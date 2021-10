Apple Watch Series 7: la definición de la comodidad en tu muñeca

Valoración: Apple Watch Series 7

Hace poco más de un mes veíamos con emoción en una nueva keynote la presentación del Apple Watch Series 7, la última generación del reloj inteligente de la empresa de la manzana. Ahora, por fin, ha llegado a mis manos -o, mejor, a mi muñeca- y he podido probarlo durante varios días.

Siete años de Apple Watch dan para mucho: en 2014 los de Cupertino presentaron su primera generación del smartwatch llamado a revolucionar el mundo de los wearables, y como casi todo lo que hace la compañía de Tim Cook este dispositivo ha conseguido ser líder de su mercado. Cada año la empresa ha ido afinando un poco más su reloj hasta dar con el producto que tenemos hoy.

Si el Apple Watch Series 6 sorprendía con mejoras en sensores -añadía medición de oxígeno en sangre- y más atención al entrenamiento, combinando así estilo y salud en la muñeca, la nueva generación se centra en la usabilidad: tenemos una superficie de pantalla aproximadamente un 20% más grande que la de su predecesor para una experiencia más cómoda y natural.

Pero de la pantalla del nuevo Series 7 no solo nos deja buen regusto el tamaño: el wearable de Apple también tiene un tacto más suave con bordes más delgados y más redondeados para una sensación más envolvente, mayor brillo en interiores, texto y botones más grandes para mejor lectura y manejo y un cristal frontal más resistente a las grietas.

Por todo ello puedo afirmar con rotundidad al menos una cosa: la interacción con este reloj es la mejor que he tenido con uno de estos wearables. Y esta es solo la diferencia fundamental de la séptima generación de Apple Watch, todas las demás bondades del smartwatch ya las conocíamos -aunque también te las voy a contar en este análisis- y por supuesto nos las sigue ofreciendo.

Especificaciones técnicas

Modelos: GPS o GPS+celular

Materiales de la caja: aluminio, acero inoxidable y titanio

Colores de la caja de aluminio: medianoche (negro), blanco estrella, azul, verde y rojo

Colores de la caja de acero inoxidable: plata, oro, grafito y negro espacial

Colores de la caja de titanio: titanio o negro espacial

Medidas de la caja: 41 o 45 milímetros

Dimensiones de las cajas de 41mm: 40,9 x 34,8 x 10,7 milímetros

Dimensiones de las cajas de 45mm: 45,08 x 38,21 x 10,7 milímetros

Peso de la caja de aluminio de 41mm: 32 gramos

Peso de la caja de aluminio de 45mm: 38,8 gramos

Peso de la caja de acero inoxidable de 41mm: 42,3 gramos

Peso de la caja de acero inoxidable de 45mm: 51,5 gramos

Peso de la caja de titanio de 41mm: 37 gramos

Peso de la caja de titanio de 45mm: 45,1 gramos

Memoria: 32 GB

Pantalla: vidrio Ion-X (aluminio) o cristal de zafiro (acero inoxidable, titanio), polisilicio y óxido de baja temperatura. Pantalla Retina OLED siempre activa con brillo máximo de 1.000 nits y brillo máximo de 500 nits con la muñeca hacia abajo. Resolución de 352 x 430 píxeles (41mm) o 396 x 484 píxeles (45mm)

Procesador: S7 de doble núcleo de 64 bits

Conectividad: Wi-Fi (802.11b / g / n 2,4 GHz, 5 GHz), chip inalámbrico W3, chip U1, Bluetooth 5.0, Emergencia SOS y llamadas de emergencia internacionales

Sensores: sensor de oxígeno en sangre, sensor cardíaco eléctrico (ECG), sensor cardíaco óptico de segunda generación, acelerómetro y giroscopio mejorados (detección de caídas), altímetro siempre activo, GPS / GNSS, brújula y sensor de luz ambiental

Control por voz: Siri

Resistencia: al agua WR50 (a prueba de natación y sumergible hasta 50 metros) y al polvo IP6X

Batería: autonomía de hasta 18 horas

Tiempo de carga: del 0% al 80% en aproximadamente 45 minutos, del 0% - 100% en aproximadamente 75 minutos y carga un 33% más rápida que el Apple Watch Series 6 y un 66% más rápida que el Series 3

Precio: desde 429€ el modelo sin conectividad celular (disponible en cualquier material por 100€ más)

Diseño: mantiene la estética que le ha hecho ser líder

Está claro que si algo triunfa cambiarlo no tiene ningún sentido. El icónico diseño del Apple Watch es una de las razones que han conseguido posicionar a este gadget como líder entre sus semejantes. De hecho, son muchas las marcas que copian deliberadamente la estética del reloj inteligente de la compañía de Tim Cook.

