iPad mini (2021): todo lo bueno de Apple en un formato para llevar a cualquier parte

El iPad mini es la línea de mini tabletas de Apple y su primera generación se lanzó en 2012. A aquel primer modelo le han seguido cinco hermanos: el iPad mini 2 llegó en 2013 y añadía pantalla retina; el iPad mini 3 se anunció en 2014 con la adición de un sensor de huellas dactilares Touch ID compatible con Apple Pay; el iPad mini 4 aterrizó en 2015 con 1 GB de RAM adicional en comparación con las generaciones anteriores; en 2019 vimos el iPad mini 5, ya compatible con el Apple Pencil, y finalmente este septiembre los de Cupertino estrenaron el iPad mini de sexta generación con pantalla completa de 8,3 pulgadas, USB-C y soporte para el Apple Pencil de segunda generación. Un monstruo en formato reducido que hemos podido probar las últimas semanas.

Tal vez algunos cuando vean el apellido ‘mini’ se echen un poco para atrás. Desde luego no es mi caso: la versión pequeña -en tamaño- de iPad ha sido siempre mi favorita y de hecho fue la primera tableta de Apple que tuve. Sigue teniendo lo mejor de ser formato reducido -cómodo, manejable y ‘llevable’ a todas partes-, pero ahora además añade las funciones y los aspectos tecnológicos más punteros de la marca.

Digo esto porque hay una clara evolución en el recorrido del iPad mini, y mientras en sus orígenes estaba pensado para ser un modelo de entrada, más económico, destinado a aquellos que no querían rascarse tanto el bolsillo, esta generación es un producto madurado y diseñado con todo el potencial de Apple, pero para quienes quieren un formato reducido. Y además han añadido el diseño industrial de bordes reducidos y líneas rectas del iPad Pro y los últimos iPhone. No puedo pedir nada más para estar ‘in love’ con esta tablet.

Especificaciones técnicas



Tamaño: 19,54 x 13,48 x 0,63 centímetros

Peso: 293 gramos (WiFi) / 297 gramos (5G y WiFi)

Pantalla: Liquid Retina Multi-Touch de 8,3 pulgadas (21,08 cm) en diagonal retroiluminada por LED con tecnología IPS, resolución de 2.266 x 1.488 píxeles a 326 p/p y brillo de 500 nits

Chip: Apple A15 Bionic

Capacidad (almacenamiento): 64 GB / 256 GB

Altavoces: 4 altavoces estéreo, 2 en la parte superior y 2 en la parte inferior

Micrófono: sí

Cámaras: sensor trasero de 12 MP y f/1.8, sensor delantero 12 MP y gran angular

Cable de carga: USB-C

Software: iPadOS 15

Sensore: Touch ID, giroscopio de tres ejes, acelerómetro, barómetro y sensor de luz ambiental

Compatibilidad: Apple Pencil (2ª generación)

Colores: gris espacial, rosa, púrpura, blanco estrella

Precio: desde 549 euros

Diseño: el mini se suma a la línea industrial

Para empezar a comprender de verdad el significado de ‘mini’ tenemos que tener en cuenta que Apple ha trabajado mucho -sobre el papel y una vez probado podemos decir que también en la práctica- en mejorar su iPad más pequeño. Tenemos una pantalla con bordes más delgados que en la generación anterior que de hecho imitan a la versión más prémium de las tablets de la marca, el iPad Pro. Son tan finos que casi ni los aprecias cuando estás manejando el dispositivo.

Y ya que lo comparamos con su hermano más mayor, decir que aunque solo es 0,01 centímetros menos grueso que este el iPad mini presenta un diseño compacto que le permite pesar menos de 300 gramos -297 gramos en el modelo con WiFi y Cellular y 293 gramos en el modelo con solo WiFi-. El resultado es un producto que impone en cuanto a su diseño, pero que es tan ligero que lo llevas sin esfuerzo.

Por supuesto, en cuanto a lo puramente estético, los colores -gris espacial, rosa, púrpura, blanco estrella- son preciosos, el tacto es de lo más agradable y las líneas rectas e industriales son el diseño más acertado. Aplaudo mucho a Apple por haber optado por implementar la imagen de la línea Pro en la versión mini.

Como decía al principio, de primeras ya estaba bastante conquistada porque lo cierto es que la versión mini de iPad siempre es la que más me ha gustado por su manejabilidad y su comodidad, su ‘ser un iPhone grande, pero no inmenso’. Estar leyendo o jugando en el sofá o en el autobús es mucho más confortable con una tablet así, que no te pesa y que puedes sostener con una mano.

Pantalla: un gozo

Tenemos una pantalla Liquid Retina Multi-Touch de 8,3 pulgadas (21,08 cm) en diagonal retroiluminada por LED con tecnología IPS, resolución de 2.266 x 1.488 píxeles a 326 p/p y brillo de 500 nits. Lo que viene a traducirse en una barbaridad en nitidez y calidad de imagen.

Además cuenta con True Tone, que equilibra el balance de blancos de la pantalla ajustándolo a las condiciones de luminosidad de la estancia donde estemos, espacio de color cinematográfico P3 y una capa antireflectante para que el visionado directo sea más precisa.

