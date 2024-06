Las monjas de Belorado se plantan y no entregarán las llaves del convento ni se presentarán ante el Tribunal Eclesiástico

La guerra de las monjas de Belorado sigue su curso. La Pía Unión Sancti Pauli Apostoli, bajo cuya tutela están las clarisas de Belorado y Orduña, ha acusado al Arzobispado de Burgos de intentar imponer el Derecho Canónico para disolver la congregación religiosa mediante la excomunión y, así, quedarse con los conventos. Ante esto, las religiosas han asegurado que no entregarán las llaves ni se presentarán ante el Tribunal Eclesiástico.

Mario Iceta, arzobispo de Burgos, avisó a las clarisas acerca de posibilidad ser excomulgadas si no deponían su actitud. Así, la Iglesia ha concedido a las monjas rebeldes entre diez y quince días para ratificar su postura o retractarse.

Así, este martes, Vamos a ver ha podido hablar con José Ceaceros, portavoz de las religiosas y miembro de la Pía Unión, quien ha respondido acerca de las llaves del convento: "Si no me las han entregado a mí, que no puedo entrar, cómo se las van a entregar a otra persona".

Acerca de la denuncia interpuesta contra Mario Iceta, Ceaceros ha explicado: "Claro que sigue adelante, lo que pasa es que las cosas de palacio van despacio. Lo que no puede hacer es quedarse con el dinero de las monjas porque eso sí que es un verdadero crimen".

Finalmente, José Ceaceros ha comentado cuál es su función y la del Obispo de Rojas: "Desde el primer día he dicho que somos sus asesores espirituales. No tengo ni idea de que hayan pedido un crédito hipotecario, no llevo sus cuentas".