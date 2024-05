El accidente de Clara Galle el día antes del rodaje de 'A través de mi ventana': "Me abrí la cabeza con mi ventana"

Clara Galle aseguró que era muy torpe, lo que había hecho que tuviera varios accidentes. "Me he abierto la cabeza tres veces", confesaba la actriz en Martínez y hermanos durante la noche del lunes en Cuatro. Una de esas veces fue el día antes de empezar el rodaje de A través de mi ventana.

"Teníamos que hacernos una PCR el día de antes, y yo estaba contentísima", comenzó a relatar. "Fui a ponerme los zapatos y estaba segura de que había cerrado la ventana", añadió.

La chica se dio un golpe tremendo con la ventana, pero lo dejó pasar por los nervios de la película: "Solo pensaba que no me podían echar porque era mi primera película". Pero cuando fue a hacerse la prueba, una enfermera se alarmó.

"Tenía un chorro de sangre de la cabeza a la camiseta", explicó la actriz. "Una chica de producción me llevó al médico y este me dijo que me tendría que rapar para la anestesia", recordó. Clara le pidió que lo hiciera sin anestesia porque tenía que grabar.

"Me puso seis puntos sin anestesia", empezó a reírse. "Me preguntó que cómo me había hecho eso y le dije que con la ventana y luego quiso saber el nombre de la peli, que es A través de mi ventana", la actriz se echó a reír, al igual que Dani Martínez, que no pudo evitar desternillarse.