Roborock Q8 Max+: este robot aspirador es un aliado indispensable si tienes mascotas en casa

Valoración: Roborock Q8 Max+

Limpiar es una obligación. Puedes ponerte música a todo trapo y un pañuelo en la cabeza y mover las caderas a ritmo de bachata mientras pasas la escoba, pero la limpieza no es tan divertida como nos lo vendió Mary Poppins. Y, además, no tenemos tiempo. Vivimos siempre en el ‘no me da la vida’.

Si eres de quienes cumplen estos dos factores, tengo una solución para ti: hazte con un robot aspirador que puedas programar para que cuando llegues a casa te reciba un suelo reluciente.

Eso sí, no vale cualquiera. Pero hoy te voy a hablar del Roborock Q8 Max+, uno que me ha gustado bastante. Te lo cuento todo en este análisis.

El robot aspirador Roborock Q8 Max tiene una altura de unos 10 centímetros. 20BITS

Especificaciones técnicas

Dimensiones robot: 350 x 353 x 96.5 mm

Dimensiones estación de vaciado automático: 305 x 440 x 448 mms

Peso del robot: ‎5,63 kg

Color: blanco o negro

Nivel de ruido: 67 dB

Capacidad de la batería: 5200 mAh

Tiempo de funcionamiento: hasta 240 minutos (modo silencioso)

Área adecuada: hasta 300 m2

Potencia nominal: 59 W

Fregado: sí

Volumen del depósito de polvo: 470 ml

Capacidad del tanque de agua: 350 ml

Base de carga con autovaciado: opcional (se puede comprar sin ella)

Capacidad de la bolsa de autovaciado: 2,5 litros

Aspiración: 5500 pascales

App: sí

Navegación inteligente: sí, sistema LiDAR

Otras tecnologías: cepillo Duoroller de goma, sistema Reactive Tech Obstacle Avoidance

Control por voz: sí, compatible con Alexa, Siri, Asistente de Google

Precio: 599 euros (con la base de autovaciado)

Diseño: siguiendo la estela del mercado

Si bien hay muchas marcas que fabrican este tipo de dispositivo, pocas —o ninguna— innova en cuanto al diseño. En el caso del Roborock Q8 Max esto es así: tenemos un robot aspirador redondo, con sus cepillos abajo, sus parachoques y sensores en los laterales y sus botones arriba. Nada nuevo.

Pero si profundizamos un poco más sí os puedo contar algunos detalles interesantes. Por ejemplo, que una zona de la parte superior tiene acabados en mate, lo que me parece una buena idea porque se nota menos cuando coge polvo —que, créeme, lo coge—. El resto es brillante y, aunque estéticamente queda bien, resulta menos práctico en esto.

Puedes elegir entre dos modelos: blanco y negro. Yo probé el negro y creo que me decantaría por el blanco por la misma razón que acabo de exponer con respecto al acabado mate: disimula mejor el polvo en la superficie.

En general me gusta el diseño, es elegante y minimalista. Hay una cosa que echo de menos: aunque soy consciente de que no es un producto diseñado para ser transportado manualmente, creo que le iría bien alguna solución tipo asa para poder moverlo de una habitación a otra. Normalmente será él solo quien vaya a los cuartos —le envías tú a través de la aplicación móvil o programas su ruta—, pero no estaría de más tener este elemento para cuando quieres transportarlo.

Si hay algo en lo que este pequeño electrodoméstico se diferencia más es en su estación de carga: yo he probado el pack Roborock Q8 Max+, la versión con base con autovaciado, aunque puedes comprar el robot sin ella y entonces sería el Roborock Q8 Max —a secas—.

El Roborock Q8 Max en su estación de carga con el sistema de autovaciado. 20BITS

La estación de carga con autovaciado es comodidad de la buena, ya que te permite olvidarte de la suciedad que ha tragado tu aspirador: cuando llega ‘a casa’ automáticamente inicia el autovaciado, yendo toda la porquería a parar a una bolsa en esta base. Y, es más: durante los dos meses que he utilizado el robot, y usándolo unas cuatro veces por semana, todavía no he tenido que cambiar la bolsa —la marca promete que su capacidad de 2,5 litros da para unas 7 semanas, aunque esto dependerá del uso—. No obstante, de tener que hacerlo, el proceso es muy sencillo y solo tienes que levantar la tapa de la base y estirar de una pequeña pestaña que tiene la bolsa.

El autovaciado tiene una pega: es muy ruidoso. Mucho. Tanto que cuando los peques están en casa y ha pasado el robot espero hasta que han salido de la habitación para que vuelva a la estación y haga el proceso. Y mi perro se pega buenos sustos. Pero lo cierto también es que dura unos segundos.

