El servicio 'Play Station Plus' estará disponible en España el próximo 22 de junio

Hace ya un mes os anunciábamos que entre los planes de Play Station estaba el lanzamiento de una nueva versión de suscripción para los usuarios conocida como PlayStation Plus. Ahora ya conocemos que llegará a España el próximo 22 de junio.

El lanzamiento no se producirá a la vez en todo el mundo, sino que será de manera escalonada y comenzará en Asia, concretamente el próximo 23 de mayo. El siguiente será Japón que lo podrá disfrutar a partir del 1 de junio. América y Europa serán los últimos en incorporar este servicio.

Ante la inminente llegada de PlayStation Plus, Sony asegura que estas fechas son los objetivos que tienen y que de momento se está logrando un “fantástico progreso” en el esfuerzo que están llevando a cabo para conseguir su implantación de una manera global cumpliendo con los plazos establecidos.

El CEO de Sony Interactive Enterteinment, Jim Ryan, avanzó en unas declaraciones que la empresa está ampliando el acceso de transmisión en la nube a treinta regiones y en concreto habló algunas en las que ofrecerán el nivel Prémium en su lanzamiento como es el caso de Bulgaria, Croacia, Polonia, Eslovaquia o Rumanía entre otros.

Para recordar en qué consiste PlayStation Plus, se trata de un servicio de pago en los que se fusionan los servicios de PlayStation Now y PlayStation Plus en uno solo. Además, dentro de este nuevo y único servicio, los usuarios podrán disfrutar de hasta tres modos de suscripción: Essential, Extra y Premium.

Ya os contamos que estos tres planes de suscripción tendrán precios que irán desde 8,99 euros al mes el plan Essential con opciones trimestrales y anuales y que podrán llegar hasta los 16,99 euros anuales el más caro con precios que podrán variar si optamos por una suscripción de un mes, de tres meses o de un año.

Desde el blog de la compañía aseguran que llevan ya un tiempo trabajando en este “gran esfuerzo global” con el objetivo de ofrecer “opciones flexibles, juegos de calidad y un mayor valor en sus miembros” y todo ello a solamente unas semanas de su primer lanzamiento.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las últimas noticias sobre tecnología.