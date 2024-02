Probamos el control de hogar digital Amazon Echo Hub: aquí no hay problemas, Houston

Valoración: Amazon Echo Hub

Termostatos inteligentes, altavoces inteligentes, bombillas inteligentes, enchufes inteligentes… hasta neveras inteligentes. Tu hogar cada vez es más smart, hasta el punto de que es posible que sepa mejor que tú cuándo es el momento óptimo de encender la calefacción o poner una lavadora.

Sin embargo, a veces tanta tecnología en casa se nos puede atragantar. Para que esto no pase, Amazon ha lanzado un nuevo cuadro de mandos de hogar digital con Alexa desde el que podemos controlar todos nuestros dispositivos inteligentes.

Con pantalla amplia y fácil manejo, el Echo Hub se postula como un buen candidato a ser el cerebro de nuestras viviendas. Te lo cuento todo en este análisis.

Especificaciones técnicas

Dimensiones:202 x 137 x 15 mm

Peso: 365 g

Color: blanco

Pantalla: pantalla táctil de 8” con resolución de 1280x800

Sensores: sensor infrarrojo pasivo (sensor PIR) para detección de proximidad y sensor de luz ambiental (sensor ALS)

Conectividad wifi: compatible con redes wifi de doble banda 802.11a/b/g/n/ac. No compatible con conexiones wifi ad hoc (o peer-to-peer)

Conectividad Bluetooth: perfil de distribución de audio avanzada (A2DP) para la transmisión de audio desde tu dispositivo móvil al Echo Hub o desde el Echo Hub a tu altavoz Bluetooth. Perfil de control remoto de audio y vídeo (AVRCP) para el control por voz de altavoces Bluetooth conectados. Perfil de manos libres (HFP) no compatible. Los altavoces Bluetooth que requieren un código PIN no son compatibles

Compatibilidad con dispositivos de Hogar digital: wifi, malla Bluetooth Low Energy, Zigbee, Thread y Matter

Audio: dos altavoces de gama completa con difusión superior y audio estéreo

Procesador: MediaTek MT 8169 A

Requisitos eléctricos: compatible con accesorios de suministro de energía USB-C Power Delivery (PD) alternativos. Estos accesorios deben ser compatibles eléctricamente con el protocolo USB PD y con capacidades eléctricas tanto de 5 V/2,4 A como de 9 V/3 A

Alimentación a través de Ethernet: se puede conectar a la corriente con alimentación Power-over-Ethernet (PoE) por medio de un adaptador USB-C compatible. Se requiere compatibilidad con los estándares IEEE 802.3at (PoE+, tipo 2) o IEEE 802.3bt (PoE++, tipo 3)

Colocación: incluye soporte de pared, tacos, tornillos y plantilla de instalación. El dispositivo se puede también colocar sobre un soporte (vendido por separado)

Precio:199,99 euros

El Amazon Echo Hub en reposo muestra un reloj y el fondo de pantalla que elijas, incluidas tus fotos favoritas. 20bits

Diseño sencillo y funcional, 'muy Amazon'

El nuevo Echo Hub cuenta con una delgada pantalla táctil de 8 pulgadas con un panel personalizable que permite a los usuarios agrupar y gestionar sus dispositivos de hogar digital, entre otras cosas.

Aunque se trata de un aparato muy ligero, no está pensado para ser ‘portable’, es decir, Amazon ha diseñado este dispositivo para o bien colgarse en la pared, para lo que incluye todo lo necesario en la caja, o bien colocarse en un soporte de sobremesa compatible que se vende por separado por unos 30 euros, quedando de manera similar al Echo Show 15.

Con bordes suaves, acabados de tacto agradable y color blanco, la estética del Echo Hub sigue la línea de diseño habitual de Amazon. Nos encontramos los botones de siempre: apagar/encender el micro y subir y bajar el volumen.

Asimismo, en la parte frontal tenemos el sensor de proximidad —del que ahora te hablaré—, el sensor de luz ambiental y 3 micrófonos y en la parte superior hay dos altavoces de audio estéreo.

Puedes colgar el Echo Hub en la pared en cualquier lugar en el que haya una toma de corriente. Este dispositivo es de esos que ‘quedan bien’ y no rompe la estética de casa. Eso sí: si no te gustan los cables, deberás buscar alguna solución extra para esconderlos —Amazon propone usar un pasacables de pared, que también se vende por separado—.

Los botones del Amazon Echo Hub son los habituales de los dispositivos de la marca: apagar/encender el micro y subir y bajar el volumen. 20bits

Instalación y manejo sin complicaciones

Los fabricantes de equipos para casa han simplificado mucho la manera en que estos se instalan y se manejan para facilitar su uso por todo tipo de público.

