Probamos los nuevos sensores inteligentes de IKEA durante un mes: ¿se puede domotizar el hogar por menos de 90 euros?

Valoración: Sensores inteligentes IKEA

IKEA aterrizó por primera vez en España en 1978 con la apertura de su primera tienda en Gran Canaria y, desde entonces, esta popular tienda de muebles y decoración con origen sueco se ha extendido por la mayoría de las ciudades de nuestro país. Normalmente, IKEA destaca por vender mobiliario a un precio razonable pero, el año pasado, se adentró de lleno en el mundo tecnológico para lanzar una herramienta de diseño virtual y unos sensores inteligentes para crear un ecosistema conectado en el hogar.

Estos últimos dispositivos mencionados son el sensor de ventanas y puertas PARASOLL, el sensor de movimiento VALLHORN, el hub DIRIGERA y una bombilla inteligente TRÅDFRI LED. En 20Bits hablamos de ellos cuando salieron al mercado en noviembre del año pasado, sin embargo, hemos tenido la suerte de probarlos durante un mes para poner a prueba la efectividad y la utilidad de cada uno de ellos.

PARASOLL detecta las puertas o ventanas abiertas

PARASOLL es un sensor de ventanas y puertas que notifica cuando este tipo de puntos de acceso se han abierto o cerrado, además, se puede colocar fácilmente en diferentes zonas del hogar, ya que las piezas se montan en perpendicular –unas frente a otras o en paralelo– con tornillos o cinta adhesiva de doble cara.

Pero, ¿cómo se instala y cómo funciona? Los usuarios tienen que poner el sensor al lado de una ventana o puerta y conectarlo al hub Dirigera y a la aplicación móvil IKEA Home smart, de esta manera, PARASOLL envía una notificación al teléfono cuando se abre alguno de estos puntos de acceso.

Bajo mi punto de vista, dicho dispositivo es verdaderamente útil cuando tienes hijos para saber si han abierto alguna puerta o ventana, debido a que llega un aviso al smartphone. Pero en caso de no tenerlos, te será de utilidad para saber si te has dejado alguna ventana abierta cuando te has ido de casa.

Sensor de ventanas y puertas PARASOLL. 20BITS

Enciende la luz del salón con VALLHORN

VALLHORN es un sensor de movimiento que se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores, sirve para activar luces cuando detecta movimiento, tiene un alcance máximo de diez metros respecto a la fuente de luz –siempre que no haya paredes que lo bloqueen–, su alcance máximo de reacción al movimiento es de cinco metros con un ángulo de 120º, cuenta con protección IP44 contra salpicaduras y lluvia, se empareja para controlar hasta diez bombillas inteligentes, y se puede configurar entre el modo nocturno o diurno y para que se apague después de uno o cinco minutos.

Respecto a su funcionamiento, este aparato electrónico también se conecta al hub Dirigera y a la aplicación IKEA Home smart, aunque, para utilizarlo, hay que encender una bombilla inteligente de IKEA –en nuestro caso, hemos utilizado el modelo TRÅDFRI LED de 806 lm–, pulsar el botón de enlace durante diez segundos para emparejar ambos dispositivos y, a continuación, ya se podrá utilizar el sensor para que encienda la luz cuando detecte movimiento.

Después de probarlo durante en un mes, en mi opinión, VALLHORN es un verdadero sensor de movimiento que puede funcionar bastante bien si está instalado en una ubicación idónea, por el contrario, puede que dé 'falsos positivos' de detección de movimiento. Además, me gustaría añadir que algunas veces se no ha apagado la luz cuando se ha encendido a través de VALLHORN.

Sensor de movimiento VALLHORN. 20BITS

Controla la luz de tu casa con la bombilla inteligente TRÅDFRI LED

Al igual que otras bombillas inteligentes de IKEA, este modelo se adapta a las necesidades del usuario, es decir, se puede optar por una iluminación cálida para cenar o una más intensa para trabajar. Asimismo, se puede regular la intensidad y la tonalidad de forma inalámbrica con el mando a distancia STYRBAR de IKEA.

Para sacar el máximo partido a sus funciones, TRÅDFRI LED se tiene que vincular a la aplicación móvil IKEA Home smart a través de seis encendidos de luz, de esta manera, se accede a un amplío abanico de configuraciones, como se puede observar en la imagen de abajo.

También, me gustaría mencionar que esta bombilla tiene 806 lúmenes, dura aproximadamente 25.000 horas, consume 0,3W en modo espera y posee una temperatura del color por defecto de 2.700 K –aunque su tonalidad de luz varía entre 2.200 K en modo cálido y 4.000 K en modo frío–.

Y, por otro lado, esta bombilla sólo se puede 'controlar' si la luz está encendida, por el contrario, no podrás hacer ningún ajuste. Además, durante mi experiencia de uso, confieso que me puse el modo cálido en el salón mientras veía la televisión, mientras que el modo frío era para el horario de comer y cenar.

Bombilla inteligente TRÅDFRI LED. 20BITS

DIRIGERA es fundamental en tu hogar inteligente

El hub DIRIGERA es el centro de un hogar inteligente, ya que te permite conectar y controlar todos los dispositivos desde la aplicación IKEA Home smart. Dicho aparato requiere una red WiFi y se conecta al router con el cable suministrado que va incluido en la caja, se puede emparejar a un asistente de voz –Alexa, Apple Home o Google Home– a través de la app de IKEA y para utilizarlo es necesario descargarse dicha aplicación desde App Store o Play Store.

Como habrás podido leer, este dispositivo es imprescindible a la hora de instalar los sensores y la bombilla inteligente, ya que sin él no se puede emparejar ningún aparato electrónico.

Hub DIRIGERA . 20BITS

¿Cuánto cuesta cada dispositivo?

Respecto a los precios, te hago un listado de cada dispositivo para que puedas echar un vistazo:

Sensor de puerta o ventana PARASOLL : 9,99 euros.

: 9,99 euros. Sensor de movimiento PARASOLL : 9,99 euros.



: 9,99 euros. Bombilla inteligente TRÅDFRI : 9,99 euros.

: 9,99 euros. Hub o base para productos inteligentes DIRIGERA: 59,99 euros.



El precio total de los cuatro productos es 89,96 euros. Bajo mi punto de vista, el conjunto me parece barato y asequible si quieres tener un hogar inteligente por muy poco dinero.

Valoración personal de 20Bits

LO MEJOR - PARASOLL es muy útil para saber si te has dejado alguna ventana abierta cuando has salido de casa.



- La bombilla inteligente TRÅDFRI tiene bastantes opciones de intensidad y luminosidad.

- El hub DIRIGERA es fácil de instalar.

- Por muy poco dinero tienes una smart home (súper punto positivo).

LO PEOR - VALLHORN a veces detecta movimientos cuando no los hay, además, alguna vez no apaga la luz cuando la enciende.

