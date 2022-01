iPad 2021: la tablet más asequible de Apple sube de nivel

Valoración: Apple iPad 2021

Nueve generaciones de iPad han pasado desde que Steve Jobs se subiera al escenario para presentar la primera tableta de la compañía en 2010. El superventas de Apple se renovó en septiembre y en 20Bits lo hemos probado durante varias semanas.

El iPad -sin apellido- es la más clásica de las tablets de Apple. La novena generación llegó por sorpresa en la keynote de presentación de los nuevos iPhone 13, en la que también se hizo la puesta de largo del iPad mini de sexta generación, del que ya te he hablado.

En mi primer análisis del 2022 os cuento por qué el ‘iPad para todos’ me sigue encantando y qué tiene para que sea aún mejor que sus generaciones anteriores.

El último iPad de Apple incorpora por primera vez la tecnología True Tone. 20BITS

Especificaciones

Dimensiones: 25,06 x 17,41 x 0,75 cm

Peso: modelo WiFi 487 gramos, modelo WiFi+Cellular 498 gramos

Capacidad: 64 GB o 256 GB

Pantalla: pantalla True Tone Multi-Touch de 10,2 pulgadas retroiluminada por LED con tecnología IPS, con resolución de 2160x1620 píxeles a 264 p/p y brillo de 500 nits. Tiene una cubierta oleófuga antihuellas y es compatible con el Apple Pencil de 1ª generación

Procesador: chip A13 Bionic de Apple con arquitectura de 64 bits

Sistema operativo: iPadOS 15

Colores: plata y gris espacial

Botones y conectores: Touch ID, altavoces estéreo en la parte inferior, smart connector lateral, puerto para auriculares de 3,5 mm, botón de encendido/apagado, botón de subir/bajar volumen, doble micrófono en la parte superior, ranura para Nano SIM (solo en el modelo Wi‑Fi + Cellular) y conector Lightning

Cámara: gran angular de 8 Mpx y apertura de ƒ/2,4 con zoom digital de hasta x5 y estabilización automática de imagen. Grabación de vídeo en 1080p HD a 25 o 30 f/s

Cámara frontal: ultra Gran angular de 12 Mpx, apertura de f/2.4 y campo de visión de 122º. Grabación de vídeo en 1080p HD a 25, 30 o 60 f/s

Conectividad: Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac / Bluetooth 4.2 / WiFi + Cellular (tarjeta Nano SIM y eSIM)

Batería: Batería recargable integrada de polímeros de litio de 32,4 vatios hora con hasta 10 horas de navegación por internet vía WiFi o de reproducción de vídeo

Precio: desde 379 euros (modelo WiFi) y 519 euros (modelo WiFi + Cellular)

Diseño: seguimos la línea clásica

No parece que Apple tenga mucha intención de cambiar su iPad más clásico en lo que respecta a la estética. La tablet de base de los de Cupertino mantiene en su novena generación el mismo diseño que su predecesora, con líneas redondeadas y acabado mate en la parte trasera -que además de darle el toque prémium típico de la compañía de la manzana es bastante útil a la hora de evitar huellas-.

El resultado es un cuerpo uniformo en la parte trasera hecho de aluminio con la manzana mordida y una cámara en la esquina superior izquierda. Los laterales se reservan para los botones y puertos: para encender y apagar, para subir y bajar el volumen, jack para auriculares de 3,5 mm, altavoces y dos micros, ranura para Nano SIM -solo en el modelo WiFi + Cellular- y conector Lightning. Este es el único iPad que mantiene este puerto frente al USB C, así como el jack para los auriculares.

Esta propuesta choca directamente con lo que Apple está haciendo en otros de sus dispositivos nuevos, como las dos últimas generaciones de iPhone, el iPad Pro y el iPad mini e incluso el iMac, todos ellos con esos bordes rectos e industriales que a mí tanto me gustan.

No obstante, aunque prefiero la nueva imagen que la compañía está dando a sus aparatos, la línea tradicional también me gusta y entiendo el objetivo de mantenerla como una manera de dar continuidad a su clásica tableta.

Asimismo, tenemos mismas dimensiones -altura de 25,06, anchura de 17,41 y grosor de 0,75 cm- y peso -el modelo WiFi pesa 487 gramos y el modelo WiFi+Cellular 498 gramos- que la generación anterior. Sobre el papel puede parecer un tamaño rotundo, pero lo cierto es que en la mano no se siente pesado y es bastante manejable.

Finalmente, comentar también que Apple mantiene los colores gris espacial y plata, aunque ha suprimido el color oro.

