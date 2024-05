La llamativa intervención de una vecina de Murcia al convertirse en 'traductora' para la televisión local

Durante las fiestas locales, son cientos las personas que acuden a pasárselo bien y disfrutar de las buenas temperaturas. No importa ni la nacionalidad y las barreras lingüísticas a la hora de la diversión. Porque, aunque no todo el mundo hable inglés, siempre se puede sacar un poco de ingenio.

Prueba de ello ha sido la divertida anécdota que se vivió el 2 de mayo durante las fiestas de los Caballos del Vino de Caravaca de la Cruz. Aunque el vídeo es de hace unos días, ha sido ahora cuando se ha hecho viral en las redes sociales. Y es que, sin ningún tipo de vergüenza, una mujer ayudó a traducir al inglés las preguntas de un periodista.

Todo comenzó cuando un reportero de TeleCaravaca quiso hacerle una preguntas a unos turistas. El periodista quería saber qué era lo que opinaban de las fiestas declaradas como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y la vecina se metió en la conversación.

La mujer, muy segura de sí misma, aseguró saber hablar inglés, aunque lo cierto es que su vocabulario era un poco "made in Murcia". Así, aunque el reportero intentó hablar con ellos, ella salió para corregirle. "What's your name? (¿cómo os llamáis?)", le preguntó la mujer, a lo que ellos le dijeron, "We are from Sweden", que se traduce por "somos de Suecia".

Así comienza una traducción un tanto llamativa y espontánea, pues en lugar de traducir las preguntas del trabajador, ella se limita a decirles: "You are welcome (sed bienvenidos)". Con acento inglés, pero hablando en castellano, intentó preguntarles más detalles, aunque el resultado no fue el esperado. "Yes, very well" o "festes" para decir fiestas fueron solo algunas de las traducciones libres de la mujer.