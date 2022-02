Por qué deberías regalarte el Echo Dot de tercera generación por San Valentín: ahora está al 40%... ¡y por solo 30 euros!

Creas o no en que el amor necesita un día en el calendario, no puedes negar que recibir un detalle el 14 de febrero está muy bien, sobre todo si tu remitente apuesta por ese dispositivo que llevas tanto tiempo queriendo. De hecho, aunque asegures que esta fecha solo es un día más, que te sorprendan con flores, con chocolate o incluso con algunos de tus libros pendientes te hace mucha ilusión. Claro que, no solo es cuestión de recibir regalos, puesto que tú también has pensado una propuesta perfecta para ti y tu compañía: un juego para conoceros aún mejor. Así que, ¿quién puede negarse a celebrar esta fecha?

Pero, ¿y por qué no apostar por un autoregalo? Sí, como lo lees: darte ese caprichazo que llevas tiempo queriendo solo por amor a ti mismo. De esta forma, seguro que aciertas con el detalle y no necesitas que nadie tenga quebraderos de cabeza por dar con el obsequio perfecto. Además, no vas a poder resistirte a hacerte un regalo cuando descubras la oferta que hoy te traemos en 20deCompras: el altavoz inteligente Echo Dot de tercera generación está rebajado un 40% en Amazon para que te ahorres 20 euros en su compra. Así, de costar casi 50 euros, ahora, por tiempo limitado puede ser tuyo por menos de 30.

El Echo Dot de 3ª generación. Amazon

Este modelo ya registra en la plataforma más de 74.000 valoraciones, lo que lo convierte en uno de los dispositivos del gigante del comercio online más populares. En cuanto a sus prestaciones, en 20deCompras nos fascina que, con tan solo usar nuestra voz, podamos reproducir música o contenido de las plataformas de streaming a las que estamos suscritos. También nos ha enamorado el hecho de que nos ayude a anotar los productos que necesitamos comprar, a establecer alarmas, a leer las noticias principales o a saber qué ponernos antes de salir de casa gracias a que nos lee la previsión del tiempo. También nos ofrece acceso a un gran número de skills para sacarle partido al dispositivo y puede ser un primer paso para hacer nuestra casa una smart home.

