Polaroid Go: la cámara instantánea más pequeña del mundo es una monada y puedes llevarla a todas partes

Valoración: Polaroid Go

Durante algunas semanas he tenido un ‘juguete’ nuevo entre las manos. Lo digo con un punto de cariño, pues la cámara instantánea Polaroid Go es una monada que apetece usar todo el rato y que gusta a pequeños y mayores.

Este dispositivo, que la mítica marca lanzó a mediados del año pasado, hace las delicias de los nostálgicos como yo, pero ojo: no es que necesites ser ingeniero de la NASA para usarlo, pero no está de más ser consciente de unas pequeñas nociones básicas sobre fotografía analógica e instantánea para que los resultados no defrauden.

¿La cámara me ha gustado? Ya te lo adelanto: sí. Pero hay que saber manejarla y tiene sus particularidades, además de no ser un producto excesivamente barato en sí -y ya no hablamos de lo que es su carrete, que como es habitual en este sector te sale cara cada foto que haces-. Te cuento más cosas en este análisis.

Polaroid Go Polaroid

Especificaciones

Tamaño: 10,5 x 8,39 x 6,15 cm

Peso: 242 gramos

Material: Policarbonato + Plásticos ABS

Color: blanco

Flash integrado: sí

Extras: ‘espejo’ para selfies, temporizador, fotografías de doble exposición

Lente: de resina de policarbonato, con velocidad de obturación de 1/125-30 segundos, apertura de f/12 y f/52 y distancia focal de 34 mm

Campo de visión: diagonal 65,1º, horizontal 48,1º y vertical 49,1º

Batería: 750 mAh (aproximadamente para 15 paquetes de fotos, con 8 fotos cada uno), dispone de una luz LED que indica la carga restante (verde, batería cargada; naranja, carga media; y roja, batería baja) y se carga mediante un cable micro-USB incluido en la caja

Tamaño de las fotos: formato 66,6 x 53,9 mm, área de imagen 47 x 46 mm

Tiempo de revelado: 10-15 minutos

Precio oficial: 119,99 euros

El diseño más 'cuqui'

Como ya he adelantado desde el principio, la Polaroid Go es una monada y tiene un diseño que cumple a la perfección con los que buscan un dispositivo top en lo estético: es muy 'cuqui', compacto y 'llevable' a todas partes, y apela a la nostalgia y tiempos pasados -y puede que mejores-.

Según la marca, esta es la cámara instantánea más pequeña del mundo y, teniendo en cuenta que mide 105 x 83,9 x 61,5 milímetros y pesa 242 gramos, es probable que este reclamo sea cierto. Hablamos de un aparato que pesa aproximadamente la mitad de lo que pesan otras propuestas de la misma Polaroid. Así, queda claro que su tamaño es una de sus principales ventajas, sobre todo por el hecho de que como decía la puedes llevar a cualquier parte gracias a su ligereza y su formato compacto.

En lo que se refiere puramente al diseño, la compañía ha querido conservar su esencia y presenta una forma y una estética que recuerda a sus clásicos, aunque -insisto- apostando por este formato reducido. Es como la versión mini de Polaroid, pero sin perder el toque de la marca, arcoíris incluido.

El diseño de la Polaroid Go recuerda a los clásicos de la marca. 20BITS

Tenemos una caja blanca hecha de policarbonato y plásticos ABS con una cuerda roja incluida en la caja -que puedes poner o no- y tres únicos botones: el de encendido, en color negro y en la parte trasera; el de disparar, en la parte superior y también de color rojo, y el del flash, en blanco y junto al disparador, pero de menor tamaño. También hay un pequeño display que muestra cuántas fotos quedan

Además, tenemos la lente para ver lo que estamos fotografiando, el puerto de carga micro-USB con luz LED para indicar el estado de la batería y, finalmente, los elementos del frontal: el flash, la lente de disparo de resina de policarbonato, un pequeño ‘espejo’ para los selfies y el hueco por el que salen las fotos.

En la parte de abajo se encuentra la caja para meter la película, que es específica para esta cámara. La Polaroid Go Film es, según la compañía, “la película analógica más pequeña que la marca ha producido” en su historia. Tiene unas dimensiones de 66,6 x 53,9 mm, con un área dedicada a la imagen de 47 x 46 mm, y como digo solo es compatible con este dispositivo.

Y aquí algunos apuntes: por un lado, el hecho de que las fotos sean más pequeñas puede seguir esa línea ‘cuqui’ de la que hablaba, pero también es una desventaja, ya que se pierden detalles; por otro lado, aunque la firma asegura que es una “cámara analógica instantánea”, lo cierto es que la película tarda entre 10 y 15 minutos en revelarse; y, por último, hay que saber algunos trucos que ahora comentaremos si quieres que la foto sea buena -no es llegar y disparar-.

En conclusión en cuanto al diseño, creo que Polaroid ha acertado apostando por un tamaño de bolsillo, entrañable y mono, que puede gustar a todo el mundo, especialmente a un público más joven hambriento de cosas distintas a los supermóviles que tienen en la mano y que, es posible, ya ni les sorprenden.

La Polaroid Go tiene su propia película de fotos exclusiva. 20BITS

Su tecnología

El dispositivo monta un lente de resina de policarbonato con una velocidad de obturación de 1/125-30 segundos, apertura f/12 y f/52 y focal de 34 mm. Su campo de visión en diagonal es de 65,1º, de 48,1º en horizontal y de 49,1º en vertical. También tiene flash automático con función override, espejo para selfies, temporizador y capacidad para tomar dobles exposiciones.

