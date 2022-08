Cómo teletrabajar cuando se te va el Internet en casa

Un 9,5% de los empleados en España trabajaban, en 2021, más de la mitad de los días desde su casa, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra, aunque es más baja que la que hubo en 2020, es superior al 4,8% de los que teletrabajaban en 2019.

Aquellos que pueden realizar sus labores desde el hogar (y que lo hacen) pueden disfrutar de algunas comodidades que en la oficina no tendrían, pero también hay inconvenientes. Uno de ellos es la dependencia a la conexión a Internet para comunicarse con los compañeros de trabajo, por ejemplo.

Que la señal del WiFi falle durante la jornada laboral puede ser un problema para quienes tienen que estar en contacto con otros usuarios constantemente. Cuando la conexión cae, estos trabajadores deben volver a estar en línea casi al instante y existe una posibilidad para evitar desconectarse durante mucho rato.

Usa los datos de tu móvil en el ordenador

Los smartphones actuales suelen contar con un punto de acceso WiFi. Esta función permite que los móviles compartan la conexión de sus datos con otros dispositivos, algo muy útil para aquellos que necesitan estar conectados durante su trabajo. Activar el punto de acceso es bastante sencillo y en 20BITS vamos a explicarte cómo se hace:

Accede a ‘Ajustes ’ de tu teléfono.

’ de tu teléfono. Busca la opción ‘Punto de acceso portátil’ o algo similar.

o algo similar. Una vez dentro, habilítala .

. Además, puedes configurar el punto de acceso portátil para cambiar el nombre del SSID o poner una contraseña.

Usa una red WiFi pública y unaVPN para que sea segura

Si la señal en tu casa suele fallar y no tienes suficientes datos en tu tarifa móvil, siempre puedes salir a un establecimiento (un bar, una biblioteca, etc.) y usar el WiFi público. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estas redes no se suelen caracterizar por ser especialmente seguras.

Para evitar que los datos confidenciales de la empresa caigan en malas manos, los trabajadores pueden recurrir a VPN. De ellas, hablamos recientemente en 20BITS, y permiten que el usuario pueda navegar de forma segura desde cualquier parte del mundo.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.