Un apunte más sobre esta base de las maravillas: no te preocupes porque sea un armatoste, es bastante compacta y no se te va a comer la habitación en la que la coloques. De hecho, ocupa tan poco que en la caja viene desmontada en dos partes, pero su montaje es muy sencillo y solo tienes que apretar los tornillos de la parte de abajo con una llave Allen que viene incluida.

Y en cuanto al tamaño del robot, podríamos decir que tiene un volumen estándar, ni muy grande ni muy pequeño, lo que implica que por normal general quepa bien debajo de muebles como la mesa baja del salón o la cómoda de tu cuarto. Otras zonas, como es el caso del espacio entre mi sofá y el suelo, no serán accesibles. Para saber por dónde pasará y por dónde no, calcula que este aspirador tiene una altura de unos 10 centímetros.

Los cepillos del Roborock Q8 Max son de goma y consiguen que el pelo se enrede menos. 20BITS

Otro gran acierto es que sus cepillos son de goma, lo cual es una gran noticia si, como yo, tienes mascotas en casa. El sistema de cepillo DuoRoller es “el más potente de la marca que garantiza menos enredos de pelo y un 20% más de eliminación del pelo de las alfombras”, dice la compañía. No puedo comparar con otro producto de la misma marca que no lleve estos cepillos, pero desde luego puedo afirmar que esos odiosos enredones que no había manera de deshacer no ocurren.

Evidentemente los ejes se llevan el habitual remolino de cabello si tienes el pelo largo o de pelo de mascota si vives con una, pero en mucha menor medida y además quitarlo no cuesta nada.

Por último, otro elemento que debo comentar es su mopa para fregar. El accesorio de fregado se instala en la parte inferior del dispositivo, simplemente empujando un poco notarás el ‘clic’ que indica que ha encajado. Para desinstalarlo solo hay que apretar las pestañitas diseñadas para ello. Para que la función de fregado efectivamente funcione, además de instalar este accesorio, también hay que llenar el depósito del agua, que es el mismo que el de la suciedad —pero tienen compartimentos separados—. Aprovecho para recordarte que es importante que vacíes el agua sobrante cuando acabes de usar el sistema de fregado y que tendrás que lavar la mopa después de cada ciclo.

La mopa para fregar del Roborock Q8 Max se instala y desinstala fácilmente. 20BITS

Funcionamiento: una aspiración maravillosa, un fregado sin sorpresas

Que un robot aspirador de 500 euros te aspire tan bien como uno que vale el doble ya es algo que me gusta. Además de la buena tecnología de navegación y reconocimiento, y de algunos truquitos que lleva que ahora te contaré, gran parte de esto se debe a esos mencionados cepillos de goma, que recogen mucho mejor la suciedad. De verdad que se nota.

El Roborock Q8 Max lleva un visor láser con ‘Reactive Tech Obstacle Avoidance’, es decir, un sistema para evitar obstáculos.

Con el control fácil a través de la app y la navegación basada en LiDAR, Roborock Q8 Max es capaz de crear un mapa detallado de su entorno y elegir cuál es la ruta más eficiente para limpiar de forma óptima.

El resultado es bastante impresionante: mapea muy rápido y es muy preciso, te permite dividir por plantas —si las tienes— o por habitaciones y establecer zonas prohibidas o barreras, de manera que no cruzará nunca a ese espacio. No sé tú, pero yo a alguno de mis robots más antiguos me los he encontrado tripas arriba cual cucaracha por un mal choque y no se han podido mover de ahí. Olvídate de que te pase nada parecido con este, porque incluso aunque tú no le indiques que hay un obstáculo, lo detecta con rapidez. Va muy, muy fino.

El mapa de mi casa, con las barreras invisibles. 20BITS

Lo único que se le ha atragantado es la báscula del cuarto de baño, que por lo que sea empuja todos los días hasta chocarla con la pared y después sigue con la limpieza. Imagino que no se han caído bien, pero me parece que con ella es algo habitual.

Cuando se encuentra con obstáculos —excepto mi báscula del baño— el mapa de casa en la aplicación lo indica poniendo un pequeño cono en el lugar de los hechos. Después tú puedes elegir qué hacer con dicho obstáculo: si esquivarlo o ignorarlo.

Su buen sistema de navegación, combinado con una potencia de succión de hasta 5.500 Pascales, hace que el funcionamiento del Roborock Q8 Max no tenga nada que envidiar a otros productos de gama más alta, al menos en cuanto a precio. ¿Qué no es el aspirador más potente del mercado? No, pero ciertamente resuelve muy bien la papeleta.

