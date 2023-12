Lucía Jiménez no consigue superar su "asignatura pendiente" en 'Pasapalabra'

"Vengo muy animada para La Pista Musical porque es mi asignatura pendiente", le confesó este jueves Lucía Jiménez a Roberto Leal al comienzo de Pasapalabra.

El presentador señaló que "otras veces que has venido la has sacado muy bien, la has cantado y todo...". Pero la actriz insistió: "Me encantaría que empezara la canción y acertarla a la primera".

"Solo quiero vivir eso una vez en la vida, no pido tanto", añadió la intérprete de Al salir de clase o Pollos sin cabeza, entre otras series. "A ver si puede ser hoy", le contestó Leal.

Cuando llegó el turno de la prueba, Jiménez se mostró nerviosa ante su rival, Fran Perea. No obstante, ninguno de los dos fue capaz de acertar el tema ni al primer intento, ni al segundo ni al tercero.

Con 2 segundos de premio, solo tuvieron que traducir el título de inglés a español, y la actriz fue más rápida que el intérprete de Los Serrano: "¡Fuego!", exclamó Jiménez, acertando la canción de Eleni Foureira.