Las trampas de los ciberdelincuentes en las apps de citas: la búsqueda del amor puede salirte cara

Hello I'm Nik vía Unsplash

Las apps de citas llegaron a nuestros dispositivos hace años para revolucionar la forma de conocer gente a través de lo digital. Badoo encabeza la lista de apps con más descargas en el mundo, con 493 millones de usuarios en 190 países; el segundo puesto se lo lleva Tinder con más de 400 descargas; y hay otras muchas aplicaciones similares, como Bumble, Grindr, Meetic, etc.

Mediante estos servicios online, la gente se ha vuelto más abierta a interactuar con otros usuarios. Según datos recogidos en 2020 por Digital Market Outlook de Statista, un 12,83%de usuarios españoles usaba aplicaciones y plataformas online de citas.

Un 12,83% de usuarios españoles usa apps de citas. Tim Mossholder vía Unsplash

El éxito de estas aplicaciones de citas está más que garantizado y cada vez son más los usuarios que rompen el tabú y deciden emprender la búsqueda del amor o de conocer a gente online. Sin embargo, su auge no pasa desapercibido para los ciberdelincuentes, que en ocasiones recurren a estas plataformas para engañar a sus víctimas.

"Los datos son oro para los ciberdelincuentes", apunta un portavoz de la empresa de ciberseguridad Kaspersky para 20BITS. Ganándose la confianza de los usuarios de las apps de citas, el experto asegura que los estafadores pueden "abrir las puertas a información personal y confidencial de muchos usuarios" para después chantajearlos con difundir dichos datos si no les dan dinero.

Las estafas más comunes en las apps de citas

El portavoz de Kaspersky afirma que "las aplicaciones de citas se han vuelto más seguras desde un punto de vista técnico en los últimos años, en particular en cuanto a la transferencia de datos". A pesar de ello, reconoce que no se puede negar que "siguen representando un riesgo importante cuando se trata de exponer demasiada información personal de los usuarios, lo que los hace vulnerables a amenazas como el ciberacoso y el doxing [revelar información personal públicamente]".

Pese a los intentos de las apps de citas de proteger a sus consumidores, el profesional de Kaspersky comenta que "las cosas no son de color de rosa": "Con frecuencia, las personas publican mucha información íntima, mientras olvidan o ignoran las posibles consecuencias". Esto no es algo exclusivo de las apps de citas, también se puede dar en las redes sociales.

Medidas que toman las aplicaciones de citas

Entre los métodos de ciberseguridad que compañías como Tinder, Meetic o Badoo han intentado implementar con el fin de evitar las estafas en sus plataformas, destacan el cifrado de los mensajes. Así, evitan los ataques tipo man-in-the-middle, que consisten en hackers que acceden a conversaciones ajenas a través de softwares maliciosos.

Algunas apps como Tinder permiten verificar los perfiles para que la experiencia sea más segura. Tinder

Además, el portavoz de Kaspersky menciona que la mayoría de apps de citas ya cuentan con programas de bug bounty que ofrecen recompensas a los expertos que "ayudan a reparar vulnerabilidades graves en sus productos".

¿La persona al otro lado de la pantalla es real?

"Siempre es un desafío encontrar un equilibrio entre nuestra presencia digital y la privacidad online y el cambio a las citas online añade más complejidad, ya que los usuarios tienen que determinar la mejor manera de forjar conexiones al tiempo que protegen su seguridad", advierte el portavoz de Kaspersky en 20BITS.

Con el objetivo de percatarse de que el individuo al otro lado de la pantalla es o no real, lo ideal es recurrir a plataformas que lleven a cabo la verificación de los usuarios para poder acceder a ellas.

Consejos para protegerse de estos ciberdelitos

El experto de Kaspersky recomienda "no compartir demasiada información personal, no vincular otras cuentas de redes sociales, seleccionar la ubicación manualmente si es posible, utilizar la autentificación de dos factores si es posible, eliminar u ocultar el perfil si ya no se utiliza y utilizar la mensajería integrada en las aplicaciones de citas".

Es recomendable usar el chat de las apps de citas en vez de usar WhatsApp u otras redes sociales. rawpixel.com

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.