Roborock Dyad: el 'hummer' de las aspiradoras hace bien su trabajo, pero puede que no limpie a gusto de todos

Valoración: Roborock Dyad

He probado durante varias semanas una de las aspiradoras más potentes del mercado: la Dyad de Roborock, con sus 260 vatios y su aspiración de suelos tanto húmedos como secos, es una máquina difícil de superar. Y además nos deja un margen de más de media hora para limpiar toda la casa.

Pero este electrodoméstico tiene algunas particularidades que hacen que tal vez no encaje a todos los consumidores, especialmente el hecho de que friega a la vez que aspira, su peso contundente, su límite en cuanto a flexibilidad y, puede que lo más importante, el hecho de que no es un aparato que se pueda utilizar en una superficie que no sea el suelo, ya que no es fácil levantarlo -ni está diseñado para ello- y tampoco tiene accesorios para otros espacios.

Te dejo aquí un análisis de la experiencia usando este producto, aunque ya te adelanto que, en mi opinión, ejecuta de manera excelente el trabajo para el que está diseñado. Ahora solo tendrás que decidir si eso es lo que buscas o no.

La aspiradora Dyad de Roborock tiene una pata que se puede sacar para apoyarla en el suelo. 20BITS

Especificaciones

Dimensiones: 19,1 x 27 x 111,2 cm

Peso: 5 kilogramos

Capacidad: 0,6 Litros

Volumen: 0,6 Litros

Potencia: 260 vatios

Voltaje: 240 voltios

Ruido: 78 dB

Rodillos: 3, uno delantero y dos traseros

Características: aspiración y fregado, mensajes de voz, autolimpieza

Modos de limpieza: auto, max y secado de suelo

Capacidad depósito de limpiado: 850 ml

Capacidad depósito suciedad: 620 ml

Batería: 5.000 mAh

Autonomía: 35 minutos en modo auto, 25 minutos en modo max (280 metros cuadrados)

Tiempo de carga: 4 horas

Precio: 499 euros

Diseño: un aire a la antigua

Si hay una palabra que defina a la aspiradora Dyad de Roborock es ‘robustez’. Esta aspiradora es contundente, con sus 5 kilogramos hablamos de un aparato que pesa lo suyo y que, si no está en marcha, cuesta moverla.

Dyad es una aspiradora inalámbrica, diseñada para limpieza en seco y húmedo y con una función de autolimpieza muy práctica. Lleva motores internos que hacen que, aunque pese mucho, cuando la enciendes ‘va sola’. Rápida y sin que tú tengas que hacer esfuerzos. Pero al no ser ligera sirve para que vayamos deslizándola por el suelo, pero no para elevarla.

Tiene unas dimensiones de 19,1 x 27 x 111,2 cm y es muy cómoda en el manejo, especialmente su mango y agarre, que son muy ergonómicos. Ahí es donde están sus botones: encendido/apagado, modos de uso -auto, max y limpiar en seco- y autolimpieza.

Se compone del asa, el cuerpo principal -donde se encuentran los motores, la pantalla, el sistema de filtrado y los depósitos de agua limpia y agua sucia- y el cabezal de limpieza, en el que están los rodillos -tres en total, un delantero más grande y dos traseros, que giran en sentido contrario-.

El cabezal es bastante flexible y permite rotación, aunque no lo es tanto el aparato en su conjunto, ya que no te permite bajar del todo y, por tanto, no llegas a suelos poco accesibles. Y digo suelos porque esta aspiradora no está diseñada para usarse en una superficie que no sea el suelo.

Cuenta con avisos por voz -te dirá cuando el depósito de agua limpia esté vacío o el de agua sucia lleno- y en su pantalla podrás ver indicando tanto el modo en el que está limpiando como la batería restante y la potencia a la que está funcionando. Además, tiene un modo de autolimpieza y cuando está en la base de carga puedes utilizarlo solo dándole a un botón, de manera que los rodillos se limpian solos en pocos minutos. Aunque el proceso es algo ruidoso.

Según Roborock, es “más inteligente que una aspiradora normal”. La marca asegura que “a la hora de lidiar con manchas difíciles, la limpieza adaptable incrementa la potencia de aspiración y el agua automáticamente” y que “un indicador en pantalla indica el nivel de suciedad del suelo para que sepas dónde debes limpiar en mayor profundidad”. Es una función que va bastante bien.

En cuanto a lo puramente estético, recuerda un poco a las antiguas aspiradoras verticales de cable, distinguiéndose así de lo que normalmente vemos en el mercado. El mango está hecho de aluminio y plástico y el cuerpo en plástico -con los depósitos translúcidos para ver la cantidad de agua que hay en cada uno-.

