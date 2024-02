Isabel Díaz Ayuso opina sobre la parodia de 'Zorra': "Si abrir el grifo en Madrid y que haya agua es de ser facha, aquí está la facha"

Hace unos días TV3 emitía durante el programa de humor Polònia una versión o parodia de la canción Zorra, de Nebulossa, en la que la protagonista era la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la versión, aparecía una de las actrices de Polònia caracterizada como Ayuso, imitando la estética de la canción que ganó el Benidorm Fest y cambiando la palabra "zorra" del tema original por "facha" en la parodia.

Ayuso acudió este lunes por la mañana como entrevistada al programa de Telecinco La mirada crítica, donde le ponían un fragmento de la parodia, que al parecer ella ya había visto.

"Tengo mis dudas, no sé si me gusta más ésta o la original", decía la presidenta de Madrid, después de haber movido la cabeza al ritmo de la canción mientras el vídeo se reproducía.

"Al menos aquí no me llaman Zorra... a ti no sé si te gusta que te llamen zorra...", le preguntaba Ayuso a la presentadora, Ana Terradillos. "A mí me gusta más que me llamen periodista, o política o mujer...", añadía la presidenta.

A Isabel Díaz Ayuso le ponen la parodia de Polonia "Facha" en un programa de TV.

Ayuso: "Estoy en mi Fachoesfera, Madrid es todo facha, facha, facha, en cambio en el otro lado del mundo, el mundo es muy oscuro y hace mucho frío" 👏🏼#PedroSanchez #Marlaska #Feijóo pic.twitter.com/wJIxHTw4Ig — ☨ Lorena (@tcrena) February 12, 2024

"¿Esto es libertad de expresión o usted se cabreó cuando lo vio?", le preguntó Terradillos. "Si tengo a mi entorno encantado con el vídeo, me ha llegado por mil sitios", hacía ver Ayuso, que opinaba sobre el fondo de la cuestión un poco después.

"Si a mí me dices que abrir el grifo en cualquier casa de Madrid y que haya agua es de ser facha, aquí está la facha", respondía la presidenta, que insistía en esa ironía. "Ayudar a los autónomos, a los comerciantes en su vida diaria, si eso es ser facha, aquí estamos. Madrid es la capital mundial del orgullo gay, la primera plaza de toros del mundo, donde se realizan todas las manifestaciones, los centros de datos, donde están los mejores espectáculos, pues aquí están los fachas", añadía.

"Si Madrid lidera la creación de empleo, la Fórmula 1, ponemos en marcha el primer centro diurno de España para los enfermos de ELA... pues muy facha, todos fachas. Tú vas por Madrid y está lleno de fachas. Catorce millones de turistas el año pasado, todos fachas. Madrid es todo facha", seguía relatando.

"En cambio en otro lado del muro el mundo es muy oscuro y hace mucho frío", decía, un muro que "cada vez se va levantando más y van saliendo de ahí, incluso expresidentes socialistas", hacía ver.

"¿Ha llegado su momento y qué pasa con Alberto Núñez Feijóo?", le preguntaba Terradillos, haciendo referencia a uno de los versos de la canción.

La presidenta eludía la pregunta sobre si liderará el PP en sustitución de Feijóo con un "ya estoy en mi momento como presidenta de una región y al servicio de España y estamos haciendo grandes cosas"

Hace unos días Isabel Díaz Ayuso ya criticó la letra de Zorra, asegurando que "va contra las mujeres, contra la verdad y contra la naturaleza de una mujer". "Yo creo que a la inmensa mayoría no le gusta que le llamen estas cosas. Simplemente en la intimidad, con tus amigos, de broma, cuando una decida cómo y cuándo, por supuesto...", matizaba.

"Pero que sea por ley, que te tengan que llamar algo así, que sea por ley que la imagen de la mujer sea esto, que se nota que no está hecho ni por mujeres, ni pensado por mujeres", añadía.

Cabe destacar que Zorra es una creación de Nebulossa, con letra de Mery Bas, la cantante de la canción, que expresaba un sentimiento personal, criticando cuando a una mujer se le llama Zorra sólo por ser independiente o triunfadora.