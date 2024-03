El superalimento para después de la cena que ayuda a perder peso y controlar el colesterol

Los dátiles son frutos nutritivos y con gran poder energético. Se pueden incorporar a cualquier dieta de una manera muy sencilla, porque su sabor suave y dulce hace que sean ideales para endulzar postres, pero también como contrapunto en algunas recetas saladas. En España es habitual emplearlos como endulzante natural, para esas recetas de postres que queremos que sean un poco más healthy.

Lo más habitual es tomarlos deshidratados, que es como se encuentran en la naturaleza, pues no se someten en un proceso para conseguir que sean así, sino que es su estado natural a la hora de recolectarlos. Los dátiles pueden ser también un estupendo snack, un complemento para tomar después de la cena si queremos aprovechar sus beneficios para la salud.

Superalimentos: dátiles y los beneficios de su consumo

El dátil es una buena fuente de hidratos de carbono, azúcares y vitaminas, también fibra y potasio. También son ricos en antioxidantes, de hecho, en comparación con otras frutas similares, los dátiles son los que más antioxidantes contienen. Son ricos en flavonoides, que reducen la inflamación, carotenoides, que reducen el riesgo de tener problemas de corazón y también daños en la vista, y ácidos fenólicos.

Son también famosos por su alto contenido en fibra, lo que hace que comerlos sea ideal para regular los niveles de colesterol en sangre, en concreto ayuda a eliminar el colesterol malo. Estos efectos se potencian si los tomamos después de la cena, tal y como ha demostrado un estudio realizado por el profesor Michael Aviram, bioquímico del Technion-Israel Institute of Science, y publicado en Journal of Agricultural and Food Chemistry.

Este estudio, realizado sobre una muestra de 10 personas sanas consumiendo unos 100 gramos diarios de dátiles, demostró que tras cuatro semanas se experimentaba una disminución del 15% de los triglicéridos y del 33% de la oxidación de las grasas en la sangre.

Su consumo mejora la concentración, la mezcla de potasio y vitamina B3 que contiene, mejora las capacidades cognitivas y la claridad mental, incluso podría retrasar el alzhéimer y prevenir la demencia.

Aporta energía, lo que es ideal para quien practica deporte, su alto contenido en azúcares y minerales ayuda a la recuperación muscular y ayuda a evitar calambres. También es ideal para quienes buscan perder peso porque, a pesar de su alto contenido calórico, es un alimento muy saciante, lo que reduce el apetito que nos empuja a picar entre horas.

Contraindicaciones de los dátiles en la dieta

A pesar de los muchos beneficios para la salud y la dieta que tienen los dátiles, lo cierto es que su consumo no es para todo el mundo, por lo menos no sin moderación, también hay ciertas contraindicaciones que conviene tener en cuenta. Por ejemplo, las personas con problemas gastrointestinales no conviene que abusen de su consumo por su alto contenido en fibra que estimula el proceso digestivo.

Quienes padezcan alguna afectación renal también tendrán que moderar su consumo, sobre todo si siguen una dieta baja en potasio, y tampoco se recomienda que quienes padecen migrañas abusen de su consumo, contienen tiramina lo que podría provocar dolores de cabeza, igual que sucede con otros frutos secos. Además, un abuso a la hora de comer dátiles puede causar malestar general, igual que sucedería con cualquier otro alimento.