Finalmente, comentar que lleva integrada una patilla en la parte trasera que se puede sacar para que puedas apoyar la aspiradora en cualquier momento en el suelo, sin tener que ‘dejarla tirada’.

La aspiradora Dyad de Roborock lleva una base de carga que puede colocarse en cualquier parte. 20BITS

¿Cómo limpia?

Su forma de limpiar es su característica principal: aspira a la vez friega. Esta aspiradora es la única del mundo con sistema de varios rodillos y motor de doble rodillo, según la marca. Así, elimina la suciedad seca y húmeda en una sola pasada. El tema de que haga estas dos tareas de manera simultánea tiene sus ventajas, ya que no tienes que ‘limpiar después de limpiar’.

Sin embargo, esto tal vez no le vaya bien a todo el mundo y dependerá de las necesidades que tengas y de cómo sea tu casa.

Para conseguir esta limpieza tiene un motor dedicado al rodillo delantero y otro a los dos traseros. Una y otra fila giran en direcciones contrarias y, así, la aspiradora levanta la suciedad y la puede eliminar, ya sea húmeda o seca -o las dos a la vez-.

El modo automático tiene bastante potencia y es más que suficiente, pero ya con el modo max la suciedad 'vuela'. Puede con todo tipo de enemigos: tierra, comida, migas, arena, pelos de mascota... nada se le resiste. Además, con el modo especial de secado de suelo podrás secar el suelo del baño después de una ducha, por ejemplo.

Y cuando termines de limpiar, pones la aspiradora en la base y le das al modo autolimpieza para que los rodillos se queden como nuevos.

Finalmente, apuntar que si quieres una limpieza más profunda puedes añadir limpiador de suelos de forma rebajada, tal como indica la marca y el propio producto.

La aspiradora Dyad de Roborock tiene un mango con fácil agarre desde el que se enciende y maneja. 20BITS

Autonomía para toda la casa (si no tienes una mansión)

Es más fácil quedarse sin agua en una tanda de limpieza que sin batería, a no ser claro que tengas una casa de 500 metros cuadrados -de hecho Roborock asegura que tiene un rango de hasta 280 metros cuadrados en una sola carga-.

En tiempo, tienes unos 35 minutos. Lógicamente limpiar con el modo max consume más batería, reduciendo su autonomía a algo más de 20 minutos.

Una vez se te agote la energía, tienes que poner la aspiradora en la base de carga y tardará unas 4 horas en volver a estar al 100%. Podrás ver su nivel de batería en la pantalla del aparato.

La aspiradora Dyad de Roborock lleva un rodillo delantero y dos traseros. 20BITS

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 7,5/10

Lo mejor: mucha potencia, muy buena ejecución de la limpieza, fácil instalación y manejo.



Lo peor: pesa bastante, solo se puede utilizar en suelos y no puedes distinguir entre aspirar y fregar (lo hace siempre a la vez).



Como ya adelantaba al principio el resultado de la experiencia, en mi balance, me parece positivo. En mi caso sí me resulta práctico que aspire y friegue a la vez, y además el tipo de suelo que tengo en casa admite ese tipo de limpieza. También creo que es muy potente y fácil de manejar, ya que aunque pesa 5 contundentes kilogramos después cuando la enciendes prácticamente va sola gracias a sus motores. Y se 'traga' la suciedad sin pestañear hasta el punto de que Mary Poppins daría su visto bueno.

No me han gustado tanto sus limitaciones en cuanto a tipo de uso: con esta aspiradora puedes limpiar el suelo. Punto. Nada de ponerle accesorios para la tapicería del sofá, para las esquinas, para los rodapiés... no solo no hay opción, sino que tampoco podrías levantar el aparato para hacerlo. Y ojo con querer pasarla en depende de qué espacios, como por ejemplo debajo de mesas bajas o de las camas, porque como no baja del todo tendrás que mover los muebles.

Una cosa buena es su autolimpieza, que va bastante bien y que es muy práctica -en general creo que este electrodoméstico lo es-. Eso sí: hace un ruido a tener en cuenta, aunque dura relativamente poco, unos dos minutos aproximadamente. Lo malo es que el ruido no se limita al momento autolimpieza, puesto que mientras limpias también se notan los decibelios.

Ahora dependerá de las necesidades que tengas el hecho de que te decantes por comprarla o no. También hay que decir que no es un aparato barato, pero si te sirve me parece una muy buena inversión.