Así que aunque había rumores de que la nueva generación del smartwatch llegaría en una forma cuadrada, más del estilo de los últimos iPhone, los de Cupertino han mantenido sus bordes redondos clásicos. Es más: incluso han rediseñado dichos bordes haciéndolos más delgados, más redondeados y más suaves, de manera que la interfaz de usuario se vuelve más envolvente.

Otra cosa sobre la que se hablaba mucho era sobre una pantalla más grande. Y en esto no se equivocaban los 'rumurólogos' de los mentideros de Internet: el Apple Watch Series 7 tiene la pantalla más grande que la compañía ha diseñado para su reloj hasta la fecha, con casi un 20% más de área de pantalla que el Series 6 y más de un 50% superior que el Series 3. Y, con solo 1,7 milímetros de ancho, el borde es un 40% más delgado que la generación anterior, lo que permite que la pantalla crezca significativamente, mientras apenas cambia las dimensiones del reloj en sí.

Apple también afirma que su último reloj es más duradero, ya que lleva un cristal frontal más resistente a las grietas -es un 50% más grueso que el Series 6- y nueva certificación de resistencia al polvo IP6X. Al igual que los modelos anteriores, tiene una clasificación WR50 para 50 metros de resistencia al agua, pudiéndolo llevar a la piscina, el mar o la ducha. No dicen nada de qué pasa con los arañazos, una de las principales preocupaciones de los dueños de un Watch, sobre todo porque teniendo en cuenta su precio no quieres que sufra ni medio rasguño. En la experiencia de uso que yo he tenido no he vivido ningún momento de crisis por este tema, no obstante finalmente he optado por poner un protector para mi tranquilidad mental.

Por terminar con las novedades estéticas del nuevo Apple Watch, la séptima generación cambia los tamaños de la caja y ahora propone 41 y 45 milímetros, en lugar de los habituales 40 y 44 milímetros. Como siempre la caja está disponible en varios materiales: aluminio 100% reciclado, acero inoxidable pulido y titanio pulido, y en el caso del aluminio la marca introduce cinco colores nuevos -Midnight/negro, Starlight/blanco, Green/verde, Blue/azul y (PRODUCT) RED/rojo-. También y como es habitual la compañía ha aprovechado para sacar un buen paquete de correas renovadas. Eso sí, nos aseguran que el nuevo diseño de pantalla más grande sigue manteniendo compatibilidad con todas las correas que ya tengamos de modelos anteriores.

Mi conclusión en este apartado es que i’m-in-love-con-este-reloj. Siempre me ha gustado el diseño y la estética, pero desde luego mejorar la pantalla es un acierto, especialmente porque la usabilidad da un salto importante. En concreto yo he probado el modelo en aluminio de 41 mm con correa deportiva y me gusta su peso, cómo se siente en la muñeca, su suavidad al tacto, sus bordes, sus acabados... Sin embargo no tengo claro que para alguien que sea ya poseedor de un Apple Watch Series 6 merezca la pena desembolsar de nuevo al menos unos 500 euros para actualizarse a la nueva generación. Desde luego la cosa cambia si lo que llevas es un modelo más viejo, ya que entonces el cambio será muy muy notable.

Brillante por fuera... y por dentro (nunca mejor dicho)

Uno de los reclamos de Apple es que la nueva pantalla de su reloj ahora es hasta un 70% más brillante en interiores cuando está inactivo -en el modo pantalla siempre encendida-. Lo cierto es que el brillo de este smartwatch ha estado siempre muy bien equilibrado y tanto en interiores como exteriores no he tenido ningún tipo de problema en cuanto a visibilidad de la pantalla en ese sentido.

