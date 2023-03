Smart Air Quality Monitor: la llave maestra de Amazon para un hogar confortable

Valoración: Amazon Smart Air Quality Monitor



A finales de 2021, Amazon anunció el lanzamiento de su primer monitor de calidad de aire, el Smart Air Quality Monitor. Se trata de un dispositivo muy sencillo que sirve para medir las partículas en suspensión (PM 2,5), los compuestos orgánicos volátiles (VOC), el monóxido de carbono (CO), la humedad y la temperatura de tu hogar.

Ahora te explicaré un poco mejor qué quiere decir todo esto, pero antes vamos a reparar en la utilidad real de este gadget.

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 65 x 65 x 45 mm

Peso: 120 gramos

Conectividad: WiFi 2.4 GHz, Bluetooth 4.2

Display: no

Luces: indicador LED multicolor

Condiciones de funcionamiento: temperatura de 0°C a 40°C, humedad de 0% a 80%

Alcance temperatura: de 15°C a 30°C

Precisión temperatura: ±1,0°C

Alcance humedad: de 30% a70 % de humedad relativa (RH)

Precisión humedad: ±10% a 25°C

Alcance COV: de 0 a 500 puntos

Precisión COV: ±10 puntos o ±10% máximo en el periodo de duración del producto (el nivel más alto prevalece)

Alcance PM: de 0 a 500 µg/m³

Precisión PM: ±20 µg/m³ o ±20% máximo en el periodo de duración del producto (el nivel más alto prevalece)

Alcance CO: de 0 a 70 ppm

Precisión CO: ±5 ppm o ±30% máximo en el periodo de duración del producto (el nivel más alto prevalece)

Precio: 79,99 euros

El dispositivo apenas mide 65mm. Amazon

Pero, ¿para qué sirve?

En primer lugar, el Amazon Smart Air Quality Monitor no puede funcionar solo. Tendrás que descargar y utilizar la app Alexa para conocer el resultado del análisis del aire que realiza y desde esta misma aplicación podrás crear rutinas para explotar al máximo este pequeño aparato.

En mi caso, que tengo un ecosistema de dispositivos Amazon en casa bastante amplio, puedo pedirle a mi Echo Show que me cuente qué tal está el aire dentro de casa o cuál es la temperatura que hace en el salón, que es donde tengo puesto el monitor. Si no tienes otros aparatos de la compañía tendrás que limitarte a usarlo con la app.

Posiblemente, y como muchas otras cosas en los últimos tiempos, este monitor haya sido un producto nacido a raíz de la crisis de la COVID. Tanto por la ‘germofobia’ y obsesión por controlar los ambientes que vino pareja con la pandemia como por el hecho de que, al pasar más tiempo en casa, tal vez nos empezamos interesar por cómo era el aire que respirábamos dentro de las paredes de nuestro hogar.

Como decía más arriba, sirve para medir las partículas en suspensión (PM 2,5), los compuestos orgánicos volátiles (VOC), el monóxido de carbono (CO), la humedad y la temperatura. Es importante señalar que no mide los niveles de dióxido de carbono (CO2) o de radón en el aire.

El Amazon Smart Air Quality Monitor detecta partículas en suspensión que miden entre 0,3 y 2,5 µm de diámetro. Las partículas en suspensión (PM 2,5) son una combinación de partículas de polvo, tierra y gotas líquidas suspendidas en el aire. Estas partículas se miden en microgramos por metro cúbico (*µg/m³). Las PM pueden proceder directamente de polvo, esporas de moho y polen arrastrados por el viento —también de incendios forestales, aunque parece poco probable que en ese caso acaben bajo tu techo—. También de partículas que se han originado en el interior, como al aspirar o limpiar el polvo, encender velas, cocinar, encender chimeneas o fumar, o pueden proceder de la caspa de tus mascotas.

En mi caso se hace muy evidente un cambio cuando juego con mi perro cerca del monitor, cuando toca zafarrancho de limpieza y levantas polvo o en los momentos en los que cocinamos —en ese punto con mucha diferencia, ya que mi salón y mi cocina están solo separados por un cristal—.

Por otro lado, los compuestos orgánicos volátiles (COV) son una variedad de sustancias químicas que se evaporan con facilidad en el aire a temperatura ambiente. Los COV totales medidos se indican como un cambio relativo en la intensidad en una escala del 1 al 100. Los COV que se evaporan en el aire que respiramos pueden provenir de una amplia gama de fuentes. Las fuentes comunes de COV en el hogar pueden ir desde el aroma de cítricos o velas perfumadas hasta pinturas, productos de limpieza, pesticidas, materiales de construcción y muebles, equipos de oficina como impresoras, materiales de manualidades como pegamentos y rotuladores, y de una gran variedad de productos cosméticos.

Aquí la prueba del algodón es echarte perfume o ponerte a limpiar con algún producto y ver cómo cambia el indicador momentos después.

Sobre el registro de los niveles de monóxido de carbono en el aire, si bien es capaz de medir este factor, conviene señalar que este monitor no sirve para reemplazar las alarmas de CO y ni está certificado como alarma o detector de CO. El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro y tóxico que puede ser mortal si se inhala sin darnos cuenta en grandes cantidades. El CO puede venir de diversos aparatos de combustión, como estufas de gas, hornos o barbacoas. El CO puede acumularse rápidamente en el interior de la vivienda y puede permanecer durante horas en la misma.

