Así es la aplicación que comprueba la resistencia al agua de tu móvil

La resistencia al agua de nuestro teléfono móvil es algo a tener en cuenta, sobre todo en época de playa y de piscina. Muchos smartphones de Android que se lanzan actualmente tienen certificación de resistencia al agua, sin embargo, no todos los usuarios saben que pueden perder su efectividad.

Con el objetivo de que toda persona con Android conozca si su móvil es resistente al agua crearon Water Resistance Tester. La aplicación es gratuita e informa sobre qué certificación de resistencia al agua tiene el smartphone. De este modo, no habrá que arriesgarse y mojar el móvil para conocer si funciona bajo el agua.

¿Cómo funciona?

Water Resistance Tester, disponible en la tienda oficial de Android, comprueba la integridad de la clasificación IP67 / IP68 del móvil y accede al barómetro del dispositivo. Así, la aplicación logra saber si el teléfono es resistente al agua de manera fácil y rápida.

Para comprobar si el teléfono funcionaría incluso al meterlo en el agua, el usuario debe seguir los siguientes pasos:

Descargar la app desde la Play Store y abrirla.

Colocar los pulgares en las huellas dibujadas que aparecen en pantalla.

Leer el mensaje que pone debajo de ‘Status’.

Si pone ‘your phone is unsupported as it does not have a barometer’, significa que ‘el teléfono no es compatible, ya que no tiene un barómetro’. Si, por lo contrario, pone ‘your phone’s water resistance seals appear to be intact’, quiere decir que ‘los sellos de resistencia al agua de tu teléfono parecen estar intactos’.

Con tan solo colocar las huellas de tus pulgares, conocerás el estado de tu dispositivo. 20BITS

El desarrollador de esta aplicación fue Ray Wang que asegura que pretende que las personas puedan verificar fácilmente el estado del sellado de sus smartphones. Esta medida es bastante útil, sobre todo teniendo en cuenta que, a pesar de que un móvil sea resistente al agua, con el tiempo puede degradarse.

Pese a que varios usuarios de Reddit y los propios revisores de la Play Store afirmen que Water Resistance Tester funciona de manera confiable, lo ideal sería no lanzar el teléfono a una piscina. Según unas pruebas realizadas por The Verge, un Galaxy Note 20 Utra con clasificación IP68 pasó como resistente al agua y, al zambullirlo en agua, dañó la tarjeta SIM.