Pero además de ser literalmente más brillante, el Apple Watch Series 7 ha optimizado su interfaz de usuario para “tomar ventaja” del nuevo tamaño del wearable y su mayor pantalla. De esta forma tenemos como resultado que cabe más texto y que nos ofrecen botones más grandes, así como la opción de agrandar el tamaño de letra y un teclado QWERTY íntegro. Estas cualidades lo que hacen es, como decía más arriba, mejorar mucho la experiencia de uso y hacernos la interacción más cómoda y el manejo más fácil y accesible.

En general todo se ve mejor, más grande y más legible y de un solo vistazo -o pantallazo, en este caso- tienes capacidad de abarcar más -más apps, más texto, más detalle...-. La compañía habla de un aumento del 13% en los botones del centro de control, del 27% en los del cronómetro o del 12% en los de la calculadora y de que en la nueva pantalla cabe hasta un 50% más de texto que en la del Apple Watch Series 6.

En cuanto a la arquitectura interna, Tim Cook ha mantenido para esta generación la potencia que ya conocíamos en el Series 6, ya que si bien lleva un procesador bautizado como Chip S7 este es prácticamente igual que su predecesor en lo que a tecnología se refiere, solo haciendo un cambio que realmente se note en lo que a consumo de energía se refiere. Que como veremos aunque no nos da más autonomía, mantiene los valores aún con una pantalla más grande.

Las esferas son una gran parte de la experiencia del Apple Watch, ya que normalmente suele ser la pantalla que más ves. Por eso la compañía ha diseñado algunas específicamente para el Series 7 y su pantalla más grande, en concreto la Modular Duo, que es la primera en tener dos bloques de gran formato para mostrar información, y la Contour, con números que van sobre los bordes curvos. Aquí dependerá de si prefieres llevar más datos en tu muñeca y verlos de un vistazo o si te inclinas más por la estética -yo soy más de esto último-. No hubiera estado mal que hubieran apostado por crear algún diseño más, especialmente porque la pantalla más grande es la mejora más significativa del smartwatch, aunque lo más probable es que veamos nuevas en futuras actualizaciones de software.

Y finalmente sobre sus aplicaciones, solo decir que tienes opciones casi infinitas: desde guiarte con la brújula o Google Maps hasta controles de salud como ECG, oxígeno en sangre, ciclo menstrual, sueño, ritmo cardíaco y, por supuesto, entrenamientos. En todas ellas el informe y los datos son tan completos como en el propio iPhone.

Además de estas, algunas de mis preferidas son: la app de fotos, que en WatchOS 8 se ha rediseñado y permite enviar tus imágenes directamente desde el reloj; la app de medición de ruido -a veces me salta cuando mi pequeño o mi perro se ponen en modo 'destroyer' en casa- y la app del temporizador, que ahora te permite configurar varios a la vez -lo que viene genial si andas en la cocina haciendo varios platos-.Y, claro, poder pagar tus compras o encontrar tus dispositivos y objetos perdidos desde la muñeca siempre es un plus.

Concluyendo, en este apartado vuelvo a insistir en la misma idea: me encanta la tecnología del Series 7 y sus ‘tripas’, la manera natural de moverte dentro del dispositivo, el sencillo uso de las aplicaciones, la fluidez de todos los procesos y sobre todo la nitidez y equilibrio de la pantalla. Está claro que se tiene que notar el precio por alguna parte y que por algo el Apple Watch es el reloj inteligente más vendido del mercado.

Batería: no aumenta, pero tampoco empeora a más exigencia y además conseguimos recargarla antes

Apple ha rediseñado el sistema de carga del nuevo Series 7 para que este se ponga en funcionamiento en menos tiempo. Así, una nueva arquitectura de carga unida a un nuevo cable USB-C de carga rápida magnética permiten que se cargue hasta un 33% más rápido que el Series 6 -unos 45 minutos para pasar del 0% al 80% y solo 8 minutos para cubrir 8 horas de seguimiento del sueño-.

No mencionan en ningún momento es un aumento de la autonomía del reloj, lo que sí reclaman es una duración de batería para toda la jornada. Esto traducido a tiempo son unas 18 horas de vida sin necesidad de pasar a repostar y traducido a experiencia significa que tendrás que cargarlo cada día y medio aproximadamente.