Puedes elegir entre varios modos de limpieza: con más o menos potencia, con fregado o sin fregado —y, dentro de este, con mayor o menor intensidad, ya que tiene hasta 30 niveles de flujo de agua—… y además puedes seleccionar un tipo de limpieza diferente para cada habitación, si así lo quieres. En cuanto a los modos, desde la aplicación puedes elegir entre cuatro niveles de aspiración: ‘silencioso’, ‘normal’, ‘turbo’ y ‘Max +’.

En un hogar sin mucha suciedad y sin mascotas, posiblemente sería suficiente con el modo ‘silencioso’ o ‘normal’. En mi caso siempre tengo el turbo por el pelo de mi perro, que lo inunda todo. Si quieres forzar la máquina y comprobar hasta dónde llega su potencia de succión, si echas algo abundante al suelo y usas el nivel ‘Max +’ verás que lo recoge casi sin despeinarse —como mucho necesitará un par de pasadas—.

Mi recomendación es reservar este modo de potencia máxima para las alfombras o para sitios que habitualmente pueden tener elementos más grandes que aspirar, como la cocina, por ejemplo.

Eso sí: recuerda que a más pascales en la potencia de succión, más ruido. En general no es un robot demasiado ruidoso, pero notarás que está, sobre todo si usas el modo ‘Max +’.

A pesar de la potencia, el Roborock Q8 Max no es demasiado ruidoso. 20BITS

Hay alguna otra cosa que me ha gustado mucho del funcionamiento. Una de ellas es que se mueve en la dirección de las juntas, de forma que teóricamente llega a la suciedad escondida en las gritas gracias a su cepillo lateral de cerdas.

Y, por supuesto, desde la aplicación puedes programarlo todo, de manera que la limpieza se inicie a la hora que a ti te interese y no tengas que preocuparte de activarlo cada día. La app te envía una notificación al móvil cuando el robot se pone en marcha y otra cuando termina, así como cualquier incidencia que sea necesario destacar —por ejemplo, el depósito con poca agua para fregar—.

Ya que menciono el fregado, cierro este apartado hablando sobre el sistema de mopa para fregar del Roborock Q8 Max. Siendo sinceros, es un fregado muy, muy justito. Pero lo son todos en los robots aspiradores que van solos en mi opinión. Creo que estos dispositivos no ejercen la presión suficiente como para que se haga una limpieza profunda en lo que es fregar, de manera que apenas sería como si lamieran el suelo unos gatitos, por exagerarlo un poco.

Cierto es que si usas el modo fregado todos los días es fácil que esté algo más limpio todo, pero yo creo que eso no te salva de fregar de verdad. La frecuencia ya depende de ti, que no estoy aquí para juzgar el nivel de higiene de nadie.

Batería: sobra material

A no ser que vivas en una mansión, dudo mucho que no te llegue la energía del robot para aspirar toda la casa. Según la marca, el Roborock Q8 Max tiene una batería de 5200 mAh que garantiza hasta 240 minutos de autonomía, es decir, cuatro horas . Eso sí, en un área máxima de aspirado de 300 metros cuadrados.

Todo dependerá del nivel de potencia que utilices y del tamaño de tu vivienda, pero en general lo más probable es que te llegue de sobra para limpiar todas las habitaciones. Si usas sin parar el modo ‘Max +’, la autonomía se reduce a más o menos la mitad. Aun así, dos horas de aspiración son muchas horas.

Software y configuración

La aplicación tiene muchos detalles y es posible que la curva de aprendizaje se haga un poco dura. Funciona bien en lo que fluidez y sincronización se refiere, pero la usabilidad no es muy clara y cuesta un poco encontrar las cosas al principio.

Eso sí, la configuración de un nuevo dispositivo no podría ser más fácil: solo tienes que escanearlo y seguir los pasos que se te indican

Tampoco es difícil iniciar una limpieza, que apenas requiere un par de clics como quien dice.

Una vez añadido tu robot, puedes entrar en el dispositivo tocando encima de él y ahí ves el mapa de tu hogar y las limpiezas programadas. Pero si quieres cambiar alguna cosa puede que te cueste un poco, sobre todo a una persona que no esté muy familiarizada con la tecnología.

Lo bueno, en contra de esto, es que puedes sincronizar tu robot con Alexa, el Asistente de Google o Siri, sea cual sea el que uses en casa para controlar tus dispositivos inteligentes. A través de estos asistentes puedes controlar el aspirador y pedirles que inicie la limpieza.

