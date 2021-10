Fire TV Stick 4K Max: el 'pincho' más pro de Amazon para convertir tu tele en una smart tv

Valoración: Amazon Fire TV Stick 4K Max

Los Firte TV de Amazon triunfan por dos motivos: queremos tener teles ‘listas’ que nos muestren nuestro contenido favorito apretando un par de botones del mando a distancia -o incluso solo pidiéndoselo a nuestro mayordomo virtual con la voz-, pero no nos gusta deshacernos de nuestros dispositivos ‘viejos’ si funcionan bien. Por eso estos dongle tienen tanto éxito, porque por una inversión mínima puedes hacer que tu antiguo televisor se convierta en una flamante smart tv.

La compañía de Jeff Bezos acaba de renovar su propuesta para hacer esta magia y ha lanzado al mercado el Amazon Fire TV Stick 4K Max con Wi-Fi 6, que aunque casi haya que hacer un máster para decir su nombre lleva unos apellidos interesantes y que tienen sentido. Evidentemente el ‘4K’ significa que es compatible con el streaming en Ultra HD 4K, HDR, HDR10+ y Dolby Atmos. El Max se lo gana porque es un 40% más potente que Fire TV Stick 4K anterior.

En 20Bits hemos probado este dispositivo durante un par de semanas y el resultado coincide con la experiencia anterior: el Fire TV Stick de Amazon es de las mejores opciones para tener en casa un televisor inteligente por un precio muy razonable. Y la nueva propuesta aún es mejor gracias a la potencia y a su nuevo mando con botones nativos para tus plataformas de streaming favoritas.

Especificaciones técnicas

Dimensiones: 99 mm x 30 mm x 14 mm (solo la carcasa) | 108 mm x 30 mm x 14 mm (incluyendo el conector)

Peso: 48.4 g

Processor: Quad-core 1.8GHz MT8696

GPU: IMG GE9215, 750MHz

Almacenamiento: 8 GB

Conectividad: Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.0

Soporte de voz: sí, control remoto por voz Alexa

Soporte de Audio: Dolby Atmos

Compatibilidad 4K: sí

Precio: 64,99 euros

Diseño: se mantiene la sencillez y añade botones dedicados

El nuevo Fire TV Stick presenta una estética heredada de sus predecesores: caja negra de plástico y sencillez como marca de fábrica. Amazon destaca que el 50% de los plásticos del reproductor y el 20% de los plásticos del mando a distancia provienen de material reciclado. Estas cifras no incluyen el cable y el adaptador.

El tamaño del stick es 99 x 30 x 14 mm, por lo que es algo más grande que sus antecesores -por algo es 'Max'-, aunque sigue siendo muy compacto y no se ve que está colocado en el televisor ni requiere grandes espacios para ponerlo. Esto también le hace más cómodo llevarlo a todas partes, por ejemplo si te vas de vacaciones y quieres tener tus series de streaming en la tele.

En un extremo está el conector HDMI para conectarlo al televisor. Amazon como siempre incluye en la caja un cable de extensión HDMI por si la posición del puerto HDMI de tu televisor no permite conectar el dispositivo debido a su tamaño. En el otro extremo está el puerto micro-USB para suministrar energía al dispositivo.

Una de las novedades y ventajas del Fire TV Stick 4K Max es su mando a distancia renovado. Cuenta con un control de navegación con 4 posiciones (arriba, abajo, izquierda y derecha) y botones para Encender, Seleccionar, Atrás, Inicio, Menú, Retroceder, Reproducir/Pausar, Avanzar, Volumen arriba/abajo, Silenciar, Guía y Comandos de Voz para Alexa.

Además, también hay 4 grandes botones dedicados para acceder directamente a los servicios de Prime Video, Netlix, Disney Plus y Amazon Music. Sin embargo estos botones no se pueden personalizar y no puedes usarlos para ninguna otra app.

El mando a distancia también incorpora un botón con un micrófono en la parte superior para activar a Alexa y dar órdenes al Fire TV Stick 4K Max.

Tecnología: un 40% más potente

Es un 40% más potente que Fire TV Stick 4K y cuenta con un nuevo procesador de cuatro núcleos a 1,8 GHz y 2 GB de memoria RAM, para que las aplicaciones se inicien más rápido y la navegación sea más fluida. Fire TV Stick 4K Max también es el primer Fire TV Stick compatible con Wi-Fi 6 y que utiliza el último chipset Wi-Fi 6 de Mediatek MT7921LS, lo que permite una reproducción de contenido en streaming en 4K más estable incluso con múltiples dispositivos con Wi-Fi 6 conectados.

Además, también ofrece conectividad Bluetooth 5.0 LE para vincularse con altavoces, auriculares, mandos de videojuegos y otros dispositivos Bluetooth compatibles, incluso aunque tu propio televisor no tenga Bluetooth.

La salida de vídeo del Fire TV Stick 4K Max es compatible con resoluciones 720p, 1080p y 4K hasta 60 fps, y soporta Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG, H.265 (HEVC), H.264, VP9 y AV1.

En el apartado de sonido, el Fire TV Stick 4K Max ofrece sonido Dolby Atmos, Dolby Digital, sonido envolvente Dolby Digital+ y pass-through de audio con HDMI de hasta 5.1.

Como siempre, Fire TV Stick 4K Max te da acceso a miles de apps, Skills de Alexa y canales, así como a miles de películas y capítulos de series. Encontrarás Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, DAZN, Atresplayer, Mitele, RTVE A la carta, Movistar+, Amazon Music, Spotify y Apple Music entre muchas otras

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS

Lo mejor: es cómodo, es útil y es barato.

Lo peor: favorece más (como es lógico) al ecosistema Amazon que a otras apps, por lo que puedes perder parte de la experiencia y añaden anuncios en la página de inicio.

Me gusta. La reproducción de vídeo es buena y es rápida, en pocos segundos de iniciar un contenido lo estamos viendo en la máxima resolución. La configuración es muy sencilla, basta con conectarlo al televisor y a la corriente e iniciar sesión. La usabilidad y la búsqueda es cómoda, con una interfaz intuitiva por la que te manejas sin problemas. Ofrece muchísimos canales y plataformas para ver, prácticamente todos los más importantes -seguimos echando de menos HBO-. Alexa es diligente y nos hace caso con premura. Y el stick es ligero y compacto y lo puedes llevar a cualquier parte.

Todo esto ya lo tenían sus hermanos anteriores, las mejoras que más resaltan para mí son la mayor rapidez y potencia y el mando a distancia mejorado.

Como punto negativo, algo que ya sucedía, el Fire TV Stick 4K Max no permite acceder Play Store, por lo que estamos limitados a las apps que ofrece Amazon. Además han introducido una serie de anuncios al inicio que gustan poco.

Pero, en conclusión, por 64,99 euros tenemos el dispositivo de más alta gama (y más caro) de la marca sin que se vaya de las manos el coste. En mi opinión en relación calidad-precio es el mejor de su clase. Y encima si no necesitas la capacidad de reproducción de contenidos 4K, también puedes optar por el Fire TV Stick que cuesta 24,99 euros y que ofrece resolución 1080p, aunque carece de control de voz por Alexa y de botones dedicados.

