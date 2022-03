PlayStation fusionará sus servicios Plus y Now en uno y lanzará tres nuevos tipos de suscripción

Sony hará realidad en junio la fusión entre sus servicios actuales de PlayStation Plus y PlayStation Now, una unión que permitirá a los usuarios tres opciones de suscripción. Este proyecto, que hasta ahora era conocido como 'Spartacus', pasará a llamarse PlayStation Plus integrando aquí el otro servicio que dejará de estar disponible de forma individual.

Aunque la previsión es que llegue en junio de este año 2022, todavía no hay una fecha concreta de lanzamiento. Además, esta transición se realizará de manera gradual empezando por Asia y seguido de Norteamérica, Europa y el resto del mundo.

El nuevo formato incluirá tres niveles de juego que varía en función de la suscripción del usuario que puede ser mensual, trimestral o anual. Según cómo lo tengamos contratado podremos disfrutar de diferentes ventajas así como variaciones en el precio.

El nivel más sencillo y más asequible será PlayStationPlus Essential que incluirá las mismas ventajas que actualmente ofrece la versión Plus. Aquí los usuarios podrán descargar dos juegos al mes, tendrán descuentos exclusivos, un acceso multijugador online, así como la posibilidad de almacenar las partidas guardadas. La cuota mensual será de 8,99 euros al mes, 24,99 euros trimestrales o 59,99 euros al año.

El segundo nivel es el de PlayStataionPlus Extra que incluye no solo todo lo que ofrece la versión Essential, sino que, además, contará con un catálogo de unos 400 juegos para PlayStation 4 Y PS5. Para aquellos que deseen esta versión, tendrá un coste mensual de 13,99 euros, 39,99 el trimestre y al año será de 99,99 euros.

El nivel más avanzado será PlayStationPlus Premium, que incluye todo lo de las versiones anteriores y 340 juegos más para PS3, una recopilación de los juegos populares de la PS2 y PSP. Este nivel también incluye acceso a pruebas de juegos por un tiempo limitado de tal forma que los usuarios los prueben antes de comprarlos. El precio de este servicio será de 16,99 euros al mes, al trimestre serán 49,99 y al año 119,99 euros.

Todavía no se conocen todos los detalles sobre el futuro lanzamiento, pero con esta gran modificación, se perderá PlayStation Now como servicio independiente y, por tanto, aquellos usuarios de PS Now realizarán el cambio sin coste adicional a la versión Premium aunque una vez que termine la fecha de renovación, se aplicará la nueva tarifa si quieren seguir manteniéndola.

El CEO de PlayStation, Jim Ryan, ha hablado de los motivos por los que no habrá juegos exclusivos en el lanzamiento de esta propuesta, asegurando que si lo hicieran con los juegos que hacen en PlayStation Studios “se rompería el círculo vicioso”.

