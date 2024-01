Moisés, tras su fallo en 'El Rosco' de 'Pasapalabra': "¡No me lo puedo creer!"

Moisés y Óscar protagonizaron el primer Rosco de 2024 en Pasapalabra, protagonizando un gran duelo, como están acostumbrando a la audiencia del concurso de Antena 3.

El premio del bote alcanzó este martes la cifra 1.288.000 euros y fue, un día más, el madrileño el primero en comenzar a jugar con los 145 segundos acumulados junto a Elsa Anka y Nacho Guerreros.

Tras contestar a cinco preguntas realizadas por Roberto Leal, Óscar decidió cederle el turno a su adversario. Moisés, por su parte, jugó con los 127 segundos logrados junto a Michelle Calvó y José Miguel Antúnez.

¡@oldgarcia y @LaGuardiaMoises se enfrentan al primer rosco del año!



¿Se cumplirá el deseo de Año Nuevo de alguno de los dos de conseguir ese millonario bote? 🎉 #Pasapalabra926

En directo: https://t.co/DyOMSfTBlE pic.twitter.com/Fwe1Yy4CrE — Pasapalabra (@PasapalabraA3) January 2, 2024

El concursante riojano dudó en la letra G, así que decidió pasar palabra con seis aciertos en su marcador. Ambos fueron contestando las letras de sus respectivos roscos hasta que Moisés acabó la primera vuelta con 19 aciertos y 16 segundos.

A continuación, fue Óscar el que acabó la primera ronda de preguntas con 18 aciertos y 31 segundos. Los dos se pasaron los turnos mientras iban contestando poco a poco a las letras que les faltaban.

En la N, Moisés confesó que "voy a tirarme a la piscina con varias a ver si no me abro la cabeza… Es que apenas me da tiempo a escucharlas (le quedaban 13 segundos y cinco letras por acertar) y tengo una opción para cada una".

Moisés, en 'Pasapalabra'. ATRESMEDIA

El riojano acertó tres letras de forma consecutiva, pero se equivocó en la G: "Me he liado, ¡no me lo puedo creer!", exclamó tras su error, que le dejaba sin premio, así que decidió plantarse con 23 aciertos y un fallo.

El presentador le dijo a Óscar: "Necesitas cuatro correctas (tenía 19 aciertos) sin fallo para ganar a Moisés", o cinco si se lanzaba a por el bote del programa.

Pero se equivocó en la Q y en la H, por lo que se quedó con 21 aciertos, cayendo derrotado. El madrileño volverá a La Silla Azul en el próximo programa.