La cámara lleva una batería integrada con capacidad de 750 mAh que, según Polaroid, permite disparar hasta quince paquetes de películas. Si cada paquete tiene ocho películas, hablamos de hasta 120 fotografías sin tener que recargar el aparato. Cuando tengas que repostar lo harás a través del puerto que está en el lateral y con el cable micro-USB. Y para controlar la autonomía que nos queda, una luz LED indica la carga restante: verde, batería cargada; naranja, carga media; y roja, batería baja.

La Polaroid Go pesa solo 242 gramos. 20BITS

Lo que tienes que saber para hacer las mejores fotos

Utilizar la Polaroid Go no tiene mayor complicación: abres la caja de atrás, pones el carrete tal como indican las marcas, cierras la caja, enciendes la cámara del botón negro junto al display y, cuando aparezca el número de fotografías restantes, miras por el visor, encuadras a donde te interese y disparas pulsando el botón rojo. Después solo tienes que esperar unos minutos hasta que la imagen vaya cogiendo color en el papel.

Pero si lo que quieres es que te salgan fotos para colgar, tienes que tener en cuenta algunas claves. En primer lugar, te recuerdo que el flash se activa de manera automática cuando enciendes la cámara. Que en muchas ocasiones te irá bien tenerlo, pero en otras es mejor que no, por ejemplo si se trata de una toma en la que tienes suficiente luz directa -especialmente luz solar- o si el objeto de la fotografía está a más de dos metros.

Un par de cosas más sobre el flash: es dinámico, lo que significa que ajusta su intensidad automáticamente a la luz de la escena, y para activarlo y desactivarlo solo tienes que pulsar una vez el botón blanco que hay junto al botón rojo del disparador -sabrás que está activado porque aparece un pequeño puntito en el display junto al número de fotos restantes-

Sobre lo que es el flash en sí no hay mucho más que comentar, ahora bien, conviene que sepas que este pequeño botón esconde más secretos.

La cámara lleva un pequeño display que indica el número de fotos restantes. 20BITS

El primero es que si lo mantienes pulsado activas el temporizador. Aparecerá en el frontal una pequeña luz naranja que te indica que esta función está en modo on y, una vez aprietes el botón rojo del disparador, tendrás nueve segundos para colocarte delante de la cámara antes de que el obturador salte solo. Recuerda aquí que tienes ‘un espejo’ en la parte delantera para que te hagas una idea de cómo va a quedar tu selfie.

La segunda función oculta del botón del flash es la doble exposición, que permite combinar dos imágenes en una única foto, una función que nunca había estado disponible en cámaras de Polaroid. Para activar la doble exposición, pulsa dos veces el botón de flash. Cuando veas un 1 en el display, pulsa el obturador para hacer la primera exposición. Cuando veas un 2, pulsa de nuevo el obturador para hacer la segunda exposición. El resultado final serán las dos capturas superpuestas.

Hasta aquí lo referente a las funciones de la cámara, pero te dejo también un último bloque de tips que te serán muy útiles si quieres dominar la Polaroid Go y convertirte en el rey o la reina de las fotos instantáneas.

Hablamos de una cámara más bien sencillita, por lo que si no cuidas cómo hacer tus planos es probable que el resultado no sea el que te esperas, con fotos muy contrastadas o desenfocadas, como poca resolución, fondos quemados, caras oscuras... para evitar esto procura no poner al blanco de tu foto a menos de 45 centímetros de la cámara, asegúrate de que el sol esté detrás de ti, evita las tomas a contraluz y apoya la cámara cuando la luz escasee.

Finalmente es importante señalar que, aunque sigas todos estos pasos, tus fotos siempre quedarán de cierto tono pastel, con una esencia como 'velada' que es la que le da el toque vintage que la marca busca. Y recuerda: la película sale de la cámara tapada por una lengüeta protectora y debes mantenerla ahí hasta pasados cinco segundos, además cuando la retires tienes que poner la instantánea rápidamente bocabajo, sin sacudirla, para que el resultado sea bueno. En 10 o 15 minutos tendrás tu imagen lista.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8/10

Lo mejor: es muy bonita y ligera y la puedes llevar a todas partes.



​Lo peor: no es barata y tiene cierta curva de aprendizaje.

​

En conclusión, tenemos una cámara instantánea que es una monada, que no pesa nada, que puedes llevar a todas partes y con la que, una vez superada la curva de aprendizaje inicial, podrás guardar para siempre tus recuerdos felices con un aire nostálgico. Yo, que soy bastante fan de lo vintage, no me puedo resistir a este juguete. Pero es cierto que no es barato.

Si la compras en la casa, esta pequeña 'cucada' te saldrá por 119,99 euros o 139,99 euros para el pack que incluye la cámara y dos cartuchos con ocho películas cada uno. Las películas se venden en lotes de dos paquetes que cuestan 19,99 euros. Siempre puedes encontrar alguna oferta en otras plataformas de ecommerce, pero más o menos así estaría el precio.

¿La recomiendo? A mí me ha gustado, aunque reconozco que es un juguete, un capricho que te das y que lo más probable es que la uses al principio y después la olvides en un cajón hasta la próxima vez -como pasa con la mayoría de las cámaras instantáneas-. Pero, como dirían con algunas prendas de ropa, es un fondo de armario que está bien tener para, de vez en cuando, sacar sonrisas en solo 10 minutos.

