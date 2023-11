El superalimento que podría ayudarte a controlar los niveles de azúcar en sangre

Casi un 15% de la población en España padece diabetes, lo que convierte a nuestro país en el que tiene la segunda tasa más alta de esta enfermedad dentro de la Unión Europea. Este hecho resulta especialmente preocupante, teniendo en cuenta que se trata de una patología que en una gran proporción de los casos es prevenible.

Precisamente, en buena medida la prevención de la diabetes pasa por el control de la dieta y otros factores como la realización de ejercicio físico de manera habitual. La incorporación de ciertos alimentos en nuestra dieta puede ayudarnos a controlar los niveles de azúcar en la sangre, lo que reduce de manera considerable nuestro riesgo de padecer diabetes.

El metabolismo y los beneficios de los alimentos

Existen ciertas dudas sobre si se debe incluir al aguacate dentro de esta categoría, ya que la literatura ha arrojado conclusiones contradictorias. Por ejemplo, un reciente estudio publicado en el medio científico The Journal of Nutrition ha encontrado sólo una débil correlación entre el consumo de aguacates y los niveles más bajos de insulina en ayunas (y, de hecho, esta asociación perdía su significancia una vez que se tenía en cuenta el índice de masa corporal) pero, en cambio, sí que ha encontrado una relación fuerte entre un biomarcador metabólico del consumo de aguacates en algunas personas y los niveles reducidos de insulina y glucosa en ayuno, así como con una menor incidencia de la diabetes de tipo II.

Estos hallazgos sugieren que, más que establecer indicaciones universales, la clave para identificar los alimentos que pueden resultar de manera consistente beneficiosos para una persona en concreto puede yacer en la realización de un perfil metabólico específico.

Los metabolitos son una serie de pequeños productos moleculares que resultan de las reacciones metabólicas que tienen lugar en nuestras células, tejidos o en nuestro organismo en un sentido más amplio. En los últimos años se ha producido un gran volumen de investigación destinado a estudiar estos procesos, en un área científica que se conoce como metabolómica. Los autores interesados en esta rama creen que estos procesos celulares, junto con otros sistemas algo mejor conocidos como el microbioma (la enorme comunidad de microorganismos que habita en nuestro cuerpo) pueden guardar la llave al desarrollo de un gran número de estrategias terapéuticas dirigidas y personalizadas contra enfermedades de lo más variadas.

Las propiedades saludables del aguacate

Al margen de las diferencias que puede tener el impacto para la salud de los aguacates en diferentes individuos, lo que si sabemos es que esta fruta es rica en fibra soluble, fibra insoluble y grasas monosaturadas: tres componentes que ciertos estudios han encontrado que pueden ayudar al cuerpo a controlar los niveles de azúcar en sangre.

Esto coincide con las recomendaciones que incluyen el aguacate como un alimento (a veces calificado incluso como 'superalimento') que puede formar parte de una dieta saludable y equilibrada, una medida fundamental en los tratamientos tanto curativos como preventivos de la diabetes de tipo 2.

Aún así, los factores que contribuyen al riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2 son muchos y muy variados, y afectan también a aspectos como el deporte que realizamos de manera frecuente o a hábitos como el consumo de alcohol o tabaco. Por ello, algunos pacientes pueden requerir también intervenciones sobre este área o el uso de fármacos.

Referencias

