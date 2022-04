Por qué ser experto en tecnología Drupal puede asegurarte un empleo

Drupal es una de las plataformas tecnológicas más antiguas del mercado, ya que lleva desde 2001 al servicio de los usuarios. Por ello, es mucho más que eso, se vende a los clientes como un CMF (Framework de gestión de contenidos).

Permite a los desarrolladores de todo el mundo trabajar en una plataforma de código abierto que satisface de forma ágil y rápida cualquier necesidad de desarrollo web.

Drupal es una solución integral de ideas, ya que permite administrar contenido, además de agregarlo, editarlo y administrarlo en su sitio web. Asimismo, es compatible con SEO, tiene un nivel alto de seguridad, es un gran motor de búsqueda en el sitio y cuenta con una arquitectura de contenido flexible y con consideraciones presupuestarias.

No importa si tienes una empresa pequeña o grande, Drupal te permite convertir tus ideas en realidad.

Nos permite crear desde portales web básicos a otros más complejos o con mucho tráfico, plataformas de comercio electrónico y portales de datos abiertos. Esta versatilidad es lo que hace que sea necesaria la creación de más perfiles tecnológicos en el sector.

Situación de Drupal en el mercado laboral

El mundo tecnológico está en continuo desarrollo y, a día de hoy, tenemos la oportunidad de aprender habilidades a corto plazo y de forma económica.

Los lenguajes de programación están en continuo desarrollo y, por ello, a los programadores o desarrolladores web les augura un futuro muy prometedor. Portales web, ecommerce, blogs, apps móviles e incluso el metaverso; Todo es código y necesita de programadores.

Es importante dar un paso adelante y encaminarse hacia profesiones que ya son, pero que van a ser, sobre todo, fundamentales en el futuro digital y en sus oportunidades de mercado. Por ello, Drupal es una de las tecnológicas más demandadas, ya que engloba todo esto.

Drupal permite crecer a sus desarrolladores web, se trata de una plataforma tecnológica que se adapta a las necesidades de cada proyecto, sin ningún tipo de límites.

Evolución del Departamento de Drupal en una consultora tecnológica

Una vez conocemos la posición de Drupal en el mercado laboral, es necesario saber cómo crecen estos mercados y, para ello, nos adentramos en el departamento de Drupal en la empresa Hiberus.

Ana, una de estas recientes incorporaciones, asegura que unirse a este departamento le ha supuesto aprender un CMF que no conocía y que se usa en la mayoría de portales web de referencia como, por ejemplo, instituciones públicas. Además de, por supuesto, entenderlo y descubrir todas las opciones que ofrece.

“La incorporación al departamento ha supuesto una nueva perspectiva a la hora de aprender, de afrontar retos, de fijarse metas, nada más llegar tienes la sensación de que todo va a ir bien y lo mejor es que sobran razones para creer en ello”, así ha explicado sus sensaciones Mahamadu.

Desde 2017, Drupal ha incorporado en sus puestos de trabajo de Hiberus a 117 personas. Un número considerable y a tener en cuenta a la hora de formarse en una profesión tras conocer las necesidades del sector.

Las personas que trabajan en el departamento de Drupal en Hiberus son verdaderos fans de lo que hacen y todos destacan el equipo de personas que forma esta empresa, ya que hacen que una nueva incorporación sea fácil, creando un buen ambiente laboral para que las cosas salgan bien.

Drupal desde la experiencia

Las personas que se han incorporado recientemente al equipo de Drupal en Hiberus valoran la experiencia de su nueva adhesión como una oportunidad y un reto encaminado a las nuevas tecnologías.

Joseph Natasha optó por el plan formativo de la Hiberus University, donde se le formó en el campo tecnológico y, a partir de entonces, cambió su oficio en la hostelería por el departamento CMS de Hiberus. Esta demanda de perfiles digitales hace que personas que pertenezcan a otros sectores puedan formarse correctamente para obtener buenos resultados a largo plazo, siempre y cuando obtengan la formación específica adecuada y adaptada a la demanda del sector.

Joseph Natasha agradece la acogida de todas las personas que se encontró por el camino y considera su aprendizaje como “una gran inversión de su futuro”.

“Ha sido mi entrada al mundo laboral. Tener la oportunidad de estar cada vez más cerca de mis objetivos, poder ganarme la vida trabajando en el ámbito de la programación. En el equipo de Hiberus, he conocido a personas que me han enseñado todo lo que saben, he crecido profesionalmente y he aprendido que también se puede disfrutar trabajando. Sin duda, ha supuesto un gran cambio para mí”, ha asegurado Ana.

Maria Teresa dice que le ha cambiado la vida a los 40 años y que gracias a empresas como Hiberus “es posible dar el salto de cabeza al sector tecnológico”. Sin experiencia previa, es el claro ejemplo de que, con la formación necesaria, se puede. Además, María Teresa asegura que Drupal es un CMF versátil con múltiples posibilidades que hacen que “no aburra”.

Para Maria del Mar también ha supuesto una gran oportunidad en todos los sentidos, tanto a nivel académico, porque ha podido aprender nuevas tecnologías más allá de las estudiadas, como a nivel profesional, ofreciéndole un comienzo laboral donde poder crecer y desarrollarse cada día más.

Y así, hasta completar las 117 incorporaciones de los últimos años en el departamento dedicado a Drupal de Hiberus.

Cómo explicarle a tu vecina o a tu abuelo en qué trabajas cuando te dedicas a la tecnología

En ocasiones, resulta complicado explicar qué es Drupal y qué trabajos se desempeñan en esta empresa, sobre todo cuando se trata de familiares y amigos, es decir, a personas ajenas a esta tecnología tan específica. En general, los profesionales suelen elegir la forma más sencilla: “Hacemos páginas web”.

Natasha, por ejemplo, se lo explicaba a sus familiares poniendo ejemplos con aplicaciones y páginas que ellos utilizan a diario. “Siempre me gusta decir que soy la persona a la que le dirían cómo les gustaría que funcionara una página”, matiza.

Muchos eligen decir que se encargan de asegurar el buen funcionamiento de páginas web, solucionar errores, hacer que el usuario tenga la mejor experiencia posible, realizar mejoras en el diseño...

“Si en una web todo te parece fácil, es porque alguien se ha preocupado de que lo sea”, explica María Teresa cuando alguien le pregunta por su profesión.

Mahamadu siempre cuenta que trabaja haciendo páginas web que probablemente hayan visitado alguna vez o que visitarán en un futuro no muy lejano. Es una forma de, además, crear curiosidad.

Caminando hacia el futuro

Drupal es el claro ejemplo de que el cambio tecnológico necesita de profesionales con formación cualificada para ello, que existe demanda de estos perfiles y que es posible ser programador, aunque la experiencia previa no haya ido en la misma dirección.

Además, el departamento de CMS de Drupal continua en pleno crecimiento y sigue buscando perfiles para incorporar a sus puestos de trabajo.

Aprender desde cero es posible y la experiencia de los que lo han hecho demuestra que los resultados auguran un futuro prometedor para todos ellos.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.