Por si te preocupa, el nuevo cable de carga rápida funciona con cualquier adaptador USB-C compatible y también con modelos anteriores del Apple Watch, aunque estos se cargarán a velocidad de estándar al no tener tecnología fast charging. Y si por un casual tiene un cable de carga anterior, también te tranquilizamos y aseguramos que podrás seguir usándolo con el Series 7 -aunque en este caso tampoco te aprovecharás de la carga rápida-.

El tema de la autonomía es una de las cosas que siempre ‘me ha echado para atrás’ del Apple Watch. Entiendo que un dispositivo tan completo como este no puede apostar por baterías eternas como hacen otros fabricantes, pero tener que cargar el reloj cada día o día y medio es algo tedioso para mí, especialmente cuando he ido funcionando con bands y smartwatches con los que podía tirar más de una semana seguro. Sin embargo repito que las características, funcionalidades y tecnología de este wearable no se pueden comparar a la mayoría de las marcas que prometen cuerda para días y días.

Y ya, puestos a pedir, sería genial que Apple abandonase su sistema propio de carga para el Watch y apostase por la carga inalámbrica que se utiliza de manera estándar en el mercado, Qi, y que ya tienen todos los iPhone nuevos. Que el dinero nos lo podemos seguir gastando igual comprando un MagSafe, pero al menos no tendríamos que andar cambiando de cargador todo el rato. Sería todo un punto de cara a la comodidad de los usuarios.

Resumen

Queda claro tras este análisis que considero que el Apple Watch Series 7 es si no el mejor, de los mejores relojes inteligentes del mercado. La nueva generación trae consigo varias mejoras interesantes, entre las que yo destacaría sobre todo:

Una pantalla un 20% mayor que el Series 6 y más de un 50% que el Series 3 gracias al mayor aprovechamiento de la proporción pantalla-cuerpo, a unos bordes más finos y a una caja más grande -pasa de 40/44mm a 41/45mm-.

Una carga más rápida, concretamente un 33% más veloz que el Series 6 y un sistema de cargado rápido que te da para hacer el seguimiento del sueño de unas 8 horas con solo 8 minutos repostando.

Un nuevo teclado QWERTY completo -disponible solo en inglés por ahora- que te permite contestar a los mensajes no solo con respuestas predefinidas y con voz, sino también escribiendo lo que quieras.

Un cristal más resistente gracias a tener por primera vez la certificación IP6X y estar protegido por una cubierta que, según Apple, es un 50% más gruesa que la del Series 6.

Una visualización mejor del contenido de la pantalla gracias a que tiene un 70% más de brillo en el modo siempre encendido. Para que lo veas todo enseguida y mucho mejor.

PUNTUACIÓN 20BITS: 10/10

Lo mejor: diseño exquisito, excelente comodidad, magnífica pantalla y buena resistencia como siempre, a lo que hay que sumar como novedad más tamaño, botones más grandes y cómodos y carga rápida.



Lo peor: seguimos teniendo una batería que dura poco más de un día y el sistema de carga sigue sin usar el estándar universal.

A pocas cosas, además de a su precio como me pasa con casi todo el ecosistema Apple, le puedo sacar pegas. Si bien vuelvo a comentar que tal vez no es el producto para un usuario que ya se compró el Series 6, ya que las mejoras son interesantes pero tal vez no para gastarse al menos 429 euros. Eso sí: si tienes cualquier otro modelo de los de Cupertino es probable que quieras actualizarte a este. Y vas a notar la diferencia.

Más que una actualización, el Series 7 sería como una versión mejorada, un 2.0, de un reloj que ya amamos, el Series 6. Y por ello es una opción irresistible para quienes quieren comprar un Apple Watch por primera vez o para quienes vienen de una generación más antigua.

Diría sin dudas que actualmente el Apple Watch es único en su especie -insisto en que por algo es líder de ventas-, ya que no hay ninguna otra propuesta que sea tan buena si tienes un iPhone y no existe tampoco nada comparable en el mundo Android. Y el nuevo Series 7 sigue teniendo todo lo bueno que ya tenían sus predecesores añadiendo dos cosas que siempre gustan: más pantalla sin ser ni mucho más grande ni mucho más pesado y más resistencia sin perjudicar a la estética.

