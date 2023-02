POCO X5 Pro: el mejor móvil de gama media que responde a la calidad-precio del mercado

Valoración: POCO X5 Pro

A principios de mes, los primeros móviles del mundo Xiaomi que llegaron a nuestro país. El movimiento inicial correspondió a POCO con los modelos POCO X5 Pro 5G y POCO X5 5G, y desde el lanzamiento del POCO X3 Pro, estos smartphones se han convertido en los protagonistas de la gama media.

Durante un par de semanas he probado el último modelo POCO X5 Pro 5G, pero antes de adentrarnos en sus pros y contras, me gustaría empezaron por los rasgos más técnicos.

Ficha técnica



Tamaño y peso: 164,91 x 76,03 x 7,9 milímetros + 181 gramos,

164,91 x 76,03 x 7,9 milímetros + 181 gramos, Pantalla: AMOLED de 6,67 pulgadas, refresco de 120Hz, refresco táctil de 240Hz, brillo máximo de 900 nits, gorilla glass 5, rango de color DCI-P3 y FullHD+ a 2.400 x 1.080 píxeles.

AMOLED de 6,67 pulgadas, refresco de 120Hz, refresco táctil de 240Hz, brillo máximo de 900 nits, gorilla glass 5, rango de color DCI-P3 y FullHD+ a 2.400 x 1.080 píxeles. Procesador: Qualcomm Snapdragon 778G a 2,4 GHz.

Qualcomm Snapdragon 778G a 2,4 GHz. GPU : Adreno 642L.

: Adreno 642L. Memoria: 6 RAM + 128 GB // 8 RAM + 256 GB.

6 RAM + 128 GB // 8 RAM + 256 GB. Sistema: Android 12 y MIUI 14.

Android 12 y MIUI 14. Conectividad: Dual 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, conector para auriculares, puerto USB-C y sensor infrarrojo.

Dual 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2, GPS, NFC, conector para auriculares, puerto USB-C y sensor infrarrojo. Batería: 5.000 mAh, carga rápida de 67 W y cargador de 67 W incluido.

5.000 mAh, carga rápida de 67 W y cargador de 67 W incluido. Cámaras traseras: Principal (108 megapíxeles), gran angular (8 megapíxeles) y macro (2 megapíxeles).

Principal (108 megapíxeles), gran angular (8 megapíxeles) y macro (2 megapíxeles). Cámara frontal: 16 megapíxeles.

16 megapíxeles. Precio: Disponible desde 299 euros.

Diseño



Para empezar, el POCO que he probado es el modelo negro con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. El diseño es bastante formal y elegante, debido a que solo tiene un detalle con el nombre de la marca en la parte trasera. Los botones de volumen están situados en la parte derecha del teléfono junto al lector de huellas digital, el jack de 3,5 mm y el emisor de infrarrojos están en la parte superior, y el puerto USB-C más la bandeja para las nano SIMs se sitúan en el inferior.

El acabado del móvil es mate para evitar que las huellas de los dedos se queden marcadas, pero afirmo que la zona de la cámara almacena bastante polvo (ante esta situación, es recomendable limpiar la suciedad con un trapo seco).

Pantallaza AMOLED de 6,67 pulgadas



El modelo POCO X5 Pro 5G tiene una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas con 120 hercios de tasa de refresco, utiliza un panel flexible que recorta ligeramente los bordes, cuenta con una resolución de 2400 x 1080 píxeles y posee una frecuencia de muestreo táctil de hasta 240 Hz.

Por si fuera poco, este smartphone incorpora el cristal Corning Gorilla Glass 5 y un brillo potente para ver la pantalla sin problemas de visión. Ambos rasgos mencionados provocan una buena relación entra la calidad de imagen y los colores vivos para que el usuario juegue de manera fluida y se desplace por la interfaz a una velocidad óptima.

