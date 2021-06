Valoración: AirTag

Ya sabes que Apple es... Apple. Aquí a una fan de la marca se le hace difícil encontrarle pegas a la compañía de la manzana y a sus productos, si bien cuando creo que no aciertan en algo, lo digo. Sin embargo, y al menos sobre el papel, los nuevos AirTag son una (otra) enorme creación de los de Cupertino.

Probablemente no pensarías que tanta tecnología puede caber en un cacharro tan pequeño. La idea está bien ejecutada, aunque, eso sí, hay lugar para las mejoras. Hemos probado durante varias semanas los nuevos localizadores de Apple y te vamos a contar todo sobre ellos.

Un AirTag mide 31,9 mm de diámetro y 8 mm de grosor y pesa 11 gramos. 20BITS

Especificaciones técnicas

Tamaño y peso: 31,9 mm de diámetro, 8 mm de grosor, 11 gramos

Resistencia: a salpicaduras, agua y polvo, clasificación IP67 (profundidad máxima de 1 metro hasta 30 minutos)

Conectividad: Bluetooth para búsqueda de proximidad, chip U1 diseñado por Apple para banda ultra ancha y búsqueda de precisión y NFC para el modo perdido

Altavoz: incorporado

Batería: de tipo botón CR2032 reemplazable por el usuario, autonomía de un año

Sensor: acelerómetro

Requisitos y compatibilidad del sistema: ID de apple, modelos de iPhone y iPod touch con iOS 14.5 o posterior y modelos de iPad con iPadOS 14.5 o posterior

Precio: 35 euros (119 euros el paquete de 4)

Aspecto redondo (aunque engorroso)

Como solemos hacer, empezamos por su aspecto. Apple se caracteriza por aplicar las últimas tendencias del diseño y eso mismo ha hecho con sus AirTag.

La verdad es que es un diseño funcional y bonito a la vez y que cumple el papel para el que se entiende que un localizador ha sido concebido: ocupar poco espacio -y, claro, localizar objetos-. Un AirTag mide 31,9 mm de diámetro y 8 mm de grosor y pesa 11 gramos, algo así como una moneda de 2 euros, es decir, cómodo de llevar en la cartera o como llavero.

Según la marca tiene resistencia a salpicaduras, agua y polvo y una clasificación IP67, que permite que lo sumerjamos a una profundidad máxima de 1 metro hasta 30 minutos. En estos días he hecho la prueba de sumergirlo en un vaso de agua o de meterlo al congelador durante algún tiempo y el dispositivo no solo ha quedado como nuevo, sino que además podía oírse cómo pitaba.

El pitido es la manera que tiene el AirTag de avisarnos de dónde está cuando está cerca. Podemos hacer que suene desde la app ‘Buscar’ de nuestro teléfono móvil si el dispositivo se encuentra dentro del radio del Bluetooth. Además de Bluetooth para búsquedas de proximidad, cuenta con un chip U1 diseñado por Apple para banda ultra ancha y búsqueda de precisión y NFC para el modo perdido. Pero de todo esto te hablamos más adelante.

El AirTag se puede desmontar para sacar la batería de tipo botón aplicando un poco de presión y nos quedaremos con la parte plateada por un lado y con la parte blanca por otro. El mecanismo es muy sencillo.

En general, y por centrarnos en el aspecto, el diseño es como decimos práctico y bonito, pero tiene algún pero: en primer lugar, no es muy resistente a arañazos y mucho menos a huellas, así que si eres de los que te sube la neura cuando ves algo lleno de tus dedazos prepárate para estar limpiándolo a menudo; en segundo lugar, si lo quieres llevar colgado de alguna parte hará falta que vuelvas a abrir la cartera para comprar un llavero en el que ponerlo, y como imaginarás los de Apple no son baratos.

El AirTag junto al nuevo iPhone 12 morado. 20BITS

El manejo es un 10

Casi todo lo de Apple es sencillo en el manejo y esto es bien sabido. Muchos afirman que la curva de aprendizaje con los productos de la compañía es complicada, pero yo diría que es todo lo contrario y que en usabilidad hacen muy pero que muy bien su trabajo. Con el AirTag no iban a ser menos.