Instalar el Echo Hub es sencillo —vienen en la caja soporte de pared, tacos, tornillos y plantilla de instalación— y como decía antes, si no quieres hacer agujeros, siempre puedes optar por comprar el soporte de sobremesa.

Cuando lo enciendes, en unos pocos pasos lo tendrás listo para usar. Muy a mi pesar el paso de tener que meter la contraseña del wifi no te lo podrás ahorrar, pero si tienes una cuenta de Amazon el resto lo harás en pocos minutos.

Amazon recomienda que antes de configurar tu Echo Hub revises en la app Alexa que tus dispositivos inteligentes conectados están nombrados correctamente y ubicados donde quieres tenerlos ubicados, ya que la experiencia mejora si lo tenemos todo bien organizado.

Como cuadro de mandos de hogar digital, permite a los usuarios agrupar y gestionar dispositivos smart, armar un sistema de seguridad con cámaras de vigilancia o crear rutinas, así como hacer todas las peticiones que se te ocurra a Alexa —desde una lista de la compra hasta saber quién ha ganado Operación Triunfo—.

El Amazon Echo Hub es una pantalla que se puede instalar en la pared o en un soporte como este, el cual se vende por separado. 20bits

Pantalla amplia para verlo todo

Echo Hub está diseñado especialmente para un control simple e intuitivo de los dispositivos conectados compatibles y para ello la pantalla es un elemento fundamental. Es de 8 pulgadas y tiene una resolución correcta.

Podrás organizar sus widgets según te guste más y ver de un vistazo las cosas de tu hogar más importantes para ti. Además, el contenido que se muestra se adapta en función de si estás cerca del dispositivo o no —cosa que sabe gracias a su tecnología de detección mediante infrarrojos, a la que enseguida llegamos—, pasando de ser solo un reloj y de mostrar tus fotos favoritas a tener delante todo lo necesario para controlar tu casa.

En el lado izquierdo, verás botones para acceder a tus widgets (Inicio), Rutinas y Grupos, a los que puedes acceder con un solo toque. En la parte inferior, verás accesos directos para tus dispositivos inteligentes y servicios conectados en toda tu casa, para que puedas tener el control rápidamente y ajustar las luces, ver las cámaras, armar sistemas de seguridad compatibles o reproducir música y ajustar el volumen de los altavoces conectados.

Como siempre, si deslizas hacia abajo desde la parte superior de la pantalla te aparecerá un menú con accesos rápidos, entre ellos la configuración, el modo no molestar, el ajuste del brillo, las notificaciones o las alarmas.

También puedes navegar por cualquier panel con la voz utilizando el nombre del grupo. Por ejemplo, prueba con “Alexa, ve al panel del salón” o “Alexa, cambia al panel de la planta baja”.

Asimismo, puedes reorganizar los grupos en la navegación de paneles para dar prioridad a los espacios a los que accedes con más frecuencia y también ocultar los grupos que no quieras que estén visibles.

Una de las cosas que me parece más destacable de la pantalla es que permite ver múltiples instantáneas de cámaras compatibles al mismo tiempo, por lo que si tienes varios equipos de videovigilancia en casa puedes controlar lo que pasa en todos.

La respuesta táctil es adecuada y no hay tirones en el manejo, como suele ser habitual en los dispositivos con pantalla de Amazon.

Puedes controlar la temperatura de casa con el nuevo Amazon Echo Hub. 20bits

Tecnología perfecta para tu casa

Echo Hub integra un controlador de hogar digital que permite sincronizar fácilmente tus dispositivos Zigbee, Thread, Bluetooth y Matter, y también es compatible con más de 10.000 cámaras inteligentes, luces, cerraduras, enchufes, termostatos, altavoces, monitores de la calidad de aire... Además, admite conectividad a Internet inalámbrica o por cable, con un adaptador Power-over-Ethernet compatible.

Como te he ido anunciando, el Echo Hub de Amazon utiliza tecnología de infrarrojos para detectar cuando te acercas al dispositivo y, cuando esto ocurre, quita el salvapantallas de forma automática para mostrar la pantalla de inicio de hogar digital.

Mola bastante que la pantalla haga esto sola y que no te tengas que preocupar de lo que quieres buscar cuando te acercas al dispositivo. Es una tecnología que ya habíamos visto en el Echo Show 8 de 2023.

El Echo Hub de Amazon permite controlar el volumen de todos los altavoces de casa desde una única pantalla. 20bits

¿Y qué hay del sonido?

Aunque el Echo Hub cuenta con un sistema de altavoces estéreo dual, la propia marca recomienda emparejarlo con otro(s) altavoz(es) compatible(s) para obtener un sonido óptimo, además de que así puedes activar y controlar el audio de toda la casa desde la pantalla de este cuadro de mandos.

