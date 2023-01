Valoración: Crosscalle Core-Z5

En el terreno de los móviles ultrarresistentes o rugerizados también se dan las tendencias, la carrera de innovaciones y la fuerte competencia, en este caso para convertirse en la elección de usuarios que los necesitan para trabajos exigentes y/o condiciones ambientales difíciles. Un marco con duros contrincantes (nunca mejor dicho por el tipo de dispositivos) en el que la marca francesa Crosscall está mejorando su posición. El Core-Z5, su primer 5G, va en esa línea al constituir un atractivo y completo smartphone para profesionales.

Al ser dispositivos de nicho, con características propias y muy específicas, estos teléfonos pueden pasar desapercibidos para el neófito y el ajeno y de hecho no son demasiado conocidos, si bien a poco que uno se sumerge en la vertiente descubre lo vistosos que resultan por su singularidad y por cómo esta se combina con especificaciones habituales y 'normales'.

El diseño del Crosscall Core-Z5 (20Bits)

El Crosscall Core-Z5, con un precio de 800 euros y con cinco años de garantía (la durabilidad se aplica también a ese compromiso), luce un diseño sugerente dentro del canon rugerizado, plasmado en la clásica trasera diferente y recargada que transmite robustez. En ella figuran la cámara principal, la lámpara, el logo de la compañía, el conector magnético y el micrófono. Pesa unos contundentes 281 gramos (no hay que compararlo con los móviles convencionales, aquí intervienen otros elementos y prioridades) que no suponen que no aparezca la comodidad.

Tres de los botones programables del Crosscall Core-Z5 (20Bits)

En sus laterales dispone de más botones de lo recurrente, lo que se debe a que cuatro de ellos (los tres de la izquierda y el rojo de la parte superior) están pensados para que el usuario los programe con las funciones que desee y más le encajen en términos de rapidez y operatividad.

Las condiciones extremas que aguantan estos smartphones siempre llaman la atención. El Crosscall Core-Z5 sigue funcionando incluso a una temperatura de 60 grados y, en lo que respecta al frío helador, a 25 grados bajo cero. Asimismo, resiste caídas de dos metros sobre superficies como el hormigón y no se rompe aunque esté bajo el agua salada (2 metros, 30 minutos). La estanqueidad se extiende a otros líquidos. La tapa de silicona que protege el puerto USB-C remite a esta cuestión. Cumple con la certificación IP68 y con la normativa militar MIL-STD 810H, la cual acredita su fiabilidad a pesar de lo extremo.

Como se ha indicado, desprende la sensación de que se está ante un móvil completo por todos los aspectos que contempla. Así lo sugiere la conectividad en cuanto a sus bandas 5G y 4G, al WiFi 6/6E y a la optimización de las comunicaciones PMR.

Siguiendo con las comunicaciones de equipo, puede convertirse en un walkie-talkie sin límite de distancia mediante la tecnología Push to Talk. Crosscall ha desarrollado para ello la aplicación X-Talk (abierta a todos los Android y disponible en la Play Store por si se quiere curiosearla).

Entre otras prestaciones que sorprenden, dispone de un modo por el que puede usarse sin problema aunque se lleven guantes (el Modo guantes figura entre las opciones para los botones programables), y por otro lado su función PC-replacement posibilita que, vía USB-C y HDMI, la imagen de su pantalla se traslade a otro panel más grande y propicie un modo ordenador.

En este apartado de extras con su recorrido, Crosscall materializa en el dispositivo la tecnología X-Link, en concreto en el citado sistema de sujeción magnético habilitado en la trasera. Esta conexión supone la ampliación de las posibilidades por el ecosistema de accesorios relacionados, desde la batería externa para la ya extendida carga inalámbrica al arnés ergonómico pasando por el refuerzo mecánico X-Blocker (este último se incluye en la caja).

Su lado de móvil 'normal'

Los ultrarresistentes presentan su lado propio y diferente y su parte reconocible, la que lo emparenta con lo que se entiende por un móvil convencional. En lo referente a este segundo apartado suele ocurrir que las especificaciones vienen más recortadas, son más básicas que las de un smartphone de gama media, lo que no quita que en algunos rasgos vayan a la par de teléfonos potentes. Este carácter más limitado resulta lógico porque su identidad y su reclamo residen en lo que trae lo rugerizado.

El Core-Z5 no escapa a esta realidad. Más que por sus 4 GB de memoria RAM lo manifiesta por su procesador. Sí, es un Qualcomm, pero de los anónimos (QCM6490) y que depara un rendimiento justito en medio de un uso normal, hecho simbolizado en la falta de fluidez y los 'tirones'. Por compensar, opera con Android 12, dispone por supuesto de los servicios de Google y sus 64 GB de almacenamiento interno pueden subir hasta 512 GB si se adquiere una microSD.

La pantalla de 6,08 pulgadas del Crosscall Core-Z5 (20Bits)

Estas comprensibles 'sombras' se escenifican también en la pantalla. No por sus 6,08 pulgadas, y tampoco por su grueso marco (que en la parte inferior exhibe el logo), sino por su resolución HD+ (tiende a torcerse el gesto cuando no es FHD+), por la ausencia de una tasa de refresco satisfactoria y por una experiencia de visualización cumplidora pero en esencia por debajo de la media. Se tiene en cuenta que se rige por unos parámetros distintos de los de un smartphone normal, si bien a la vez, por el acostumbramiento, cuesta digerir ese rango más modesto.

Las fotografías y vídeos tomados con su cámara trasera de 48 MP y con la frontal se enmarcan asimismo en lo discreto, pero importa menos porque aquí la calidad que ofrezcan las imágenes juega un papel más secundario. La iluminación y la resolución al enfocar y el funcionamiento algo lento de la aplicación anuncian el perfil que va a ofrecerse.

Una batería acorde a lo que se espera

En cambio, la batería y la autonomía poseen recorrido en consonancia con lo que se espera de un ultrarresistente. Con una capacidad de 4.950 mAh (otras marcas apuestan por valores más contundentes), garantiza hasta 44 horas de comunicación, con lo que eso implica. Otra cosa es la carga, de solo 15W. Para hacerse una idea, si se encuentra a poco más del 20% tarda alrededor de 80 minutos en recuperar el 100%. Cabe apuntar que soporta carga inversa.

El Crosscall Core-Z5, con su caja y con el accesorio X-Blocker (20Bits)

Ficha técnica del Crosscall Core-Z5

​

Pantalla: 6,08 pulgadas (HD+)

Configuración: 4 GB + 64 GB (hasta 512 GB con microSD)

Procesador: Qualcomm QCM6490

Cámara trasera de 48 MP y frontal de 8 MP

​Resistencia a temperaturas extremas (60º, -25º), a caídas de 2 metros sobre superficies duras y estanqueidad al agua

IP68 y MIL-STD 810H

Conectividad: 5G /4G /WiFi 6/6E / comunicaciones PMR

Batería: 4.950 mAh

Sistema operativo: Android 12 (actualizará a Android 13)

otros elementos: cinco años de garantía, tecnología Push to Talk, tecnología X-Link (conector magnético), modo Guantes, función PC-replacement, vídeo en 4K

Peso: 281 gramos

Precio: 799,90 euros

Puntuación 20Bits: 7,5/10 Lo mejor: todos los aspectos que contempla como buen ultrarresistente.

​

​Lo peor: un procesador algo justo.

