El abogado de Daniel Sancho: "Le detuvieron diciendo que le iban a deportar a España y firmó una declaración en tailandés"

El próximo martes, 9 de abril, dará comienzo el juicio contra Daniel Sancho por el presunto asesinato, descuartizamiento y ocultamiento del cadáver del cirujano colombiano Edwin Arrieta en Tailandia.

Este martes, el abogado de Daniel Sancho ha visitado el plató de Vamos a ver, desde donde ha explicado cuál será la línea de defensa del equipo legal del joven chef y qué sentencia esperan.

Así, mientras trataba de aportar la información, el letrado ha señalado que había recibido un mensaje de Rodolfo Sancho, padre de Daniel: "Está bien. Su padre me acaba de decir que está tranquilo. El abogado de oficio y el equipo español ya hemos preparado la entrada, que es un informe de 60 páginas, examinando las pruebas".

"Decimos que en la reconstrucción no había fiscal, no había juez, no había abogado y las filtraciones de la Policía. También nos apoyamos en la autopsia, en la que seguimos sin saber, porque es imposible, la data y causa de la muerte; y el reportaje fotográfico que hace la Policía a las 24 horas de la detención", ha señalado García Montes.

"Impugnamos todo eso y las declaraciones porque solo la última puede ser medianamente válida porque la hace con abogado y en las que dice que se trata de una pelea", ha agregado el letrado desde el plató del matinal de Telecinco.

"La presunción de inocencia se rompe con la prueba de la Fiscalía y la acusación particular. Hay que saber por qué muere y el motivo por el que hay una camisa sin hemorragia. Se le detiene diciendo que le van a deportar a España y que firme una declaración sin abogado y en tailandés... Esto es poco serio", ha destacado García Montes.

Finalmente, el abogado ha sentenciado: "Las pruebas tienen que practicarse legalmente y una reconstrucción sin abogado no vale. Además, su declaración tiene que ser en un idioma que entienda. Vamos a pedir que todas las pruebas hechas sin intervención del juez o del fiscal sean injustas".