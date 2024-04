Joaquín Reyes desvela en 'El Hormiguero' que sufre sinestesia: "No sirve para nada"

El Hormiguero arrancó la semana con buen humor de la mano de Joaquín Reyes, que presentó La Paz, la obra de teatro que representará del 17 al 21 de julio en el Festival de Mérida.

Ambientada en la Atenas clásica, la fábula de esta comedia es una invocación a la diosa Paz, con todas las dificultades que esta noble voluntad conlleva.

"Me pone más nervioso hacer teatro que los monólogos. Esto es un reto porque el monólogo es algo que he escrito yo, es algo donde me muevo más seguro", reconoció el invitado.

Reyes le contó a Pablo Motos que "sufro sinestesia (unión de dos imágenes o sensaciones procedentes de diferentes dominios sensoriales, como en soledad sonora o en verde chillón), no me vale para nada".

"Es un cruce de sentidos, yo, por ejemplo, en los números veo colores, por ejemplo, en el 1 veo negro, en el 2 azul, el 4 marrón... lo paso muy mal en el metro", señaló.

Otra de las curiosidades que contó el cómico fue que "si miras mi lupa de Instagram, el algoritmo siempre me sugiere vídeos de gente desmayándose haciendo halterofilia".