Tiene dos cosas más que me gustan en cuanto al software: un modo no molestar que bloquea las acciones ruidosas —como el autovaciado— en el horario que tú le indiques y un botón físico de bloqueo para niños en la parte superior del robot.

Mantenimiento y recambios

Comprarte el Roborock Q8 Max+, es decir, el que tiene base de autovaciado, tiene una gran ventaja: te vas a olvidar de tu robot durante semanas y vas a dejar que haga él solito el trabajo. Como decía antes, la firma asegura unas 7 semanas hasta que se llene la capacidad de la bolsa de autovaciado de la estación.

No obstante, te recuerdo que por norma general las aspiradoras SIEMPRE acaban con pelos enredados en sus cepillos. Incluso en esta y sus maravillosos cepillos de goma, después de mis dos meses de prueba había un remolino de cabello alrededor de los ejes.

Antes y después de hacer la limpieza de mantenimiento al Roborock Q8 Max. 20BITS

Limpiar las ruedas, los sensores y los cepillos de vez en cuando es una tarea de la que no te vas a poder librar… aunque en mi opinión es un precio pequeño a pagar. Asimismo, deberás cambiar el filtro —ubicado en el depósito mixto—, la bolsa y la mopa periódicamente.

Todo esto lo harás más o menos frecuentemente según el uso que le des al robot y el dispositivo viene con un manual en el que se detalla cómo hacerlo. Sin embargo, lo más probable es que no te haga falta consultarlo, ya que es bastante intuitivo y sencillo de realizar.

Termino haciendo un último apunte importante: ojo con los recambios. Lamentablemente, todavía no han inventado el aspirador eterno y algunas de sus piezas se desgastan con el uso y requieren ser sustituidas u otras directamente tienen vida útil, como la bolsa del autovaciado o los filtros.

En tiendas como Miravia o AliExpress tienes packs con repuestos de los rodillos, el filtro, el cepillo lateral espiral, la mopa de fregado y la bolsa. De cambiar esas piezas de vez en cuando no te vas a librar —exceptuando los cepillos, que no requerirán demasiada reposición—, así que puede ser interesante adquirir un paquete de ese tipo.

Limpiar los rodillos de goma del Roborock Q8 Max es muy fácil. 20BITS

Resumen

¿Recomendaría este robot aspirador? Mi respuesta es sí.

Cumple con los requisitos básicos que le pido a un dispositivo de este tipo: buena potencia, mejor autonomía, navegación precisa, ruido soportable, tamaño estándar para caber bien por la mayoría de los rincones y —como bonus— existencia de recambios y acceso sencillo a ellos.

Tal vez el Roborock Q8 Max no es el aspirador más potente del mercado ni el más inteligente, pero sale muy airoso de la tarea de limpiar tu casa y, aunque no reconozca los objetos o sea capaz de decir en qué habitación está, sabe sortear obstáculos perfectamente y cumple con los límites que le pones si no quieres que pase a alguna zona.

Además, una vez ha mapeado tu hogar, puedes ponerle muebles, identificar habitaciones o indicar ‘paredes invisibles’, es decir, esas barreras que no queremos que cruce. Durante mis pruebas, nunca se ha quedado atascado y ha sorteado todo tipo de obstáculos.

Uno de los puntos fuertes de este pequeño robot es que puede ser muy útil en viviendas grandes, ya que ofrece una batería de hasta cuatro horas.

Otra ventaja es lo fácil que es iniciar un ciclo de limpieza, ya sea físicamente, como desde la aplicación o, incluso, pidiéndoselo a Alexa o al asistente que tengas en casa. Y un plus aquí es la variedad de niveles de potencia para aspirar —como ya he dicho, a no ser que tengas la casa muy sucia o mascotas que sueltan mucho pelo, bastará con los modos más suaves para el mantenimiento diario—.

Y también son de aplaudir sus cepillos de goma, que atrapan muy bien la suciedad y, sobre todo, el pelo de las mascotas. Pero sin la tediosa y odiosa consecuencia de tener que pegarte horas desenredando esos pelo del cabezal, ya que se enredan mucho menos que en otros robots.

Por el contrario, lo que no me ha gustado es el sistema de fregado, que me parece insuficiente. Pero esto me pasa con todos los robots aspiradores que friegan, ya que considero que no se hace la presión necesaria para que el suelo quede realmente limpio.

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10

LO MEJOR Excelente rendimiento de aspiración



Cepillos de goma DuoRoller que atrapan muy bien el pelo



Navegación fiable y detección de obstáculos



Gran autonomía