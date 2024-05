Broncano desmiente que se haya puesto bótox en la cara: "Puedo fruncir el ceño"

MOVISTAR PLUS+

La Resistencia recibió este lunes la visita de la creadora de contenido Laura Escanes, que le presentó a Broncano la nueva temporada de su podcast Entre el cielo y las nubes.

Lo primero que hizo la influencer, en esa 'guerra' de pegatinas que tienen los invitados del programa de Movistar Plus+ fue tapar la pegatina que Joan Pradells puso en la mesa del presentador haces unas semanas, colocando otra en el bombo.

A continuación, el conductor del programa le preguntó a su invitada: "¿Te vas a hacer alguna operación estética que tengas en mente?", a lo que ella le contestó negativamente.

Laura Escanes, en 'La Resistencia'. MOVISTAR PLUS+

"De momento no, ya me he hecho alguna cosa... pero tampoco vamos a entrar en detalles...", comentó Escanes, pero Broncano quiso saber qué se había hecho.

La creadora de contenido le contó que "me operé el pecho hace años y algún retoquito más de bótox. Tú también, ¿no?". Enseguida, el presentador les contestó: "¿Yo bótox? ¿Qué dices?".

Broncano le propuso a su invitada que hicieran una prueba para demostrar que ella sí llevaba y él, no: "Marcos (por Grison), esto desmiente toda tu teoría", le dijo al músico.

Ambos fruncieron el ceño, destacando las arrugas del presentador en la frente contra las mínimas de la influencer. Al levantar las cejas, también se le arrugó la frente, dando por concluidas las elucubraciones sobre si se había puesto bótox o no.