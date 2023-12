Luis Piedrahita sorprende a los espectadores de 'El Hormiguero' apareciendo en la tertulia de los cómicos con un parche en el ojo

Este lunes, tras la entrevista al invitado del día en El Hormiguero, el piloto de motociclismo Jorge Martín, Pablo Motos dio paso a la tertulia de los cómicos.

Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita se sentaron en la mesa del programa de Antena 3 para comentar con el valenciano algunas noticias curiosas.

Pero el mago y cómico sorprendió a todos con un accesorio muy llamativo, un parche en el ojo como si fuera un pirata: "El otro día fui a coger una moneda que se me había caído entre el sofá...", comenzó a explicar.

La tertulia de cómicos de 'El Hormiguero'. CARLOS LÓPEZ ÁLVAREZ

"La intenté atrapar con una aspiradora y, cuando entró, seguí el ruido por el tubo y acerqué el ojo para mirar…", añadió, dándole suspense al suceso que le había pasado.

El Monaguillo se levantó para levantar el parche y ver cómo tenía el ojo, pero no lo enseñó a cámara y el programa siguió su curso. Tras la parte donde Piedrahita muestra anuncios de Wallapuff, desvelaron el verdadero motivo de por qué llevaba el parche el mago.

"Ahora eres 'Luis Piratita'", bromeó Trancas mientras El Monaguillo se acercaba a su compañero y levantar el parche, donde los espectadores vieron que se trataba de un derrame en el ojo.

"Me he levantado así esta mañana y no quería que la gente viera esto", se justificó Piedrahita antes de acabar el programa.