Si quieres añadirlo a tu lista de objetos solo tienes que acercarlo a tu iPhone, iPod o iPad y directamente te lo reconocerá, como hace con los AirPods, por ejemplo. Sigue los pocos pasos que se te indican y ¡voilà! Listo para usar.

Podrás seleccionar a qué objeto lo vas a emparejar entre una lista que propone la aplicación, o bien decidir tú un nombre y escribirlo -si luego cambias de idea lo puedes modificar-.

Como digo, podrás encontrar el dispositivo en la app ‘Buscar’. Si pierdes tu AirTag por casa, y por tanto el objeto al que va pegado, tienes dos opciones para localizarlo si está dentro del rango del Bluetooth: puedes elegir que el dispositivo reproduzca un sonido, es un sonido que se oye incluso dentro de la nevera como te decía un poco más arriba; o bien puedes valerte de la búsqueda de precisión para que te guíe mediante indicaciones y vibraciones gracias a la realidad aumentada -lo que le hará al móvil calentarse un poco, avisamos-.

Aparte de Bluetooth, cada AirTag también está equipado con un chip U1 Ultra Wideband. La búsqueda de precisión es una función para aquellos dispositivos que también tienen chips U1 que le permite determinar con mayor precisión la distancia y la dirección de un AirTag perdido cuando está dentro del alcance -un par de metros-. Si tienes muy cerca tu AirTag en la app aparecerá como ‘Contigo’, aun así podrás usarla.

Si lo pierdes fuera es conveniente activar el Modo Perdido, que permite configurar un aviso para que alguien contacte contigo si se encuentra el AirTag, para lo que tendrás que dejar tus datos personales, o que directamente aparezca en el móvil una notificación si eres tú quien está cerca y, en ese caso, podrás llegar hasta él usando su ubicación en la app Mapas de Apple. En el primer caso conviene recordar que no solo los usuarios de iOS pueden contactarlo -estos lo harán más automáticamente-, en los móviles Android con tecnología NFC se puede escanear el dispositivo y aparecerá la información.

Sus puntos fuertes son sin duda su banda ultra ancha y tirar de una enorme comunidad de usuarios para que haya una red mundial de localización "sin que se comprometa la privacidad de los mismos", según la marca.

Cómo conectar un AirTag a tu dispositivo iOS. 20BITS

Usos recomendables

Desde luego puedes elegir un sinfín de lugares en los que poner tu AirTag -mi cuñado lo ha puesto escondido dentro de su bicicleta para que no se la roben-, pero te voy a proponer unos cuantos usos por si no tienes claro qué hacer con este aparatito.

Uno de los usos más populares es usarlo llavero o meterlo en la cartera. Estos son dos elementos que la gente que pierde cosas suele perder con facilidad. En mi caso particular no suele pasarme, exceptuando alguna vez que me dejo las llaves puestas en el cerrojo porque el perro me recibe con demasiado entusiasmo y me olvida de sacarlas -por favor, a los malos del mundo: esto me pasa muy poco, no queráis aprovecharlo-.

También es común echarlo al bolso o a la mochila, o colgarlo con uno de sus llaveros, para tenerlo siempre localizado. Algunos incluso proponen coserlo por dentro para más seguridad. Y si eres de los que no se fía de dónde va su maleta cuando viajas, poner el AirTag dentro puede que te dé algo de tranquilidad.

Otra opción es dejarlo en el coche y así te aseguras de que sabes siempre dónde está, no solo por si llegaran a robártelo, sino por si eres un poco olvidadizo y no encuentras el sitio en el que lo aparcaste. Si lo dejas en el garaje, además, podrás comprobar cuánta gente de tu vivienda tiene un iPhone, ya que cuando pasa alguien con iOS 14.5 cerca te detecta y actualiza la última posición.

Una de las propuestas de uso más curiosas que he leído es colocarlo dentro del juguete favorito de tu hijo pequeño. Los niños, ya sabemos, tienden a perder u olvidarse sus cosas, así que esto tal vez te ahorre algún que otro disgusto.