Si te gustan los móviles grandes como a mí, debes saber que POCO X5 Pro tiene un tamaño bastante considerable porque abarca toda la mano. Al ver que la pantalla mide 6,67 pulgadas, puedes pensar que el teléfono será pesado, ¿verdad? Error, dicho smartphone es muy ligero gracias al plástico que lo compone, además, tampoco es resbaladizo.

Sonido de sobresaliente



POCO X5 Pro tiene una calidad de sonido espectacular gracias al doble altavoz estéreo que otorga hasta 88 dB, y respecto al volumen de los auriculares, la música y los juegos se escuchan con buena calidad para apreciar los detalles. Otra de las ventajas es que ofrece Dolby Atmnos, incluye un ecualizador gráfico de diez bandas y dispone de una compatibilidad con códecs Bluetooth.

Batería de 5.000 mAh

5.000 mAh de batería son suficientes para utilizar el teléfono durante casi un día y medio con un uso moderado, si es a pleno rendimiento aguanta un día y la batería aguanta hasta casi dos días en el caso de no utilizarlo.

Uno de los aspectos que más me ha gustado es que no se calienta cuando estás jugando, asimismo, he puesto a prueba este rasgo porque durante mi experiencia de uso me descargué el juego Hogwarts Mistery.

Con relación a la carga rápida, el modelo mantiene 67W par alcanzar el cien por cien de la batería en menos de 45 minutos. Y antes de pasar al siguiente aparatado, me gustaría añadir que POCO incluye el cargador y el cable en la caja.

Procesador Snapdragon 778G



POCO incluye Snapdragon 778G de Qualcomm con tecnología de seis nanómetros para ofrecer un excelente rendimiento para aquellas personas que sean 'tiquismiquis' a la hora de jugar.

Por otro lado, MIUI 14 es el sistema operativo del teléfono, aunque incorpora Android 12 (se actualizará más adelante a Android 13) y dispone del parche de seguridad de diciembre de 2022. El software MIUI garantiza opciones extra, ajustes, personalizaciones, duplicado de aplicaciones, control de privacidad o gestores de rendimiento, entre otras opciones.

Una cámara triple bastante 'top' con 108 megapíxeles

Las cámaras del POCO X5 Pro son la guinda del pastel. POCO ofrece una resolución muy alta gracias al sensor de 108 megapíxeles que es capaz de capturar muchos detalles con unos colores naturales. Dicha lente está acompañada por un ultra gran angular de 8 megapíxeles y una lente macro de 2 megapíxeles; mientras que en el frontal de teléfono se encuentra una cámara para selfies de 16 megapíxeles. Los disparos tienen muy buena calidad, la cámara se abre rápidamente, el móvil no se retrasa entre foto y foto, y enfoca rápidamente a un objeto.

El disparo con los 108 megapíxeles es una opción extra dentro de la aplicación de la cámara, y gracias a esta opción, la imagen es clara y tiene un menor contraste. Bajo mi punto de vista, apenas noto la diferencia ente el disparo automático y el de 108, aunque si que es cierto que una fotografía con más calidad ocupa más espacio.

Haciendo mención anteriormente a la app, este mismo software incluye el modo retrato (con muy buena calidad), modo noche, modo profesional (sin guardado en RAW), filtros en tiempo real, disparo automatizado en time-lapse, obtiene imágenes con exposición prolongada y captura panorámicas.

Por último, y sin olvidarme de ella, la cámara frontal consigue buenos retratos, ofrece una buena precisión del detalle, dispone de un rango dinámico bastante bueno y no tiene gran angular. En cuanto al vídeo, POCO X5 Pro graba en 4K y posee la función 'vlog' que incluye plantillas para hacer vídeos destinados a las redes sociales.

PUNTUACIÓN 20Bits: 9/10 - LO MEJOR: Excelente calidad de la pantalla, gran rendimiento de software y la cámara tiene sobresaliente.

​- LO PEOR: Tiene Android 12.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.