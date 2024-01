Lucía Sánchez se plantea abandonar 'GH Dúo': "La situación está bastante tensa"

Lucía Sánchez pasó un momento de bajón durante el debate de GH Dúo, donde se llegó a plantear abandonar de forma voluntaria la edición. "La situación está bastante tensa", le explicó a Ion Aramendi en directo.

"Hay personas en esta casa a las que no pillamos bien el punto. A mí hay días en los que esto me supera. Unos días estoy mal y otros bien", explicó Lucía al presentador, refiriéndose a las peleas con Finito y Keroseno.

Tras ello, explicó que no se iba a rendir a pesar del "pequeño bajón" que había vivido. Es decir, que no abandonaba la casa de Gualix de la Sierra bajo ninguna circunstancia.

"Mis mayores apoyos ahora mismo son Mayka, que estoy siempre con ella, y Manuel", le explicó al presentador. "Quién te iba a decir que Manuel sería de tus principales apoyos", le dijo el presentador. "Yo sabía que iba a pasar", confesó Lucía.

La gaditana explicó que le pasó lo mismo con su ex cuando se reencontraron en La isla de las tentaciones: "Ya no tenemos nada en contra del otro y nos podemos llevar bien porque no hay sentimientos".