GTR 3 Pro: el nuevo reloj de Amazfit sube de nivel en tecnología, tamaño y pantalla sin que tengas que gastarte un sueldo

Valoración: Amazfit GTR 3 Pro

El mundo de los wearables de muñeca sigue creciendo a pasos agigantados. Esta semana se sumaban a este mercado tres nuevas propuestas de la compañía china Amazfit: el GTR 3 Pro, el GTR 3 y el GTS 3.

Durante algunos días, e incluso en la versión beta al no haber sido aún presentado, hemos probado en 20Bits el Amazfit GTR 3 Pro, una alternativa muy interesante dentro de los relojes inteligentes más económicos -tiene un precio de 199,99 euros-.

Se podría decir que en el mundo smartwatch existen dos vertientes: las marcas de renombre -Apple, Samsung o Huawei- o las marcas deportivas -Garmin- que ofrecen dispositivos generalmente de alta gama, con materiales de mayor calidad y tecnología punta; y las marcas de entrada, como Xiaomi, realme o Amazfit, que diseñan productos para quienes no quieren gastarse un sueldo, pero sin dejar de prestar atención a la calidad en las funcionalidades.

El nuevo GTR 3 Pro se engloba en este último bloque y lo cierto es que tras probarlo puedo decir que la experiencia es muy equilibrada y sorprende gratamente, e incluso se siente un poco más prémium de lo que cuesta.

Amazfit GTR 3 Pro. 20BITS

Especificaciones técnicas

Tamaño: 46 x 46 x 10,7 mm

Peso: 32 gramos (sin la correa), 43 gramos (con la correa de cuero) o 57 gramos (con la correa de fluoroelastómero)

Material de la caja: aleación de aluminio

Botones: 2 (uno con corona giratoria)

Resistencia al agua: 5 ATM

Pantalla: AMOLED circular de 1,45 pulgadas, resolución Ultra HD 480 x 480, 331 PPP

Cristal: templado 2,5D + revestimiento antihuellas

Relación pantalla/frontal: 70,6%

Salud: medición del ritmo cardíaco, SpO2, control del sueño, control del ritmo de respiración, control del nivel de estrés, seguimiento de ciclo menstrual

Sensores salud: sensor biométrico BioTracker, TM 3.0 PPG (admite medición de oxígeno en sangre, 6 PD + 2 LED)

Sensores movimiento: sensor de aceleración, sensor giroscópico, sensor geomagnético, altímetro barométrico, sensor de luz ambiental, sensor de temperatura

Conexión: WLAN 2,4 GHz, Bluetooth 5.0

GNSS: GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS

Memoria: 2,3 GB para música

Batería: 450 mAh

Método de carga: base de carga magnética

Duración estimada de la carga: 2 horas

Autonomía: 12 horas (uso típico), 30 días (modo ahorro), 6 días (uso intensivo)

Compatibilidad: iOS 12 o superior, Android 7 o superior

Diseño: 150 esferas a elegir

Control por voz: sí, con Alexa

Control remoto de cámara: sí

Llamadas Bluetooth: sí

Precio: 199,99 euros

Diseño: tiene presencia, pero no notas que lo llevas

Como decía unas líneas más arriba, este smartwatch con el apellido ‘pro’ realmente se siente prémium. Es decir, que no tenemos la sensación de que se trate de un dispositivo low cost. Tampoco tendría que ser así, pues sin tener los materiales de mayor calidad del mercado la marca no ha escatimado tampoco en sus acabados: la caja está construida en aleación de aluminio y la correa puedes elegir entre cuero marrón y fluoroelastómero negro -un material resistente de tipo sintético-.

El reloj da una sensación de resistencia debido a estos materiales, pero sin que sea un dispositivo demasiado contundente ni pesado. De hecho pesa solo 32 gramos sin la correa y 43 gramos con la correa de cuero, la que yo he probado. Como digo es muy ligero y no notas que lo llevas.

