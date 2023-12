Bertín Osborne vuelve a estar en el foco de la noticia, pero esta vez por una decisión que ha tomado junto a su exmujer, Fabiola Martínez. Y es que ambos han decidido, de manera consensuada, cambiarle el nombre a la fundación que crearon juntos.

Así lo ha desvelado Paloma García Pelayo en exclusiva en Y ahora Sonsoles. "Todos saben que la Fundación Bertín Osborne nace de la experiencia que tienen Fabiola y Bertín cuando tienen a su hijo mayor, Kike, con un problema de parálisis cerebral", ha recordado la periodista.

Por esta misma línea, García Pelayo ha recordado que "desde 2009 han atendido a más de 3.000 familias porque su sueño era ayudar a otras familias con menos recursos a enfrentarse a tener un hijo con este problema".

"En no mucho tiempo, la fundación pasará a llevar el nombre de Kike Osborne", ha desvelado la colaboradora de Y ahora Sonsoles. "Fabiola me ha dicho cuando he hablado con ella que le hace especial ilusión, porque la esencia y el alma de la fundación es Kike", ha contado.

"Kike está a punto de cumplir la mayoría de edad y no solo quiere que lleve su nombre, sino que lo va a hacer participar de una manera importante", ha detallado García Pelayo.

Por otro lado, Fabiola Martínez llevará a cabo un proyecto en solitario para reconocer la labor a través de unos galardones, Premios Donados, de aquellos creadores de contenido que se centren en difundir valores como "la paz, la solidaridad, la empatía, el entusiasmo...".