El iPad de 2021 mantiene el diseño de la generación anterior, de líneas y bordes curvos. 20BITS

Pantalla: Apple sigue sin defraudar

Aquí ya empezamos a notar cambios -y mejoras-. El último iPad de Apple cuenta con una pantalla MultiTouch de 10,2 pulgadas en diagonal retroiluminada por LED con tecnología IPS y brillo de 500 nits. Esto se traduce en un equilibrio perfecto y en que te puedes olvidar de los incómodos reflejos si usas la tablet en el exterior -eso sí, milagros a Lurdes: si recibe luz directa del sol te verás en problemas-.

Además, aunque su resolución de 2.160 x 1.620 píxeles a 264 p/p sea la misma que en la generación anterior, por primera vez incorpora la tecnología True Tone, que ajusta la temperatura de color de la pantalla a la luz ambiental para que nuestra vista no se canse tanto. También añaden una cubierta oleófuga antihuellas que si bien no es magia y no las evita por completo algo de papel hace.

Otra novedad es que es compatible con el Apple Pencil, aunque con el de primera generación -para mí, suficiente, ya que se trata de una tablet pensada para uso diario y no tanto para un trabajo más profesional-. El lápiz funciona con una fluidez maravillosa y viene bien para ciertos momentos, aunque yo no me he terminado de acostumbrar.

Y ya que hablamos de accesorios, mencionar que la novena entrega del iPad también casa con el Smart Keyboard, lo que es un acierto total dada la comodidad que supone poder usar un teclado en este tipo de aparatos, más aún si tienen una pantalla tan generosa como tiene este en concreto. A este gadget sí me he acostumbrado rápido. Se encaja fácilmente gracias al Smart connector ubicado en el lateral y se vende por 179 euros.

Finalmente, tenemos el botón clásico de Home que incluye Touch ID, un tipo de solución de uso que ya prácticamente tenemos olvidada en el resto del ecosistema de dispositivos Apple.

Mi veredicto respecto a la pantalla es que es muy buena, sobre todo en lo que respecta a brillo, nitidez y resolución. No obstante, es una pena que tengamos esas amplias 10,2 pulgadas y que los de Cupertino aún mantengan unos marcos tan amplios en el frontal, que inevitablemente estropean un poco la experiencia.

La novena entrega del iPad es compatible con el Smart Keyboard y el Apple Pencil de primera generación. 20BITS

Tecnología: buena potencia para tareas del día a día

Como ya hemos ido diciendo, el iPad de 2021 es una buena máquina para el día a día y cumple con todo lo que necesitamos en nuestras tareas cotidianas. Y esto se lo debemos a que ha actualizado su procesador con respecto a la generación anterior y ahora monta el A13 Bionic de Apple, un 20% más rápido en todos los aspectos -CPU, GPU y Neural Engine-. Sin embargo, hay que aclarar que este no es el último chip de la marca, sino el que ya se incluía en el iPhone 11. El más nuevo, el A15 Bionic, se reserva para los modelos de tablet más prémium.

De todas formas, en mi opinión, a esta tableta no le hace falta el procesador de última generación de Cupertino, ya que con este sobra material para las tareas para las que fue diseñada: tiene la potencia y el arranque suficientes para el día a día e incluso sale airosa en algunos procesos más exigentes. Aunque no pretendas usarla para cosas como editar vídeos en 4K ni jugar a los videojuegos de mayores necesidades en cuanto a prestaciones.

Creo que mejorar el chip ha sido una de las principales razones por las que Apple ha decidido actualizar su tablet más popular, garantizando así que la última hornada de apps puedan funcionar sin problemas. Y es que la actualización del procesador permite también que el iPad de 2021 lleve integrado el último sistema operativo de la compañía, el iPadOS 15, lo que pone a esta tableta a la altura del resto del ecosistema en cuanto a gestión de aplicaciones y usabilidad.

Por último, en cuanto a su capacidad de almacenamiento, los de Cupertino han tomado una buena decisión: duplicar los anteriores 32 y 128 GB de la octava generación hasta los 64 y 256 GB de este iPad 2021. Que es cierto que casi todos los usuarios de Apple tienen sus datos en iCloud, pero nunca vienen mal unos gigas de más.

El iPad 2021 se conecta a los accesorios mediante el Smart connector ubicado en el lateral. 20BITS

Cámaras: una mejora interesante que además añade Center Stage

Reconozco que estoy de acuerdo con aquellos que afirman que el iPad, y en general las tablets, no es el dispositivo más adecuado para hacer fotos. Más aún este modelo con sus 10,2 pulgadas de pantalla. Al final hoy en día la mayoría llevamos en el bolsillo un smartphone, mucho más manejable para esta tarea.