Por terminar con el apartado de la durabilidad, el cristal tiene revestimiento antihuellas y durante el tiempo que yo lo he probado me ha parecido bastante resistente a arañazos, si bien es cierto que no me he dedicado a ‘maltratarlo’. Lo que no tengo tan claro es cómo se comportará la correa, pues me temo que al ser de cuero se puede ajar con mayor facilidad. Aunque por el momento no han aparecido indicios y se mantiene como el primer día.

Amazfit GTR 3 Pro 20BITS

Otra cosa que destaca de su estética son sus dos botones físicos en el lateral derecho y que -esta vez sí- Amazfit ha hecho que el superior gire y gire con sentido: el GTR 3 Pro incorpora corona de navegación, algo que se había reclamado a la marca en modelos anteriores -incluían la rotación en la ruleta, pero no servía para hacer nada-.

Ambos botones se pueden personalizar con accesos directos, aunque de forma predeterminada si haces un toque el de arriba te lleva al menú y el de abajo te lleva al entrenamiento. Opciones que me parece que tienen sentido así y que por tanto no he cambiado. Con el toque prolongado del botón superior yo he programado el acceso al control por voz con Alexa, aunque se pueden elegir otras posibilidades -como medición de frecuencia cardíaca, de oxígeno en sangre, ver el tiempo, ir a la música, consultar el calendario o hacer ejercicios de respiración, entre otras muchas-.

Y, aunque ahora hablaremos sobre la pantalla, un último punto a comentar en el apartado estético son sus esferas. Dispone de más de 150 esferas, así como efectos dinámicos y animaciones, además cuenta con posibilidad de poner fotos personales. Los usuarios podrán incluso diseñar sus propias esferas y miniaplicaciones con el kit de desarrollo de aplicaciones que próximamente estará disponible, según la marca. Personalmente me gusta bastante el toque de las esferas dinámicas.

Pantalla equilibrada

El Amazfit GTR 3 Pro tiene una pantlla AMOLED UltraHD de 1,45 pulgadas y una resolución de 480 x 480 píxeles, con una relación pantalla-cuerpo del 70,6%. Mejora en calidad y en visibilidad con creces.

En general es una pantalla con brillo equilibrado -es automático y se ve bien tanto en interiores como en exteriores-, buena nitidez y respuesta rápida. De hecho en esto último he notado un buen salto con respecto a la generación anterior. También es una gran mejora la corona de navegación a la hora de moverte por las distintas aplicaciones.

Sí que tengo alguna pega que comentar: si bien el Amazfit por fin incluye corona de navegación, esta no permite seleccionar elementos del menú con solo presionar el botón físico. Tal vez si estás en el sofá viendo la tele atinar en la pantalla táctil para elegir la funcionalidad que quieres utilizar es fácil, pero seguramente si estás haciendo ejercicio, con la mano sudorosa, se hace más difícil tocar con precisión la función objetivo. En el ámbito de usabilidad, esto me parece mejorable.

Lo mejor sin duda es su batería

Algo por lo que se caracteriza Amazfit es por su autonomía, y en este caso incluso ha mejorado sus anteriores propuestas. Tras probarlo durante días y haciendo distintas pruebas he llegado a las cifras que asegura la marca sin despeinarme.

El GTR 3 Pro monta una batería de 450 mAh, que con una sola carga proporciona según la marca hasta 12 días de autonomía de uso típico, 30 días en modo ahorro y 6 días de uso intensivo. En mi experiencia, que mezcla el uso típico con el uso intensivo -he activado muchas funciones, he llamado por teléfono, monitorizado el sueño nocturno y usado el GPS para probarlo- han sido unos 10 días sin tener que cargar. Eso sí: yo no utilizo la función de pantalla siempre encendida porque no me gusta, me molesta un poco tenerla activada todo el rato.

En cargarse, por cierto, tarda unas dos horas y se hace a través de la típica base de carga con imanes.