Puedes gestionar y controlar el volumen y la salida de cada altavoz dentro de un grupo de música multiestancia tocando para que aparezcan los controles en pantalla.

Si está sonando música en un altavoz de otra habitación, puedes cambiarla a la que estás simplemente pulsando el acceso directo de Echo Hub que se llama ‘Contenido Activo’ y ahí tocando a otro de los altavoces.

Sus dos altavoces no cumplen mal su función, pero desde luego el sonido es mucho mejor con cualquiera de las opciones de altavoz con pantalla que tiene Amazon. A mí especialmente me gusta el resultado en el Echo Show 10 o también en el Amazon Echo, aunque el ya mencionado Echo Show 15 tampoco es nada desdeñable.

Alexa, siempre servicial

Por supuesto, podrás hacer a Alexa cualquier tipo de petición por voz, desde controlar los dispositivos hasta poner música, pasando por añadirte cosas a la lista de la compra o decirte qué tiempo hace. También podrá programar rutinas.

Resumen

¿Me lo compro? Lo recomendaría para viviendas unifamiliares de personas que les gusta la tecnología y tienen en su hogar diferentes —y muchos— dispositivos inteligentes. Claro que mola controlar la luz que entra por las ventanas o decirle al repartidor de Amazon que te deje el paquete en la puerta, pero si no tienes unas persianas smart o una cámara de videovigilancia conectada a la red de poco te servirá tener un aparato con el que podrías manejarlas si las tuvieras.

Estamos hablando de un dispositivo que cuesta casi 200 euros y, por lo tanto, tendrás que valorar bien si es algo que te va a resultar útil o no.

Por otro lado, Amazon tiene otras soluciones con pantalla que también te permiten controlar mucho y muy bien tu hogar y lo que pasa en él. Ya los he mencionado: los tenemos grandes como el Echo Show 15 o Echo Show 10 y del mismo tamaño como el Echo Show 8, que por cierto la marca acaba de actualizar. Aunque el Echo Hub permite gestionar tu casa de una manera más integrada, si ya tienes uno de estos no hay grandes cambios. Con la excepción de que aquí el altavoz no es tan bueno y no tenemos cámara integrada.

Sí que es cierto que el tema de la videovigilancia está mucho mejor en Echo Hub. Así que si te importa más el control visual de tu hogar, querrás un Echo Hub, pero si el sonido es más importante para ti posiblemente te decantes por un Echo Show 8, si es que buscas ese mismo tamaño. El control es menos organizado, pero también es más económico.

Algo que me ha parecido positivo es que, a diferencia de lo que suele ser habitual en este sector, en este caso el Echo Hub no resulta un dispositivo cerrado al ecosistema de la marca, sino que su amplia compatibilidad con aparatos de hogar inteligente nos permite que funcione súper bien independientemente de si son de Amazon o no. Además, la fluidez es muy buena, diría que mejor incluso que en los altavoces con pantalla de la compañía.

Creo que está diseñado principalmente para ser colgado —aunque como ya te he dicho existe la opción de un soporte—, por ello su tamaño y su delgadez. Y que lo tienes que considerar como lo que es: un panel de control, para lo cual es una excelente manera de administrar todos tus dispositivos domésticos inteligentes. Si lo miras como una pantalla inteligente, las expectativas caen.

Desde luego Amazon Echo Hub es un buen aparato y tiene mucho sentido en casas en las que los dispositivos inteligentes dominan cada estancia, pero si no es tu caso y quieres iniciarte en el mundo de las smart home, tal vez lo que buscas es un altavoz —con o sin pantalla—.

LO MEJOR Instalarlo es muy sencillo y, si tienes una casa con muchos dispositivos inteligentes, es la manera más fácil de aglutinar y controlar todos



Tiene una pantalla lo suficientemente grande como para ver y manejar todo lo que necesitas, pero lo suficientemente pequeña como para ser discreta



Puedes controlar tus dispositivos inteligentes incluso si se cae la conexión a Internet



Permite visualizar varias cámaras a la vez



El sensor de detección de proximidad mola bastante

LO PEOR Cuesta unos 200 euros



Aunque puede hacer más que los altavoces con pantalla de Amazon —como Echo Show 8, del mismo tamaño, o los hermanos mayores Echo Show 10 y Echo Show 15—, el sonido es peor y no incluye cámara integrada



Si no quieres que se vean los cables tendrás que rascarte el bolsillo otra vez y comprar soluciones que se venden por separado



Tiene sentido si tienes una casa muy domotizada, si no se queda un poco infrausado