Y luego la lista es ampliable hasta el infinito: ¿pierdes mucho las gafas? Pues a la funda. ¿Compras paraguas nuevos cada otoño? Pues ponles un llavero con AirTag. ¿Tu casa 'se come' el mando del televisor a menudo? Puedes poner uno de estos localizadores con un celo -no es muy chic, pero es práctico-.

Un AirTag con una de las correas que vende Apple. 20BITS

Limitaciones

Después de contarte lo que puedes hacer con un AirTag, te dejo por aquí algunas cosas que no puedes hacer y que son bastante relevantes.

Apple te permite tener un máximo de 16 AirTag por cuenta de iCloud. Dudo mucho que nadie tenga tantos objetos queridos a los que desee poner este aparato, pero así lo tienes en cuenta.

Funcionan muy bien, pero no son mágicos y a veces tardan un poco. Sé paciente. Además, hay una cosa que no me ha gustado del todo: se supone que cuando un AirTag se separa de su dueño durante bastante rato y nota que está en movimiento reproduce un sonido para avisar a quien lo lleva de que está ahí. Entiendo que es una medida de seguridad y probablemente una forma de evitar acosos no deseados. Sin embargo, cuando lo he probado ha tardado bastante en pitar, hablamos de horas. Así que creo que los de Cupertino deberían afinar un poco más aquí.

Es cierto que, en esta línea, Apple ofrece opciones si te ocurre que encuentras uno de estos localizadores entre tus cosas y no te pertenece. Puedes escanearlo -lo pones en la parte superior de tu móvil, con la tecnología NFC- y entonces te abrirá una página con información. Te dice cómo desactivarlo, que básicamente es quitando la pila, y te recomiendan que si existe preocupación sobre ser localizado se contacte con las autoridades.

El AirTag se asocia automáticamente a nuestro ID de Apple y solo puede estar asociado a un usuario, es decir, no puedes compartirlo. Si quieres compartir tu ubicación hay otras maneras de hacerlo en la misma aplicación ‘Buscar’. Un apunte aquí: desvinculé el dispositivo de mi cuenta para probar a vincularlo a otra cuenta, pero no se encontraba al lado de mi móvil cuando lo hice y después no conseguía que me lo reconociera ningún otro teléfono. Por si os pasa, que sepáis que tenéis que ‘resetear’ el localizador, lo que se hace así.

Antes de cerrar este capítulo sobre limitaciones, te recordamos que Apple no recomienda utilizar los AirTag en seres vivos, es decir, que no lo uses en tu perro, en tus hijos, en tu pareja o en personas mayores. Existen soluciones mucho más adaptadas para localizar a tu mascota o las personas de tu entorno si lo necesitas, soluciones que llevan integrado GPS y que serán más precisas.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 9/10



Lo mejor: su diseño, su comodidad, su practicidad y su alcance.



Lo peor: hay que revisar algunas cuestiones de privacidad y se araña fácilmente.

​

Personalmente no puedo esconder que me gusta Apple y lo que hacen. Me gustan sus diseños, sus tecnologías, sus propuestas de dispositivo. Aquí una fan. Dicho esto, es cierto que yo tal vez no sea el público indicado para un AirTag, principalmente porque no suelo perder nada.

Independientemente de esto, creo que es un cacharro muy acertado y una gran propuesta de Apple, y estoy segura de que se van a vender como churros. El aspecto es bonito y es muy ligero, y como digo la tecnología que lleva y sus posibilidades están muy bien. Es resistente al agua -no tanto a los arañazos- y su batería bastante duradera -un año, según la marca-.

Eso sí, como todo lo que lleva la manzanita el precio no ayuda a que vaya a comprarlo todo tipo de usuarios. Creo que serán más los ‘applelovers’ los que se decanten por él con los ojos cerrados, teniendo en cuenta además que solo se puede usar con dispositivos iOS, especialmente los más recientes si quieres aprovechar el AirTag al 100%. Además vuelvo a recordar que tendrás que tener instalada la versión 14.5 del sistema operativo como mínimo.

¿Lo recomiendo? Si eres despistado y tiene un iPhone, yo voto sí.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.