Amazfit GTR 3 Pro 20BITS

Tecnología detrás que responde

El reloj cuenta con un nuevo sistema operativo Zepp que introduce varias mejoras con respecto al anterior. En primer lugar vemos una interfaz mucho más dinámica que mantiene su carácter natural e intuitivo y en segundo lugar tenemos una interacción fácil.

En general, la mejora del sistema resulta en otras mejoras, como una pantalla que responde mejor a los movimientos táctiles o una batería que dura más.

El reloj funciona dispositivos Android e iOS, y se conecta a plataformas de salud populares, como Apple Health o Google Fit, para sincronizar los datos de salud, y Strava, Relive, Runkeeper y TrainingPeaks para sincronizar y compartir todos los datos recogidos por el dispositivo.

Los parámetros de salud que mide el dispositivo son medición del ritmo cardíaco, SpO2, control del sueño, control del ritmo de respiración, control del nivel de estrés y seguimiento de ciclo menstrual. Además introduce una novedad: tiene la capacidad de comprobar cuatro métricas de salud en un solo toque gracias al BioTrackerTM PPG 3.0 de 6PD (fotodiodos) incorporado, que mide el ritmo cardíaco, el oxígeno en sangre, el nivel de estrés y el ritmo respiratorio en tan solo 45 segundos. El dispositivo controlan la frecuencia cardíaca durante todo el día, incluso nadando -tienen impermeabilidad de 5 ATM-, y cuentan con alertas de frecuencias cardíacas anormalmente altas o bajas.

Asimismo, monitorizan las fases de sueño ligero, profundo y REM, además de las horas de vigilia durante la noche, las siestas diurnas de más de 20 minutos e incluso la calidad de la respiración durante el sueño.

Para las usuarias incluyen también un seguimiento avanzado del ciclo menstrual: registran las fechas del periodo menstrual y la duración de este. Además, aporta datos sobre los periodos fértiles en la mujer.

Incluye control por voz mediante Alexa, lo que permite programar alarmas, hacer preguntas y utilizar el asistente de voz sin conexión para activar un modo de deporte o una función de salud, o incluso acceder a Home Connect para controlar dispositivos domésticos inteligentes. En este sentido, cuenta con un ecosistema de más de 10 miniaplicaciones.

Lleva también GPS de gran precisión de la ubicación gracias a su sistema de cinco satélites, control remoto de la cámara por Bluetooth y herramientas de administración diarias: para gestionar el día con notificaciones de mensajes, recordatorios de sedentarismo y de beber agua, calendario, eventos y listas de tareas o previsiones meteorológicas.

Tanto si se activa el seguimiento de la actividad a través de uno de los más de 150 modos de deporte incorporados, como si se controlan los niveles de estrés, el GTR 3 Pro permite controlar la salud las 24 horas del día.

Y los amantes de la música, disfrutarán de los 2,3 GB de memoria interna que tiene, capaz de almacenar hasta 470 canciones.

Finalmente, una de las joyas de la corona es que el GTR 3 Pro puede recibir y realizar llamadas telefónicas cuando se conecta a un smartphone a través de Bluetooth, para mantener una conversación con manos libres.

Resumen

PUNTUACIÓN 20BITS: 8,5/10

Lo mejor: buena pantalla, buena respuesta y buena batería por menos de 200 euros.



​Lo peor:

​

​

El último flagship de Amazfit me ha gustado muchísimo y noto gran diferencia con sus predecesores, especialmente porque introduce algunas de las carencias básicas que estos tenían, como micro y altavoz para hacer llamadas, memoria interna, más aplicaciones -como calendario, por ejemplo- y mejoras en las mediciones de salud.

Creo que el GTR 3 Pro se va a posicionar como un buen team player en el mercado de los relojes inteligentes y que puede tener bastante éxito porque combina las dos cosas que buscan los usuarios: funciones avanzadas que responden bien a un coste razonable -el precio de salida son 199,99 euros-.

