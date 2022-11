Aunque el Black Friday 2022 es oficialmente el 25 de noviembre muchos ecommerces ya tienen descuentos inigualables esta semana. De hecho, este 18 de noviembre Amazon inaugura su Viernes Negro y adelanta sus mejores ofertas para que sus clientes tengan más de diez días de ofertas inigualables. Al adelantar la fecha, el marketplace se ha unido al resto de ecommerces que ya están celebrando Black Friday como El Corte Inglés, Fnac, PcComponentes, Mediamarkt o Back Market. Todas estas plataformas de compra tienen algo en común: las ofertas en sus dispositivos techie más buscados. Desde auriculares inalámbricos hasta termostatos inteligentes, pasando por smartphones y portátiles. Esto quiere decir que es el mejor momento para renovar tus dispositivos obsoletos o para realizar las compras de los regalos navideños al mejor precio. Recuerda, es la última campaña antes de Navidad para comprar con descuento.

Si eres de los que sí va a aprovechar esta jornada y no quiere perderse entre las ofertas de tantos ecommerces, desde 20deCompras hemos destacado el top 10 de los productos más buscados y rebajados para que no te dejes ningún must durante este Black Friday 2022. Hoy en día todo es inteligente, desde la televisión a la calefacción, pasando por nuestro teléfono, así que no te quedes atrás y ojea estos chollos techie. Y es que, comprar de manera inteligente también es una ventaja, por eso, te seleccionamos lo que merece más la pena de cada tienda.

Los chollos tecnológicos del Black Friday

Uno de los gadgets más buscados en Amazon durante campañas de ahorro como el Black Friday es el Fire TV Stick para convertir cualquier televisión en inteligente. Recuerda que es la mejor oportunidad para comprar los regalos de Navidad al mejor precio y a todo el mundo le gusta el streaming, aunque no puedan comprarse una televisión nueva.

Amazon Fire Stick TV Amazon.es

¡Toca renovar el 'smartphone'!

Si estabas esperando al Black Friday de Amazon para renovar tu teléfono móvil estás de suerte porque Amazon ha rebajado smartphones de marcas como Samsung, para que tu elección sea un acierto seguro. ¡Y más con este modelo 5G!

Samsung Galaxy M23 5G (Azul claro) Samsung

Pero, no solo Amazon se ha lanzado a rebajar smartphones, puedes encontrar también ofertones en Back Market, sobre todo si eres de Iphone, porque los tiene muy rebajados durante este Black Friday. El mundo de los reacondicionados puede abrirte muchas puertas, primero, porque son más económicos y, segundo, porque ayudan a reducir la huella sobre el medio ambiente.

¡Por fin podrás tener un Iphone, libre y de 128 gigas! Back Market

-Cambio de portátil con oferta. Hoy en día necesitamos el ordenador portátil para trabajar, para jugar o para ocio, así que casi todo el mundo tiene uno. Pero, a veces nos resistimos a renovarlo. Así que, si lo haces durante esta jornada de ahorro, Amazon, por ejemplo, ha rebajado los portátiles, los ordenadores de sobremesa, las tabletas, los modelos gaming… ¡Lo tiene todo!

Pero, si quieres ahorrarte 200 euros en un ordenador portátil de la famosa marca HP, el mejor ecommerce es Mediamarkt con su oferta en este modelo de 16 gigas RAM y 512 gigas de memoria con gran potencia y batería para el trabajo.

¡Con Windows 11! Amazon

Los 'wearables' más rebajados

Los wearables inalámbricos e inteligentes están de moda, sobre todo, los auriculares bluetooth, pero, tan rebajados hasta el punto de costar 10 euros seguro que no los habías visto antes. Fnac ha rebajado 30 euros sus auriculares Pro TWS.

Disponibles en varios colores. Fnac

También arrasan los smartwatch tanto para vestir en tu día a día como para utilizarlo en tus jornadas deportivas. Este deportivo de Samsung casi a mitad de precio en El Corte Inglés te encantará.

Con el Galaxy Watch4 podrás controlar tu salud y es ideal para practicar deporte. El Corte Inglés

Hogar inteligente con Black Friday

Las smarthome ya son una realidad. Cada vez más hogares son inteligentes y esto nos ayudan en el día a día, por ejemplo, a ahorrar en gasto energético. Por eso, uno de los gadgets que más arrasa en Amazon es este termostato inteligente para controlar el gasto de calefacción y poder regular la temperatura de todas tus habitaciones o controlar la calefacción desde tu smartphone. Y, este de la marca Tado tiene mucha rebaja.

Desde una sola app o con la voz permite controlar la temperatura de toda la casa. Amazon

Y… ¡lo mismo ocurre con la iluminación de tu casa! Toma nota de este pack rebajado en PcComponentes por su Black Friday.

¡Con un 30% de descuento! PcComponentes

Disfruta el lado 'gaming' de Amazon

Aprovecha también las ofertas de hasta un 80% en dispositivos y accesorios gaming de multitud de marcas.

-Alexa no solo es el Echo Dot. Por último, recuerda que la familia Alexa es muy amplia y muchas veces solo reparamos en los Echo Dot, pero, podemos llevar un asistente de voz hasta en el coche con Echo Auto Y, Black Friday es la mejor oportunidad para hacerse con uno.

Echo Auto se conecta a Alexa de tu teléfono y suena en los altavoces de tu coche. Amazon

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

Todos los productos y servicios han sido elegidos de forma independiente por nuestros periodistas, atendiendo a sus prestaciones y/o rebajas. Cada vez que decides comprar a través de los artículos de 20deCompras, 20minutos.es recibe una comisión.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.