Sin embargo, el tema de la cámara en las tabletas de Apple siempre ha sido el asunto pendiente y en las últimas generaciones de sus distintos modelos es algo a lo que se ha puesto remedio. También en el iPad de 2021.

Especialmente hemos visto cómo los de Cupertino mejoraban la cámara frontal, lo que supongo y entiendo que es para que notemos un salto cualitativo en las videollamadas, desde hace un par de años tan populares -por tristes motivos-. En este terreno, la novena generación de iPad es compatible con Center Stage, su última función estelar en lo audiovisual: gracias a un ultra gran angular de 12 megapíxeles, apertura de f/2.4 y campo de visión de 122º, así como a la tecnología machine learning que incorpora el dispositivo, el sensor selfie puede situarnos siempre en el centro de la imagen o incorporar a otros que se unen.

Apple tampoco descuida la cámara trasera en su iPad ‘básico’, que desde la generación anterior cuenta con gran angular de 8 megapíxeles, apertura de f/2.4 y zoom digital hasta x5. Lo que tiene como resultado unas fotos que cumplen y con nota.

Apple ha mejorado sus cámaras para este iPad de novena generación. 20BITS

Batería: gasolina para tirar muchas millas

Según afirma la marca, tenemos un día entero de trabajo sin problemas con este iPad 2021. Esto se traduce en unas 10 horas, lo que coincide con mi experiencia, aunque esto claro dependerá del tipo de uso que le demos al dispositivo.

No hay un gran salto con respecto a la generación anterior en capacidad de la batería -ambos están en los 32,4 vatios hora- ni en autonomía, pero sí que tenemos mayor eficiencia gracias a la mejora del procesador, lo que permite que el iPad 2021 incluya una pantalla mejor sin que esto consuma más energía. Además, en cuanto a tiempo de uso hablamos de uno de los mayores que hay en el mercado en esta gama de tablet.

Para recuperar su autonomía al 100%, el iPad de novena generación tardará 2 horas y 45 minutos, alcanzando el 50% de la carga en 83 minutos. Estamos hablando de bastante rapidez para ser una tableta. Se incluye un cable de carga Lightning a USB C y un cargador rápido de 20 W con salida para USB C.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8,5/10

Lo mejor: como siempre los acabados y materiales son top, se ha mejorado la pantalla y se ve de maravilla -incorpora tecnología True Tone-, el rendimiento es impecable con el chip A13 Bionic de la compañía, la batería es un poco mayor y también se han optimizado las cámaras. Buena relación calidad precio.



Lo peor: sigue el diseño clásico -yo prefiero la nueva estética de Apple de líneas rectas-, lo que implica grandes marcos en la pantalla, y no incluye Face ID.

​

Como conclusión puedo decir que si buscas una tableta de gama alta, pero no te quieres dejar una fortuna, el iPad de Apple es un gran candidato.

Desde 379 euros tienes un dispositivo elegante en lo estético a la par que muy funcional en lo práctico, con un peso y tamaño adecuados y un rendimiento de quitarse el sombrero, al menos en lo que al día a día se refiere -otra cosa es que busques algo más profesional, para lo que si quieres apostar por la compañía de la manzana te recomiendo el iPad Pro, que también he analizado-.

Tendrás batería para tirar una jornada entera sin problemas y la pantalla es de lo mejorcito que hemos visto en este tipo de equipos ‘de entrada’. Pero es que además Apple ha mejorado una de sus eternas asignaturas pendientes en los iPad: sus cámaras. Los nuevos sensores están a la altura de la marca y ofrecen unas fotografías más que dignas.

Es decir: tenemos un aparato que cumple con honores en relación calidad precio, que si bien es supuestamente ‘la tablet básica’ de los de Cupertino esto lo entrecomillo con mucha intención, ya que es un modelo ‘de base’ con características y especificaciones bastante prémium. Para mí un must si no tienes tableta y quieres una para el día a día.

Es cierto que la compañía no ha actualizado demasiado su iPad con respecto a la generación anterior y casi todo lo que ha introducido son pequeñas mejoras, exceptuando el hecho de que monta un chip más nuevo, pero todo en su conjunto me parece una buena razón para lanzar este modelo número 9 en la familia. Eso sí: si tienes en casa a su predecesor no creo que valga la pena que lo actualices todavía y puedes esperar algún que otro año.

Normalmente todos los aplausos se los llevan los modelos más alta gama y más revolucionarios, como en el caso de esta marca puede ser el iPad Pro, pero en Apple saben lo que hacen sacando al mercado este ‘iPad sin apellido’, pues estoy segura de que es la tablet superventas de la compañía al ser el modelo más asequible. Y yo confirmo que merece la pena.

