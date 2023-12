LG Cord Zero: un aspirador tipo escoba que te enamorará por la autonomía y su capacidad de limpiarse solo

- LO MEJOR: Los diferentes modos de limpieza que son capaces de eliminar la suciedad del suelo, independientemente de la potencia que actives. También me ha encantado que el depósito se vacíe solo y que tenga una especie de pestaña para comprimir la suciedad. Además, por último, otro aspecto que me ha encantado es que su diseño está muy bien aprovechado para guardar tanto el aspirador como los accesorios.



​- LO PEOR: Puede que el precio no se ajuste a todos los bolsillos. Aunque también me ha resultado curioso que ningún cabezal incluya una tira LED para observar el polvo del suelo.