Análisis Galaxy Watch4: un reloj completo y avanzado que exhibe el nivel de Samsung

Valoración: Samsung Galaxy Watch4

El Galaxy Unpacked de agosto tuvo como claros protagonistas a los esperados nuevos móviles plegables de Samsung, el Galaxy Z Fold3 5G y el Galaxy Z Flip3 5G. No obstante, la marca surcoreana presentó también sus Galaxy Buds2 y su cuarta generación de relojes inteligentes. Una serie definida por la sugerencia, ya que el Galaxy Watch4 es un dispositivo completísimo y avanzado con el que la compañía refrenda su nivel en la vertiente.

El Watch4 se ubica en la gama alta aunque se trata del modelo base, ya que por encima figura el Watch4 Classic. Los dos ofrecen el mismo recorrido en cuanto a funciones, si bien el segundo, con caja de acero inoxidable, se reviste de mayor carácter premium y cuenta con el reclamo del diseño al que remite su denominación y en especial con el de su marco giratorio, el cual permite manejarlo de otra manera más allá de lo táctil.

Así luce en la muñeca el Samsung Galaxy Watch4 (20Bits)

Ambos se comercializan en dos tamaños y en dos opciones de conectividad, Bluetooth y LTE (4G). En concreto, el Watch4 estándar en 40 y 44 mm y el Classic, en 42 y 46 mm. Los distintos tamaños suponen pequeños cambios en el peso, el tamaño de la pantalla y la capacidad de la batería. Respecto al reloj que ocupa este análisis, el de 40 mm (270 euros con Bluetooth y 320 euros con 4G) pesa 25,9 gramos y luce una pantalla Amoled de 1,2 pulgadas, 30,3 gramos y 1,4 pulgadas en el caso de la variante de 44 mm (300 ó 350 euros según conectividad). 20Bits ha probado el Watch4 de 44 mm con LTE (en color verde).

Al sumergirse en este reloj se percibe que está concebido para utilizarse junto a un móvil Samsung. Algo normal, ya que todos los fabricantes buscan que el usuario se decante por los productos y servicios que componen su ecosistema, pero en lo relativo al Watch4 la cuestión resulta aun más palpable. Elementos como Samsung Health, Samsung Health Monitor y Bixby así lo atestiguan.

El Galaxy Watch4, junto al plegable Galaxy ZFlip 3 5G (20Bits)

El factor no implica que no pueda usarse con el teléfono de otra marca del mundo Android, ya que es compatible. La experiencia se adscribe igualmente a lo recomendable. Eso sí, para aprovecharlo al máximo, por el propio hecho del ecosistema, no cabe duda de que hay que tener un smartphone de la casa.

El Galaxy Watch4, cuyo emparejamiento con el móvil se efectúa mediante la app Galaxy Weareable, se rige por Wear OS, sistema operativo obra de Samsung y de Google, según la personalización One UI Watch 3. Con el procesador Exynos W920 en su interior, depara un notable rendimiento, rasgo que conjugado con la fluidez y el relieve general y de fondo, seduce.

Nada más cogerlo y ponértelo en la muñeca, el reloj transmite nivel. Primero por la calidad de sus materiales (con la caja de aluminio) y por su diseño, favorecido además por la virtud de lo sencillo, y después por las múltiples posibilidades y opciones que se despliegan al utilizarlo.

Las funciones más llamativas

El Galaxy Watch4 permite medir la composición corporal (20Bits)

En lo que a medición se refiere, la clave del Watch4 reside en el sensor BioActive, un 3 en 1 integrado por un sensor óptico de frecuencia cardiaca, uno eléctrico de frecuencia cardiaca y uno para analizar la impedancia bioeléctrica. El componente tecnológico permite controlar la frecuencia cardiaca y comprobar la saturación de oxígeno en sangre, aspectos habituales a los que se suman cuestiones llamativas como las de hacerse un electrocardiograma, tomarse la presión arterial y calcular la composición corporal.

La última función citada requiere introducir el sexo, la altura y el peso y poner los dedos anular y corazón en los dos botones del lateral derecho, que en ese momento ejercen de sensores. Finalizado el proceso se muestran parámetros como la masa muscular, la masa grasa, la grasa corporal, el IMC y el agua corporal.

El sensor BioActive, la clase del Galaxy Watch4 (20Bits)

Las funciones relativas al sueño remiten asimismo a lo novedoso y a lo avanzado porque, entre otros aspectos, el Watch4 mide la saturación de oxígeno en sangre durante el descanso nocturno e incluso los patrones de ronquido. Cabe recordar que todos estos indicadores de salud no deben nunca tomarse como una máxima médica sino como algo orientativo.

En cuanto a los ejercicios, el reloj, que detecta enseguida el movimiento, contempla más de 90 tipos de actividad deportiva. De partida aparecen 12 y los restantes pueden añadirse desde el dispositivo o desde el móvil.

El Watch4, al que no le falta el juego con la personalización (las esferas animadas), posee una batería de 240 ó 350 mAh según el tamaño. El cargador magnético se incluye en la caja. La carga convence dentro de que está lejos de las velocidades a las que nos han acostumbrado los teléfonos. Recuperar el 100% puede llevar hasta dos horas.

PUNTUACIÓN 20BITS: 8,5/10 Lo mejor: su nivel y sus posibilidades.

​

​Lo peor: la contrapartida de que las marcas apuesten por sus ecosistemas.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.