a Infobae. Ojalá cambie de idea y vuelva a ponerse al frente del formato.

Marc Giró

El presentador Marc Giró en una imagen promocional. JOSEP ECHABURU / RTVE

Marc Giró se ha convertido en uno de los presentadores estrella de 2024 y seguro que a los espectadores del 'Late Xou' (2023-) les gustaría un 'GH' conducido por el también ganador del premio Ondas.

Lara Álvarez

Lara Álvarez. PABLO CUADRA / GETTY IMAGES

Si Lara Álvarez volviera a Mediaset, consideramos que haría un buen papel como presentadora principal de 'Gran Hermano'. De hecho, ya dejó huella con las conexiones que realizaba desde la isla de 'Supervivientes'.

David Broncano

David Broncano en 'La Resistencia'. MOVISTAR+

Quizá en el metaverso sería posible un 'Gran Hermano' conducido por la estrella de 'La Resistencia'. De hacerse realidad, seguro que las entrevistas de Broncano a los concursantes no tendrían desperdicio.

Carolina Iglesias y Victoria Martín

Las cómicas Carolina Iglesias y Victoria Martín, integrantes de 'Estirando el chicle'. JORGE PARÍS

Si en algún momento Mediaset se planteara una edición con dos presentadores y mucho humor, podrían ofrecérselo al dúo de 'Estirando el chicle': Carolina y Victoria.

Los Javis

Javier Ambrossi y Javier Calvo JUAN NAHARRO / GETTY IMAGES

Teniendo en cuenta que Javier Ambrossi y Javier Calvo ya tienen experiencia como guionistas y presentadores (dejaron huella en los Goya 2024), Los Javis tendrían la capacidad de renovar el formato para crear una edición única.

Rigoberta Bandini

Rigoberta Bandini en la alfombra roja de los Goya 2024. GETTY IMAGES

Paula Ribó, más conocida como Rigoberta Bandini, no desentonaría como presentadora de 'Gran Hermano'. Además, podría hacer imitaciones y encargarse de cantar en la gran final de esta edición soñada.

Ismael Beiro



Ismael Beiro y la presentadora Mercedes Milá 20M EP

No sabemos si en algún momento se lo habrán propuesto a Ismael Beiro, pero el primer ganador de este 'reality' debería presentar alguna vez el programa que le dio la fama.

Jennifer Hermoso

Jenni Hermoso celebrando la Nations League. AFP7 vía Europa Press

Jennifer Hermoso, que fue nombrada una de las 25 mujeres más influyentes de 2023, ya tiene experiencia en televisión. La vimos presentando las Campanadas de La 1 y también nos gustaría que la fichara Telecinco.

Dani Martínez

Dani Martínez en 'Martínez y hermanos'. LUIS MIGUEL GONZALEZ / MEDIASET

Dani Martínez, con su combinación de naturalidad y humor, ha conseguido el éxito presentando varios programas. Y 'Martínez y Hermanos' es una prueba que lo demuestra. Además, como ya forma parte de Mediaset, sería más fácil que pudiera llegar a presentar 'Gran Hermano'.