Cuando el dispositivo detecta que algo está fuera de los índices correctos establecidos, el piloto LED que habitualmente está en verde se vuelve anaranjado —o incluso rojo— y en la app o en un dispositivo con pantalla Echo Show puedes chequear qué es lo que no anda bien o pedirle a Alexa que te diga qué ocurre. Asimismo, también puedes configurar el monitor desde la aplicación para recibir notificaciones o para que se envíe un comunicado cuando el estado de calidad del aire es malo.

Los gráficos tanto en la app como en el Echo Show —yo en mi caso tengo un Echo Show 10 y un Echo Show 15— se ven muy claros y la puntuación de calidad está expresada de una manera muy sencilla de entender. Además de lo inmediato, también podemos consultar los índices diarios y semanales e incluso revisar cómo han sido los niveles semanas atrás, de manera que te haces una idea de la tendencia en tu hogar. Y si hay algo que mejorar, tienes un apartado de consejos donde se dan algunas recomendaciones.

Es importante tener en cuenta que este dispositivo está diseñado únicamente para su uso en espacios interiores .

En la app Alexa puedes consultar la calidad del aire de tu hogar. Amazon

Un buen 'chivato' para establecer rutinas

Una de las cosas para las que veo más útil este aparato es para configurar rutinas. Las rutinas, en mi opinión, son una gran ventaja del ecosistema Alexa y están muy infravaloradas. Yo, que me he vuelto tan comodona a la hora de gestionar el hogar, soy muy fan de ‘domotizar’ todo y las rutinas hacen eso precisamente.

Con las rutinas podrás enlazar dispositivos con Alexa para que funcionen a la vez. Por ejemplo, si Alexa detecta un cambio en la puntuación de calidad del aire de tu casa, puedes crear una rutina que active dispositivos compatibles como purificadores de aire —para las PM, los VOC o el CO—, deshumidificadores —para la humedad— y ventiladores o termostatos —para la temperatura— para mejorar el parámetro que estaba en un nivel poco adecuado.

Puedes crear rutinas para que se encienda tu purificador de aire si el dispositivo nota que la calidad no es buena. Amazon

Es decir: que este cacharrillo de apenas cien gramos es lo suficientemente inteligente como para que si detecta que el ambiente no tiene un aire óptimo encienda un enchufe —también inteligente, claro— en el que esté conectado tu purificador. O lo mismo si nota que hace fresquito en casa: activará la calefacción para que estés en un entorno del máximo confort.

Un apunte si utilizas un purificador de aires para el CO, los COV o las PM: cuando se activa, como normalmente estos aparatos son de gran tamaño, se mueve mucho flujo de aire, de manera que antes de mejorar la calidad del aire todavía empeora un poco más. Pero es normal, no alarmarse.

Fácil de configurar y usar

Solo tienes que conectar el Amazon Smart Air Quality Monitor, abrir la app Alexa, selecciona el icono ‘Dispositivos’ y luego el icono ‘+’ para añadirlo y ubicarlo en la habitación de tu hogar que desees.

Pasados 7 minutos estará calibrado y listo para funcionar. El dispositivo tardará dos días en ajustarse al entorno. Y ten en cuenta que si desenchufas el dispositivo, deberás volver a iniciar el proceso de calibración inicial.

Para ver el panel de calidad del aire simplemente accede desde la aplicación o preguntando a un dispositivo Echo Show compatible: ‘Alexa, ¿cuál es la calidad del aire dentro de casa?’.

Puedes consultar también en tu Echo Show la calidad del aire. Amazon

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 9/10 Lo mejor: es discreto, mide bien los valores y es muy práctico. No requiere de otros dispositivos Alexa si lo que quieres es solamente conocer los datos o que te avise, ya que funciona con la aplicación Alexa del teléfono.

​Lo peor: el precio y que no tiene ni pantalla ni altavoz para avisar de las mediciones.

Creo que es un dispositivo útil, práctico, sencillo en su funcionamiento y con una tecnología suficiente para las mediciones que necesitamos en casa.

Si tengo que destacar cosas negativas, diría que si quieres conocer la calidad del aire de toda tu casa tendrás que poner varios de estos monitores en habitaciones diferentes, y así obtener datos sobre la calidad del aire en distintas zonas de tu casa.

Además, el Amazon Smart Air Quality Monitor no cuenta con altavoces o micrófono y no tiene Alexa integrada. Para usar el control por voz, es necesario un dispositivo con Alexa integrada compatible, como un Echo (vendido por separado) o la app Alexa.

Para mí, le falta que hubiera tenido un display donde mostrar cada índice, y no tener que recurrir al móvil o al Echo Show. O al menos sería bueno que incluyera un pequeño altavoz para que el aparato emita un pequeño sonido si la calidad del aire varía

Sin embargo, y como punto positivo, es lo suficientemente inteligente como para lanzarnos advertencias y consejos para tomar medidas si la calidad no es buena.

Además, dado su tamaño, es muy discreto y lo puedes poner en cualquier parte de casa sin que rompa la estética.

Y, en mi opinión, la capacidad de crear rutinas hacen de este un aparato muy a tener en cuenta.

