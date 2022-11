Motorola Razr 2022: un móvil plegable de bolsillo con mejoras y una seductora pantalla

Valoración: Motorola Razr 2022

Motorola ha lanzado en este tramo final del año sus móviles más destacados. Tras los nuevos Edge 30 (Ultra, el primero con cámara de 200 MP, Fusion y Neo), la marca ha traído el Razr 2022, su actualización en el creciente terreno de los plegables, su tercera generación tras el Razr 5G de 2020 y el Razr de 2019, que resucitó y reinventó su mítico teléfono con tapa, adaptado a la actual era de los smartphones.

El Motorola Razr 2022 materializa una atractiva evolución y constituye un estimable plegable de tamaño bolsillo. Se notan las mejoras y la apuesta por incidir en las prestaciones de gama alta. Aunque en estilo sigue estando un punto por debajo respecto a los dispositivos más conocidos y su contundente precio (1.200 euros en una configuración de 8 GB + 256 GB) puede jugar en su contra, es una sólida alternativa con la que la compañía recuerda que está ahí en el mercado de los plegables, en el que de hecho ha sido una de las pioneras.

El reloj en la pantalla Quick View del Motorola Razr 2022 (20Bits)

De apertura tipo concha, mantiene en la cubierta la minipantalla para notificaciones y al abrirse luce la cámara principal, más grande y que escenifica el salto introducido. Cerrado, cómodo en el bolsillo en concordancia con su tamaño y su concepto, despierta sugerencia y denota cuidado, en especial por sus laterales y la parte de la cubierta con el logotipo y la denominación.

Las dos partes de la cubierta presentan acabados diferenciados de primeras sugerentes pero que al tacto no convencen tanto y provocan que, con el teléfono desplegado, el agarre no sea lo óptimo que gustaría. Al pasar el dedo por la de la minipantalla este se pega un poco y, al contrario, la de abajo resbala, por lo que tiende a cogerse más por los laterales. La superior, por el cristal, se ensucia con facilidad y la inferior, en cambio, está siempre perfecta.

La bisagra y el movimiento de cierre del Motorola Razr 2022 (20Bits)

La bisagra y el mecanismo dan sensación de resistencia y robustez, lo que se espera de un plegable. No obstante, hay que mencionar que al cerrar el dispositivo y ponerlo en ‘modo concha’ se produce un ligero movimiento interno en una de las partes (no de la propia bisagra). 20Bits ha repetido con frecuencia las acciones de pliegue y despliegue sin que haya susto alguno, lo que no quita que la marca propiedad de Lenovo tenga que depurar la cuestión en el Razr 4.

La pantalla del Motorola Razr 2022 (20Bits)

Abierto, los gruesos marcos no exhiben un especial refinamiento, si bien poseen su toque y no desagradan. Incluso puede decirse que favorecen el carácter envolvente de la pantalla, la cual seduce. De las 6,2 pulgadas sube a las 6,7 pulgadas, es de tipo OLED y cuenta con resolución FHD+, fluidez optimizada de hasta 120 Hz (los 144 Hz quedan reservados para los juegos).

El pliegue no se nota

En el Motorola Razr 2022, el pliegue de la pantalla no se nota (20Bits)

Más allá de la experiencia, en la que intervienen las posibilidades de la Flex View, lo meritorio del panel del Motorola Razr 2022 se manifiesta en que, a diferencia de lo que por ejemplo ocurre con los Samsung, el pliegue de la zona flexible apenas se nota (salvo que uno se fije mucho y busque a sabiendas con la ayuda de los reflejos según el ángulo) durante el uso. Y al pasar el dedo el pliegue es muy sutil. También cabe resaltar la eliminación del notorio notch y el detalle positivo de lo pequeña que es la cámara integrada.

En cuanto a la pantalla Quick View, la de la cubierta, se mantiene en las 2,7 pulgadas y sirve para el reloj, las notificaciones, el tiempo, el acceso rápido a la cámara… Sin brillar especialmente (aun se puede mejorar) da juego y se adscribe al complemento interesante.

Las cámaras traseras se encuentran encima (o debajo, según se mire) del panel secundario. Motorola opta por el minimalismo al incorporar dos, una principal de 50 MP (con OIS) y una ultra gran angular de 13 MP. Las fotografías y los vídeos (puede grabar en 4K y en 8K) deparan unos resultados bastante satisfactorios, y en ocasiones sorprenden. La marca acierta asimismo con la cámara frontal, de 32 MP y que ofrece buenos selfis, aunque quizá algo artificiales.

El rendimiento desprende la fluidez propia de un teléfono de nivel, lo que se debe a su procesador top, el Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (conectividad 5G), la preferencia de las marcas en este tramo del año para su gama más ilustre. El Razr 2022 opera con Android 12 al estilo de la interfaz de la casa, a la que le sigue faltando identidad.

La capacidad de la batería está hipotecada por el concepto de smartphone, aunque se aprecia el esfuerzo por dotar de una mayor autonomía al subir de los 2.800 a los 3.500 mAh. Soporta una carga rápida de 30W (Turbo Power). El cargador viene dentro de la caja, al igual que los protectores para las partes de la cubierta.

Por indicar más detalles, el sensor de huellas se ubica en el lateral, no en la pantalla, y el móvil dispone de un buen sonido: altavoces estéreo duales + Dolby Atmos.

El Motorola Razr 2022 y su caja (20Bits)

Ficha técnica del Motorola Razr 2022

Pantalla: 6,7 pulgadas (OLED, FHD+, 120 Hz)

Pantalla de la cubierta (Quick View): OLED de 2,7 pulgadas

Configuración: 8 GB + 256 GB

​Procesador: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1

Cámaras traseras: 50 MP + 13 MP

Cámara de la pantalla: 32 MP

Batería: 3.500 mAh con carga rápida de 30W

Sistema operativo: Android 12

Conectividad: 5G/4G

Peso: 200 gramos

Otros elementos: Flex View, sensor de huellas en el lateral, NFC, altavoces estéreo duales, Dolby Atmos, 4K, 8K

Puntuación 20Bits: 8/10 Lo mejor: el esfuerzo detectado en la evolución, el concepto y la pantalla.

​Lo peor: sigue faltando depuración (en el estilo, en el mecanismo)

