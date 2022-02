Este 14 de febrero, dos mejor que uno: los Free Buds y la Band 6 de Huawei, rebajados casi un 40%

El amor cada uno lo vive a su manera: hay quien adora San Valentín y, también quien lo odia. Pero, ¿quizá es que no hemos aprendido a celebrarlo? Lo habitual, al llegar el 14 de febrero, es que todo se vista de rojo, que los corazones nos asalten hasta en el café del desayuno y que las parejas comiencen a hacer gala de sus pasiones; y, claro, tales muestras no son para todos los públicos. Aunque, ¿quién le dice que no a un regalo? En 20deCompras, creemos que no hace falta sucumbir a los clásicos para celebrar el día de los enamorados; y si eres de los que disfruta con todos los gadgets tecnológicos nos vas a entender rápido: ¡hay ofertas de San Valentín en Huawei!

Como lo lees: la conocidísima marca techie china ha lanzado propuestas rebajadas para asegurar que sus usuarios más fieles pueden disfrutar del regalo ideal... ¡con su amor! Han creado una campaña para asegurar el match perfecto entre parejas de productos y usuarios, asegurando un mejor precio por una doble propuesta. ¿Al que no hemos podido evitar caer rendidos? A este que incluye sus auriculares inalámbricos más famosos, los Free Buds, y la pulsera de actividad, la Band 6, con una rebaja del 40%. Haz clic... ¡y acierta con el regalo!

Nuestro 'match' favorito de Huawei para San Valentín. Huawei

Nuestro ‘match’ favorito es....

- Free Buds 4. Los auriculares inalámbricos de la firma son unos de los más populares entre los techies dado su sonido de alta definición, su ligereza y su cancelación de ruido activa. Esta versión ofrece un control táctil y ofrecen una autonomía de 22 horas con el estuche de carga.

Al comprarlos en este ‘match’ cuestan 99 euros en vez de 149.

- Band 6. Disponible en cuatro tonos, esta pulsera de actividad ofrece una gran pantalla amoled para que podamos controlar en ella nuestras constantes y las prestaciones que este gadget nos ofrece: 96 modos de entrenamiento, monitorización del oxígeno en sangre, control de frecuencia cardiaca, análisis del sueño y hasta dos semanas de batería.

Al comprarla en este ‘match’ cuesta 34,90 euros en vez de 59.

Hay que tener en cuenta que, para beneficiarse del casi 40% de descuento que lleva asociado este pack, debemos seleccionar que deseamos los Free Buds en un set con la Band 6, antes de meterlos al carrito de la compra. Con ello, obtenemos un match de 133,90 euros, pero con un valor de 208, lo que nos supone un ahorro de 74 euros.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Huawei y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.