Una de las cosas que cambia en esta generación es que pasamos de las 7,9 pulgadas a las 8,3 gracias a esos marcos reducidos de los que hablaba. Esos marcos reducidos, por otra parte, no empeoran experiencia y seguimos teniendo sitio para la cámara FaceID e incluso otras mejoras que ahora veremos.

También añade para desbloquear la pantalla el botón TouchID -en la parte superior, para que en el lateral haya espacio para el imán del Apple Pencil- con huella digital. Que por cierto va como un guante y estoy deseando que lo implementen en los iPhone, especialmente ahora que ando todo el día metiendo el código de desbloqueo por llevar la mascarilla.

Y como adelanto en el párrafo anterior, otra novedad es la compatibilidad con el Apple Pencil de segunda generación, una noticia que diseñadores y artistas bien seguro reciben con gozo -eso sí, ya sabes: suma otros 135 euros al carrito-.

La experiencia multimedia de su gran pantalla gana también gracias a los cuatro altavoces estéreo -cuando colocas el iPad mini en modo horizontal- situados dos a cada lado de la pantalla. Ofrecen un sonido muy logrado, potente y bastante fiel a la realidad -hace mucho que Apple dejó atrás el sonido enlatado propio de los dispositivos electrónicos-. No llega a la calidad del modelo Pro, pero está bastante conseguido y vemos que también se ha invertido en mejorarlo. Por cierto que no solo mola en los terrenos de la música y los videojuegos, también en las videollamadas va como la seda.

Por último, incorpora uno de los últimos éxitos de Apple: Center Stage, que nos captura siempre en plano para que las videollamadas sean más cómodas y mete a quienes entran en escena. Funciona a la perfección también en el iPad mini.

En general mi experiencia es que la pantalla se ve extraordinariamente bien en casi cualquier situación, con alguna dificultad más en exteriores, pero en general con un equilibrio exquisito y un contraste perfecto. Sobre todo gracias a esos 500 nits de luminosidad. Y en lo que a respuesta se refiere, dale la bienvenida a la velocidad porque el iPad mini vuela. Cero de lag, cero de ralentización y cero de esperas.

Rendimiento: lo pequeño se vuelve inmenso

Seguimos a lo grande porque el iPad mini monta el chip A15 de Apple: 6 núcleos de CPU y 5 núcleos para gráficos, así como con el tradicional motor de inteligencia artificial Neural Engine de 16 núcleos.

¿Resultado? Tienes máquina de sobra para llegar a las tareas más básicas y pasa sin problemas por trabajos más exigentes, como edición fotográfica o vídeo, algo que por otro lado se nota que ha sido foco del diseño de los desarrolladores de Cupertino para este dispositivo, porque son áreas en las que se desenvuelve como si fuera su hábitat natural.

Y en lo que son juegos el resultado también es más que óptimo -especialmente porque además la calidad de la pantalla acompaña al rendimiento-.

Se puede afirmar sin problemas que hay un salto enorme con respecto a la generación anterior.

Batería: sobrepasa expectativas

Y llegamos a la batería, y aquí es donde Apple ha hecho un esfuerzo titánico. La compañía nos dice que el nuevo iPad mini ofrece una autonomía de unas 10 horas, sin embargo yo he conseguido rebasar en un par de horas ese límite, alcanzando las 12 horas sin despeinarnos. Lo cierto es que tienes de sobra para lo que necesitas, tanto si usas el dispositivo a modo de ocio como si lo usas en tareas más profesionales.

Además es importante apuntar que no se calienta, incluso aunque le metas mucha caña con procesos más exigentes como edición de vídeo o juegos con más gráficos y con más necesidades de capacidad. Cierto que en estos casos verá que la batería, de polímeros de litio de 19,3 Wh, baja algo más rápido.

Así que teniendo en cuenta el reducido espacio que tenemos para emplazar la batería física en el iPad mini, dado su tamaño compacto, me parece que han hecho un trabajo estupendo, sin duda ayudados por el mismo chip A15 Bionic, que Apple asegura que da un gran salto en optimización hardware y software y que, por ahora y en lo que hemos probado, podemos corroborar.

El iPad mini 2021 lleva puerto de carga USB-C y -esta vez sí- con la caja viene un cargador de serie de 20 W y un cable de carga de 1 metro de longitud.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 10/10

Lo mejor: pantalla increíble, comodidad al máximo, diseño top, autonomía para rodar y rendimiento excelente.



Lo peor: solo te disgustará su precio.

Creo que ha quedado claro que la nueva versión en formato pequeño de la tablet de Apple me encanta. Y si no lo digo firmemente: el iPad mini de 2021 es una auténtica maravilla y no le puedo sacar ninguna pega. Sin duda es el modelo que yo recomendaría si lo que quieres es un uso diario y cómodo, pero ojo que en el terreno laboral se desenvuelve con honores también y que pese a su reducido tamaño no tiene nada que envidiar a otras pantallas más grandes.

Potencia, rendimiento, autonomía, pantallas y diseño cumplen con las expectativas e incluso las rebasan, así que si buscas un iPad de última generación el mini es una opción muy a tener en cuenta.

